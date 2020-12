El agua es un elemento primordial “Cuidarla es responsabilidad de todos”.

Compartí :-) .









CUIDEMOS EL AGUA

No derroche el agua potable, use la necesaria, recuerde que es un recurso

escaso y no es gratis.

• Controle las posibles pérdidas internas en baños, cocinas, canillas,

artefactos sanitarios y tanques de agua. Una canilla mal cerrada o con

una pérdida representa miles de litros de agua tratada que se irá por las

cañerías.

Cuando lave la vajilla no lo haga con la canilla abierta todo el tiempo.

• No deje correr agua inútilmente al lavarse las manos, dientes, cuando

se afeita o antes de ducharse.

Verifique periódicamente si existen roturas en caños exteriores, por una

fisura se llegan a perder muchos litros diarios.

Use la menor cantidad de agua para lavar las veredas. Se aconseja usar

balde o mangueras con sistema de cortes.

Riegue el jardín cuando cae el sol. A esa hora el suelo absorbe mejor el

agua y se respeta mejor el ciclo natural de las plantas.

Utilice cloro para la conservación del agua de las piletas de natación, de

esta manera su recambio es mas espaciado.

ANTE SITUACIONES DE RIESGO RECUERDE

LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 103,

DURANTE LAS 24 HORAS























