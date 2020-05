Compartí :-) .







Varados en sus hogares: “Estoy viviendo con mis padres porque mi exesposo se quedó con la casa y los hijos, necesito alquilar para poder recuperarlos”

El 71,2% de los encuestados está en una situación límite y necesitan mudarse, pero la cuarentena no se lo permite.

Buenos Aires, mayo de 2020.- Según una encuesta realizada a 6040 personas por el portal de clasificados Zonaprop, la mayoría de los encuestados (71,2%) necesita mudarse de forma urgente, pero debido al aislamiento obligatorio no puede concretarlo. Este número representa a muchas familias para las que mudarse no es una opción, sino una necesidad.

A partir de esta situación, se consultó acerca de las razones que motivan la necesidad de mudarse. En principio, existe un 12,2% de los encuestados que requiere mudarse urgentemente porque no puede continuar pagando el alquiler actual. Asimismo, un 4,6% planteó que tiene que vender su propiedad por necesidades económicas y por las circunstancias coyunturales no puede hacerlo y un 3,1% manifestó haber comprado una propiedad y no haber podido tomar posesión, por lo tanto, debe seguir alquilando. Otra situación límite que están atravesando algunos de los consultados es que firmaron un contrato nuevo de alquiler y aún no pudieron mudarse (17,7%). El 31,6% relató que siente la falta de espacio y está incomodo en su vivienda. Por otra parte, el 30,8% de los encuestados declaró que se le venció el contrato de alquiler y, por esa causa, necesita mudarse urgentemente.

Los afectados por esta situación se animaron a contar las historias personales detrás de cada una de estas cifras. Se observa que se repiten los casos de personas que se encuentran pagando dos alquileres porque no pueden salir del lugar en el que se encuentran, otros que necesitan mudarse a un lugar más pequeño porque no pueden costear aquel en que están y muchos que necesitan cambiar de propiedad por motivos como problemas de salud, separaciones o, incluso, malos tratos.

Al ser consultados por estas problemáticas, surgieron los siguientes testimonios:

– “Dos alquileres y cosas en ambos lugares, nos estamos endeudando. Es súper injusto, no se puede vivir así, la vivienda es una necesidad primaria”.

– “Firmé un contrato para poder irme de la casa en la que estoy, porque tiene problemas de humedad y tengo un hijo con problemas de bronquios, entramos en aislamiento y no pudimos mudarnos”.

– “Me separé y tengo que irme. No puedo seguir quedándome. Mis padres son mayores, trabajo para médicos y no puedo ponerlos en riesgo”.

– “Me fui de la casa que compartía con mi exesposo por situación de convivencia insostenible y, como él se quedó en la casa, tiene a los chicos. Necesito alquilar urgente para recuperar a mis hijos. Hace desde el 9/2 que estoy en la casa de mis padres”.

– “Me separé y necesito mudarme cuanto antes no puedo seguir conviviendo con mi ex pareja no es saludable para ambos”.

– “Estoy pasando por violencia verbal y psicológica, y al no contar con garantías es muy difícil. Recién el 12/5 voy a contar con dinero.”

Otro dato para destacar a partir de esta encuesta es que cerca de la mitad de los encuestados (43,8%) conoce a alguna persona que atraviesa este tipo de situación. De hecho, quienes respondieron de esta manera aseguraron estar al tanto de la existencia de 1 a 5 casos en este sentido (77,7%), el 12,9% aseguró conocer más de 10 casos y el 9,4% afirmó conocer de 6 a 10 casos de personas que necesitan mudarse.

“Muchos no pueden pagar más los alquileres, otros viven hacinados o su situación económica sobreviniente, les impide mantener sus casas y deben venderlas para evitar que la sucesión de incumplimientos genere una escalada en la conflictividad general. Ninguna de estas personas, con realidades para muchos inimaginables, puede abandonar hoy sus lugares de residencia y piden a gritos que alguien los escuche”, opina sobre el tema Mariano Oppel, titular de la inmobiliaria homónima.

En relación a las consecuencias sobre aquellos que desean mudarse que vienen de la mano con la cuarentena, Daniel Salaya, presidente de la inmobiliaria Salaya Romera, afirma: «Hay muchos motivos por los cuales miles de personas están a la búsqueda de un inmueble para comprar o alquilar. Hay una gran necesidad de salir a mostrar y, si bien, estamos mejorando los avisos con las herramientas digitales que ayudan a mostrar una propiedad, en general, siempre se necesita una visita física final. Es por ello que en Salaya Romera elaboramos un protocolo de seguridad adicional para los clientes y el staff que amplía las medidas de los protocolos normados y nos ayuda a protegernos entre todos«.

“Nosotros tenemos casos de mudanzas corporativas que tendrían que estar haciendo la obra y ahora están detenidas. Desde nuestro lugar, ayudamos a las partes, buscando el esfuerzo compartido. Además, esta situación tiene un plus: cuando las empresas se muden efectivamente, el layout de las oficinas será distinto”, comenta Martín Boquete, director de Toribio Achával. También, agrega: “El mundo aún está reaccionando a la pandemia. El mercado inmobiliario se va a ir recomponiendo: este contexto se presenta como una gran oportunidad que consiste en resurgir con nuevas ideas, ya que la vivienda es una necesidad primaria”.

Por otro lado, el 31,4% de los encuestados dejo asentado que le gustaría mudarse a una casa más grande una vez que finalice la cuarentena. Este encierro también llevó a las personas a querer mudarse a una propiedad con espacios al aire libre (18,3%) y a una vivienda mejor ubicada y cerca de negocios esenciales (14,5%). A su vez, un 12,6% manifestó que prefiere mudarse a un lugar más chico que el actual, en cambio, otros desean cambiar su departamento por una casa (9,5%). Incluso, algunas personas buscan una propiedad más alejada de la ciudad (3,6%), pero otras están conformes con su hogar y no sienten la necesidad de mudarse (10,1%).

Para finalizar, se consultó a los encuestados si dejarían de viajar o darse determinados gustos para invertir más en su hogar. El 71,1% respondió que sí, frente a un 28,9% que dijo que no.

“Desde Zonaprop, más que nunca, apoyamos al sector para retomar la actividad, priorizando, por sobre todas las cosas, la salud de la población mediante los diferentes protocolos que la industria ha estado proponiendo”, afirma Federico Barni, Country Manager de Navent en Argentina.