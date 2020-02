El afiche de Jimena: “Jimena Barón no tiene idea lo que es la palabra puta”.

Compartí :-) .







En Palermo el afiche cayó como una bomba, en Dorrego y Nicaragua, se transformó en sito turístico y los vecinos se sacan fotos con el afiche. Pero generó un sabor agridulce como el semen, su actitud de querer ser puta y transferir esa calidad a su público adolescente.

Jimena Barón es de estas minas tontas, botinera, que no las soporta nadie y se ponen a cantar, calza en mano y entangada a buscarse la vida, claro ella no labura en un prostibulo con un proxeneta que la muele a palos, se hace la puta, para la TV, pero de puta no tiene absolutamente nada. «Es solo comercio» decía Ana, una vecina palermitana, «hace apología de la putez» decía Clara a Palermonline, «una mala infuencia», Palermonline consultó con su «recontra puta amiga» y le dijo a este medio «Jimena en un puticlub no aguanta dos clientes seguidos, muy tierna, muy tonta».

Nos fuimos caminando por Dorrego a la redacción y nos quedamos pensando lo tonta que es Jimena, si para vender discos se hace la «trolanga», significa que no tiene voz y que es puro marketing de un productor sin escupulos, Arte no es Jimena no es Marcel Duchamp.

El teléfono cuando un llama, dice, “Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos”, dice Barón en el contestador del número que anuncia en los afiches pegados en las calles porteñas con la imagen de ella para promocionar su próximo tema, “Puta”.

Su campaña no tardó en generar mucho ruido y polémica entre las mujeres y mientras hubo grupos que la apoyaron, como fue el caso de Georgina Orellano de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), otra denunciada por proxenetosmo, otros la criticaron. En las próximas horas, la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI) presentará una denuncia ante la Justicia contra la actriz y cantante.

María Elena Leuzzi explicó que lo que hizo Barón es una contravención, ya que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido difundir imágenes con connotación sexual, y agregó: “Nos parece que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos putas, en el camino nos hacen putas cuando toman nuestro cuerpo».

El artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad pena a “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($200) a cuatrocientos ($400) pesos”.

“Jimena Barón no tiene idea lo que es la palabra puta”, sentenció Leuzzi, y aseguró que la actriz “derrapó” al querer “promocionar livianamente”: “Hay muchas mamás que tienen sus hijas desaparecidas tomadas por la trata y que esto les hizo mal, que se tome por liviandad sin ver el daño que causaba en otras mujeres. Queremos que se retracte y que cambie la tapa al disco y que se toque el tema en profundidad. A ella nadie la supo asesorar”.

Además, contó que desde AVIVI “limpian” la ciudad de Buenos Aires quitando este tipo de propagandas. Indistintamente sacan todos los afiches, aun cuando estos, como explicó hace unos días Orellano, sean pegados por las mismas trabajadores sexuales como forma de difusión: “Respeto a quienes lo eligieron como profesión, cada uno es dueño de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no está bueno que se promocione de esa manera”.

Respecto a “la Cobra” dijo que no la quiere juzgar, porque sería “condenar a una mujer” y cree que lo que hizo no lo hizo de manera consciente, pero que le gustaría que esto sea como “un tirón de orejas”: “Date cuenta que lastimaste a gente, no hay vuelta atrás”.

“Cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su cuerpo, pero que una figura pública promocione así no está bueno porque incentivamos a los degenerados a que sigan secuestrando y tomando a las mujeres, diciendo ‘si les gusta’. ¿Cuál es el mensaje? ‘Pongo mi cuerpo, tenés mi teléfono, hacé lo que quieras’. Con esto se ponen al día los proxenetas que van a buscar a una nena de once años. Es a nivel nacional, hay mujeres que desaparecen de un día para el otro y se las traga la tierra, las comercializan, cuando no sirven más las descartan», cerró la fundadora de AVIVI.

Al respecto, la secretaria de AMMAR había explicado: “Nos llamó porque necesitaba entender por qué se había generado tanta resistencia. Y le expliqué que el medio que utilizó ella (del cartel con el número de un celular) es el que utilizan muchas trabajadoras sexuales, pero que socialmente está vinculado a la trata de personas”.

Tras la polémica, Jimena Barón realizó un descargo en sus redes sociales: “No puedo entender que exista gente que crea que un equipo de más de 50 personas estaría a favor de fomentar una bestialidad así. De todos modos, si alguien lo pensó o piensa, pedimos disculpas y aclaramos, ya que lamentablemente es necesario, que no fue así en absoluto”.

¿Por qué esa campaña? Su próximo tema se llamará “Puta” y explicó por qué. “Es una palabra que está en todos lados, que significa muchas cosas. Totalmente naturalizada y pronunciada en boca de los cantantes hombres más famosos y exitosos del mundo, del mainstream, intentando dejar a la mujer en un lugar pequeño, inferior. Puta es cool cuando adorna un rapero. Puta es una mujer fácil, rápida, que disfruta liviana y descaradamente del sexo, de ella, de él, de quienes quiera. Puta es una falta de respeto, un insulto”.

Jimena Barón siempre está al borde de las polémicas. Recibió un durísimo repudio en las redes sociales es el afiche con el que decidió promocionar su nuevo lanzamiento musical. El afiche tiene toda la gráfica y alude a la prostitución. Sus fans y otras personas supieron hacer una fuerte crítica a ello.

El escándalo empezó cuando Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram las fotos de los afiches que pegó en la calle. En dichos carteles se la ve con medias de red, en actitud sensual y sosteniendo un pancho en la mano. Todo eso junto a un número de teléfono celular.

La concepción del afiche es calcada de los avisos con los que muchos ofrecen servicios sexuales en la vía pública y muchas veces se habla de trata de mujeres que usan para ofrecer sexo a cambio de dinero. Eso fue lo que enfureció a muchos de los seguidores de la cantante.

Los afiches de Barón fueron pegados en varias columnas en las calles del barrio porteño de Palermo. Quien haga la prueba de llamar al número que está impreso en esos carteles recibirá como respuesta una grabación con la voz de Jimena que dice: «Hola, soy Jimena y te cuento que estoy en algo increíble, estén atentos».

En la red social Twitter, la actriz y cantante también intentó crear suspenso en cuanto al objeto de su campaña publicitaria. «No me dejan decir nada pero falta muy poco», escribió.