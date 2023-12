El Campeonato Mundial de Pole Dance 2023 culmina con más de 250 atletas en Buenos Aires

(Por Carlos Catrileo) El Campeonato Mundial de Pole Dance 2023, que se realiza por primera vez en Sudamérica, culminó hoy en Buenos Aires, con más de 250 atletas de 21 países americanos y europeos, y gran presencia de público, organizado por la Pole Championship Network.

El Mundial de Pole Dance 2023, conocido como World Pole Championship 2023, contó con jurados reconocidos a nivel mundial y más de 250 atletas de 21 países durante tres jornadas, en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en el centro porteño.

Los atletas mostraron durante los tres días más de 300 performances, compitiendo en más de 20 categorías como amateur, duplas infantiles, juveniles, master 50 y pole show, y hoy en las categorías profesional, elite, master 40 y pole stars.

Los competidores son evaluados por un jurado que considera 150 puntos de desarrollo técnico y 150 puntos de desarrollo artístico, entre vestuario, danza, acrobacias, trucos y diversas combinaciones, informó la organización.

El pole dance, también conocido como baile de barra o baile de poste, es una disciplina que se ejecuta combinando ejercicios aeróbicos con, a veces, movimientos de baile, alrededor de una barra vertical que generalmente está hecha de acero.

«Estamos realizando el primer mundial de pole dance en nuestro país y en Sudamérica, con la participación de atletas de 21 países, tanto del continente europeo como del continente americano», indicó hoy a Télam Mara Latasa Saloj, CEO de Pole Championship Network.

«Llevamos 16 años realizando un torneo panamericano que hasta el año pasado lo hacíamos solamente con la participación de atletas del continente, y este año tomamos el desafío y la audacia de transformarlos en mundial. Así que estamos muy contentos por eso», afirmó.

«En Argentina hacemos torneos en diferentes provincias y también regionales, como en Patagonia, en el litoral, en el NOA y en Cuyo, y los ganadores de esas competencias pasan al torneo argentino donde se define quienes pasan al mundial», añadió.

A su vez señaló que Pole Championship Network «es una red de torneos que se desarrolla por todo el continente con competencias de pole dance preselectivos para el mundial. Hacemos torneos en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Colombia, entre otros países»

Carlos Maldonado, de 31 años, relató a Télam que «el viernes competí acá y tuve podio, por eso pasé al mundial y hoy estoy representando a Argentina en la categoría Elite, que es la categoría más alta que existe actualmente en la competencia».

«Practico pole desde 2016, hoy acá soy atleta pero también organizador de uno de los torneos de la red Pole Championship Network, el Buenos Aires Pole Championship, que lo organizó desde 2021», agregó.

Maldonado conoció el pole dance en un boliche, en 2012: «Mi entrenadora actual hacía shows ahí, mostraba la disciplina, no hacía nada sexualizado como muchas veces algunos piensan que es esta disciplina».

«Actualmente tomo clases de danza para complementar mucho la parte de pole, porque, si no, es como que terminás siendo como un robot que hace trucos en la barra. Entonces creo que la danza o la incorporación de la teatralidad enriquece toda la propuesta artística, porque el pole es un entrenamiento muy completo», agregó.

A su vez, Tomás Hirth, de 21 años, uno de los atletas que compitió en categoría profesional masculina, indicó: «Soy de San Miguel de Tucumán y hace como tres años y medio o cuatro año comencé a practicar pole dance».

«Le pregunté a mi profesora de aéreo en dónde podía ser y me llevó con mi profesor Hernán Rodríguez, y desde ese momento vengo haciendo esta disciplina», relató.

El joven, que compitió por primera vez el año pasado en categoría amateur y salió campeón nacional y campeón panamericano, detalló: «Cuando nos estamos preparando para competencia, yo suelo ir entre tres o cuatro veces a la semana solo a hacer pole dance, y a eso le agrego ejercicios en el gimnasio, porque uno tiene que ir ganando fuerza, flexibilidad, etcétera».

«Cuando ya estamos más cerca de las competencias voy de lunes a viernes, casi todos los días y después entreno aparte con Hernán, con mi profesor, para ir puliendo las diferentes cuestiones de la coreografía», señaló.

Por su parte, Victoria Veigas, que es jurado de torneos desde hace varios años, también atleta y directora de su propio estudio de pole dance en la ciudad de Buenos Aires, sostuvo: «Hace más de doce años que me dedico al pole dance, empecé como aficionada y terminé como atleta. También entreno gente y estoy de jurado hace varios años», contó.

En la competencia la evaluación depende mucho del reglamento: «Cada categoría tiene un tiempo mínimo de coreografía y un tiempo máximo y tiene obligatorios, por ejemplo, tener una caída, tener dos movimientos dinámicos, un deadlift en el caso de los atletas elite, giros y siempre cumplir con los mínimos que son los obligatorios y después tener el tiempo restante abierto a la creatividad de cada atleta», añadió.

«Lo que me acercó al pole dance fue encontrar una actividad diferente, una actividad que me haga entrenar el cuerpo y que me entretenga por sobre todas las cosas, porque yo era de esas personas que iba a entrenar al gimnasio y se aburría y cuando encontré el pole me enamoré y bueno, nunca más lo dejé», relató.

«Estoy muy contenta que este mundial se esté realizando acá en Argentina, la verdad que es un gran logro para la actividad y para el país en sí y esperemos que siga creciendo y que haya muchas más oportunidades para todos», concluyó.