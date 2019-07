El Apagón: Prueba de fuego para los sistemas de comunicación de las fuerzas de seguridad pública

Compartí :-) .







El 16 de junio a las 7.07 de la mañana, una falla en el sistema de interconexión eléctrico provocó un apagón masivo que dejó a Argentina, Uruguay y zonas de Paraguay y Brasil sin luz, afectando a casi 50 millones de personas. Para muchos restaurar el servicio eléctrico tomó todo el día y la comunicación a través de las redes celulares colapsó.

Lo que la mayoría de argentinos no saben es que, si bien el apagón dejó pérdidas monetarias, no tuvo consecuencias más graves, en gran parte, gracias a que la mayoría de agencias de seguridad pública del país se comunican a través de sistemas de comunicación de misión crítica, diseñados para funcionar en momentos clave donde la comunicación no puede fallar.

Los sistemas de comunicación crítica que utilizan fuerzas de seguridad pública del país como la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Policía de la Provincia de Santa fe, entre muchas otras, mantuvieron comunicados a sus miles de efectivos para mantener el orden y llevar adelante su tarea durante el apagón.

“Cuando notamos que toda la provincia estaba sin energía, lo primero que hicimos fue asegurarnos que nuestro sistema de comunicaciones de misión crítica siguiera funcionando correctamente, y que los planes de contingencia que la Provincia tiene para tal fin se pudieran llevar adelante de forma efectiva. Un apagón de ese calibre tenía graves consecuencias: falta de telefonía móvil, fallas en la telefonía fija, problemas en el abastecimiento de combustible y hasta en los suministros de agua potable. Sin embargo, las agencias de policía de Santa Fe, bomberos, protección civil y algunas fuerzas locales, se comunican vía el Sistema Tetra de Motorola Solutions, dado que necesitábamos asegurar una integridad del 100% de todo el sistema. Efectivamente el sistema funcionó correctamente y tuvimos un acompañamiento de Motorola Solutions desde el primer momento para asegurar que si algo fallaba tuviera el menos impacto posible”, afirma el Ing. Ignacio Tabares, Secretario de Tecnologías del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Los sistemas de comunicación que utilizan las fuerzas de seguridad pública pueden ser de dos estándares, P25 o TETRA, y se conocen como “sistemas de misión crítica” porque justamente están preparados para funcionar en las situaciones más extremas cuando todas las otras comunicaciones tienden a fallar. Están diseñados para mantener conectados a los agentes en los momentos más críticos ya que hay vidas que dependen de ello. Los sistemas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, fueron diseñados bajo estos conceptos de Misión Crítica, ya que deben custodiar a las personas que viven en el área y proteger los activos que producen gran parte del PBI del país.

Estos sistemas también tuvieron una prueba de fuego para la Provincia de Buenos Aires. En medio del apagón, en todos los partidos donde se garantiza la cobertura de radio, hubo comunicación ininterrumpida en los sitios de cada jurisdicción y entre toda la red troncalizada de Misión Crítica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA).

Únicamente en los casos de San Miguel y Pilar, a pesar de la falla de un antiguo grupo electrógeno, los policías de esas localidades pudieron comunicarse localmente, lo cual permitió cubrir la emergencia local. La única limitación que tuvieron fue la comunicación con policías de otros partidos.

Debido a la caída de la comunicación entre celulares el Ministro de Seguridad de la Provincia tomó la decisión de comunicarse con su staff mediante el sistema de radio de la PPBA.

Así, una de las grandes lecciones aprendidas en este apagón es que las comunicaciones de las fuerzas de seguridad pública deben ser diseñadas para funcionar cuando nada más funciona, porque es allí donde la comunicación se trata de salvar vidas, como es la prioridad de las agencias de seguridad del país.

