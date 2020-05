Compartí :-) .







¿Qué sentimientos y sensaciones te genera? ¿Cómo te vinculas con quienes estás conviviendo? Y si estas solo/a, ¿Cómo llevas tu soledad?. Como hace muchos decenios, la humanidad no había tenido que experimentar un encierro forzado para evitar contagio y propagación de un virus que es letal.. Depende de la etapa en la que te encuentres en este momento. Podríamos graficar que esta crisis ha disparado un proceso que consta de 3 etapas, no lineales, que pueden manifestarse a lo largo de tu dia o semana, que son:: En esta etapa estamos muy pendientes de lo que sucede en el fuera, las noticias, la economía. Todo esto nos llena de preocupación, tensiones, depresión, aburrimiento o desaliento. Esta etapa se caracteriza también por estar muy reactivos, peleándonos con quienes convivimos, o bien distanciándonos emocionalmente.En esta etapa paro la pelota, tomo cierta distancia de mi realidad externa o mi estado reactivo, y comienzo a hacerme preguntas existenciales que me fuerzan a despertarme, como: ¿Qué debo aprender de esta crisis para crecer como persona? ¿Qué áreas de mi vida he estado descuidando? ¿qué me sucede con el amor…lo expreso con quienes me rodean? ¿qué cosas me dañan…que me nutre? ¿qué me apasiona o no he hecho hasta ahora? ¿Cómo puedo contribuir para el bien de los demás?Comienzo a vislumbrar las oportunidades que me da esta crisis, para crecer como persona y practico aquello que me nutre. Puede ser diversas rutinas de energía y bienestar (yoga, rezar, agradecer, meditar, etc.). comienzo a poner en practica las preguntas que me hago en fase 2. Y practico la generosidad con alguien que realmente lo está precisando (un vecino, o adulto mayor que viva solo y necesite de un llamado o alguien que le haga compras).Ahora mismo podes comenzar a colaborar y llamar a personas que estén solas, para dialogar amorosamente con ellas. No necesitas ser psicólogo, coach, gurú, o profesional. Es solo querer dar un granito de arena. También podés comenzar a practicar meditación, yoga, hobbie, decir “te amo”, agradecer….y hacerlo de manera disciplinada para volverte un guerrero. Es una oportunidad única la que tenemos que no volverá a pasar.Bendiciones y abrazos!