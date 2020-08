El bienestar del orden. Vaciar es Ordenar.

Compartí :-) .













VACIAR es BIENESTAR

Muchos de nosotros tenemos cierta tendencia a adquirir objetos, comprar y comprar cosas que no siempre necesitamos, y a la vez con el tiempo vamos desarrollando una incapacidad para descartar aquellos que se van juntando y ya no utilizamos. Nos llenamos de cosas que creemos que vamos a necesitar en algún momento aunque no sabemos cuándo. Incluso, muchas veces ni siquiera sabemos adónde las tenemos guardadas.







En nuestra casa hay ropa que ya no nos entra, zapatos pasados de moda, muebles que no guardan nada, papeles y diarios que “después vamos a leer” y otras cosas que ya no usamos hace tiempo. Nos llenamos de frases como «esto es muy bueno como para tirarlo», «esta información es importante» o «esto más adelante me va a servir”.

A veces guardar un objeto tiene que ver con alguna “buena historia” de nuestro pasado. La pregunta sería si la observación de ese objeto nos da felicidad hoy o si nos ancla a un pasado en el que fuimos felices, y sólo lo conservamos porque nos recuerda aquellos tiempos y hoy tenemos miedo de no volver a disfrutar de un momento mejor en el futuro.

Descartar lo gastado, lo que perdió el color y el brillo, permite que entre lo nuevo o, simplemente, que nuestra mirada vea más espacio libre. Limpiar los cajones, los estantes, la piecita del fondo, el garage, nos desahoga, nos da amplitud visual.

Es bueno que los bienes circulen. Dar lo que ya no usamos más nos va a producir placer si pensamos que hay otra persona que sí lo necesita y que lo puede disfrutar tanto o más que nosotros, y nuestro objeto así sigue su camino en otras vidas, se transforma y, de alguna manera, nos trasciende.

Muchas veces cuando guardamos cosas, las ocultamos de nuestra vista, a veces las escondemos para que no se vean, y muchas veces las clasificamos, las ordenamos, perdemos mucho tiempo en esta actividad sin siquiera preguntarnos si tiene algún sentido personal conservarlas, si esa conexión con el objeto guardado es positiva para nosotros.

La propuesta, en estos tiempos de llenarnos de cosas, es “des-cargar” que no significa soltar solamente, sino quitar la carga que nos pesa, nos limita y nos detiene. Y entonces es útil preguntarnos cuál es el beneficio que obtenemos al estar cargados de cosas.

Vivir en espacios donde nos sentimos liberados, que nos dan bienestar y alegría es un objetivo fácil de cumplir si nos damos la oportunidad de quedarnos sólo con lo que nos sirve para ser felices.

Pensemos qué es lo que podemos hoy descolgar de nuestras perchas, sacar de nuestros cajones, de nuestra casa, de nuestro presente, para así poner más orden, más espacio, más luz y lograr por fin el bienestar en nuestras vidas.