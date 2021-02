El Centenario de Federico Fellini en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

El Centenario de Fellini en el Museo Nacional de Arte Decorativo

5 de marzo al 2 de mayo.

Jueves a domingos de 13 a 19hs. con inscripción previa en web del museo

https://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/

Av. del Libertador 1902 – CABA – El Instituto Italiano de Cultura trae a la Ciudad de Buenos Aires la muestra oficial italiana, por el centenario del genial creador que revolucionó el 7º arte en la segunda mitad de siglo XX.

Fotos inéditas, dibujos personales, procesos creativos, vestuario original, diseño escenográfico, guiones y partituras, junto a testimonios y anécdotas, serán exhibidos en las salas de exposiciones temporarias y el piso principal del imponente Palacio Errazuriz Alvear, sede del Museo Nacional de Arte Decorativo.

La muestra se exhibió en Roma y en distintas ciudades europeas en 2020 (Moscú, Museo del Cine; Vilnius, Museo lituano del Cine del teatro y de la música; Tirana, (Albania) COD – Center for Open ness and Dialogue; Lubiana, (Eslovenia) Museo del Cine; San Petersburgo, Museo del arte teatral), pasó por San Pablo, en la sede central del Banco do Brasil, y ahora llega a Buenos Aires después de haber sido reprogramada. Por eso es motivo de gran satisfacción para el Ministerio de Cultura de la Nación, la Embajada de Italia en la Argentina, el Instituto Italiano de Cultura y el MNAD poder concretar esta fascinante muestra sobre uno de los creadores más importantes y queridos delcine mundial en nuestro país.

La exhibición tendrá además un Programa de actividades asociadas que, durante 8 semanas y desde mesas redondas, conferencias y debates (vía plataformas digitales y abiertos al público) abordarán las distintas facetas de Federico Fellini, su legado e influencia en la cultura local.

También habrá distintas sorpresas que irán enriqueciendo la experiencia Fellini en el MNADcon intervenciones musicales y performáticas en vivo que completarán el clima «fellinesco» que inundará el museo.

Un día llegó I vitelloni, creo que fue lo primero que vi de Fellini, Alberto Sordi y esa pandilla de amigos que deambulan sin rumbo por Rímini y sus playas. Después vendrían La strada, La dolce vita, 8 y ½, Roma, Amarcord y más adelante, en forma desordenada, toda su obra. ¡Cuánto descubrimiento!¡Cuánto aprendizaje! ¡Qué profundo calaron en mí, y en todos nosotros, esas obras con sus imágenes únicas y cautivantes casi siempre acompañadas por la partitura de Nino Rota!

En esta muestra re visitamos su obra y descubrimos nuevas aristas del mundofellinesco, y una vez más, advertimos su vigencia y como nos sigueproponiendo caminos y experiencias nuevas.La exposición “El centenario de Fellini en el mundo” llega a nuestro queridoMuseo Nacional de Arte Decorativo luego de atravesar los inconvenientes y postergaciones que esta pandemia que espanta y mata nos ha impuesto.

“Il Centenario. Fellini nel mondo” nos lleva a un viaje a través del imaginario felliniano, un universo poético en donde dibujos, fotografías, afiches, videos y más material, generan en el visitante una conexión profunda con la mente visionaria del genio italiano, a 100 años de su nacimiento.

Con este recorrido, Embajada e Instituto de Cultura homenajean a uno de los más grandes realizadores del cinema italiano y mundial, como conclusión de un ciclo de eventos que nos ha acompañado durante el 2020.Al mismo tiempo, en cuanto parte de la oferta cultural italiana que continúaincluso durante la pandemia, la muestra reafirma el mensaje de que nada puede detener al arte, menos aún al arte italiano.

Giuseppe Manzo / Embajador de Italia en Argentina

«Fellini nos invita a todo eso, desde la risa, la picardía, la nostalgia, la mentira, el artificio, el ridículo, las contradicciones, la seducción, el amor y la trascendencia.“ Creo que existe una necesidad, una interpretación de la vida que quizá ,abandonada a sí misma parece sin sentido, insignificante, monstruosa. El arte, en cambio, es algo que reconforta, que tranquiliza. El arte relata la vida en términos sumamente protectores. Nos hace reflexionar sobre la misma, que delo contrario sería sólo un corazón que late, un estómago que digiere, pulmones que respiran, ojos que se llenan de imágenes sin sentido. Creo que el arte es e lintento mejor logrado de inculcar en el hombre lo indispensable de tener un sentimiento “religioso”, que cualquier arte expresa. Creo que el arte es la posibilidad de transformar la derrota en victoria, la tristeza en felicidad. El artees un milagro.” (FeFe) Federico Fellini es parte indispensable de ese milagro.

Martin Marcos / Director MNAD