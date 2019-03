¿Precio Vil o Circo Vil? El 27 de marzo Menem y Cavallo recibirán el veredicto por la venta de La Rural

Precio vil: Vil significa, que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Precio vil: Se dice del precio notoriamente inferior al real o de mercado y que es consecuencia de vicio del consentimiento o de la ignorancia. Juridicamente “El inferior” no sólo al valor justo o real, sino al de costo, con lo cual el vendedor sufre una pérdida o lesión. En ocasiones resulta conveniente para el comerciante, a fin de renovar generos o librarse de cosas que por su estado o la moda no tendrán salida de conservarlas con precios normales.

En las transacciones ordinarias, el precio vil no permite hablar de compraventa, sino de donación o de algún otro contrato simulado. Tal seria vender una gran casa por unas simples monedas.

El Tribunal culminó con la última etapa del juicio, en el que la fiscalía, las defensas y las querellas contestaron sus alegatos. El juicio se reanudará el próximo 27 de marzo a las 10 de la mañana. Allí, los acusados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras y luego, los jueces darán a conocer el veredicto. Aún no se sabe la fecha en que los jueces dictarán la sentencia. Los tres jueces a cargo de la causa son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y José Michelini.

El 27 de marzo, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto del juicio que afrontan el ex presidente, Carlos Menem, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo y otros acusados. La causa es por la venta, en 1991, del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural, por 100 millones de dólares menos que su valor real.

Por su parte, la fiscal Gabriela Baigún, solicitó que Carlos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y que Cavallo cumpla con tres años y nueve meses. Tambien solicitó que se les imponga la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otro lado, la jueza también solicitó tres años de prisión para Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, y dos años y 10 meses para el ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía. Para otros sietes acusados, un ex secretario de la Sociedad Rural y quienes hicieron la tasación, la fiscal requirió su absolución.

El predio de Palermo, la jueza solicitó que le sea restituido al estado nacional. En 2012, la entonces presidente Cristina Kirchner había dictado un decreto por el que revocó la venta, pero la decisión fue frenada por un fallo de la justicia. La resolución del Tribunal Oral será clave para determinar el futuro del predio.

El caso juzga la venta realizada en diciembre de 1991, de manera directa, a través de un decreto que firmó el ex presidente Menem, del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. Cinco meses después, Cavallo firmó el boleto de compra venta. “Han pasado 27 años del hecho, a pesar de lo cual no deja de ser un acto de corrupción cometido por las más altas esferas del gobierno de ese momento. Está plenamente acreditado que Menem, Cavallo junto a directivos de la Sociedad Rural sustrajeron de la esfera del estado el predio ferial de Palermo”, sostuvo en su alegato la fiscal Baigún.

La venta se realizó por 30 millones de pesos/dólares, ya que en ese momento regia el 1 a 1, pero la tasación oficial marcó que su valor real era de 130 millones. Baigún marcó que esa fue una de las irregularidades del caso junto con otras: la operación se realizó en forma directa, cuando se debió haber llamado a una licitación pública; se hizo sin la aprobación del Congreso Nacional cuando la Constitución Nacional establece que debe avalar la enajenación de tierras del estado nacional; se trataba de un bien de dominio público pero fue convertido en privado; la tasación del predio estuvo a cargo del Banco Ciudad cuando debió hacerla el Tribunal de Tasación.

Desde la Oficina de Anticorrupción, que es querellante en la causa, pidió condena para todos los acusados. Para Menem y Cavallo requirió tres años de prisión y dos años y dos meses para Zavalía, para el ex secretario de la Rural Juan Alberto Ravagnan y para los tasadores.

Cavallo y Menem ya habían atravesado otro juicio en conjunto. En diciembre de 2015, los ex funcionarios fueron condenados por el uso de fondos para seguridad y defensa para pago y cobro de sobresueldos de los funcionarios del gobierno. El ex presidente, Carlos Menem, recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión y Cavallo a tres años y medios. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y habilitó que sean revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentran.

En cuanto al caso de los sobresueldos, Domingo Cavallo fue condenado a devolver 220.868 pesos que cobró legítimamente.