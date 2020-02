Comienza febrero y la Ciudad de Buenos Aires tiene preparada una variada oferta en materia cinematográfica, para que porteños y turistas puedan seguir disfrutando de un verano porteño, al alcance de todos.



El Ministerio de Cultura de la Ciudad ha organizado el ciclo “Cine de Verano” en diferentes sedes, para los amantes del séptimo arte. Hay películas argentinas comerciales de reciente estreno, preestrenos y producciones independientes, cine club infantil para los más chicos, documentales sobre el arte y una serie de películas del gran autor y comediante Mel Brooks. Un verano de película La Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura realiza en el Patio Salguero (Jerónimo Salguero 741), a las 20.30, el ciclo “Un verano de película”, con entrada gratuita. Comienza este sábado con “Permitidos”, de Ariel Winograd y finaliza el 29, con “Natacha la Película”, basada en el libro de Luis Pescetti. Incluye, el 8, “Caída del cielo” (de Néstor Sánchez Sotelo), el 15, “Sin hijos” (con Diego Peretti) y el 22, “Gilda, no me arrepiento de este amor”, con Natalia Oreiro.



Lo mejor de Mel Brooks



El Complejo Teatral de Buenos Aires, y la Fundación Cinemateca Argentina han organizado un ciclo “Vuelve Mel Brooks: el rey de la comedia”, entre el domingo 2 al martes 11 de febrero, en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530).

Está integrado por diez largometrajes del genial comediante, guionista, productor y realizador, con entrada general de $100, estudiantes y jubilados $50 (con la acreditación correspondiente) y un abono 4×3 a $300.

Se exhibirán “Con un fracaso..millonarios” (domingo 2), “Las doce sillas” (lunes 3), el “Locura en el Oeste” (martes 4), “El joven Frankenstein” (miércoles 5), “La última locura de Mel Brooks” (jueves 6), “Las angustias del doctor Mel Brooks” (viernes 7).

“La loca historia del mundo” se verá el sábado 8, “SOS hay un loco en el espacio” el domingo 9, “Que perra vida” el lunes 10 y “Las locas locas aventuras de Robin Hood” el martes 11.



Cine al aire libre



El Cultural San Martín programó el compilado “Noches de Verano”, al aire libre, en la Plaza de las Américas en su sede de Sarmiento 1551, con la proyección de películas argentinas de reciente estreno, a las 21.

Los films son los siguientes:

Viernes 14: “Las Vegas”, de Juan Villegas (2018). Con Pilar Gamboa y Santiago Gobernori.Sábado 15: “Cuando Brillan las Estrellas”, de Natalia Hernández (2018)Viernes 21: “De Acá a la China”, de Federico Marcello (2019)Sábado 22: Sueño Florianópolis, de Ana Katz (2018), con Mercedes Morán y Gustavo Garzón.Viernes 28: Incómodos, de Esteban Menis (2008)Sábado 28: “Casi Leyendas, de Gabriel Nesci (2017). Con Diego Peretti y Santiago Segura.



Verano en el Museo del Cine



El Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken” organizó, en su sede de Agustín Caffarena 51, diferentes actividades, espacialmente dedicadas a los más chicos.

El sábado 1, a las 17, se realiza la actividad “Cine club infantil: Colección Mario Grasso”, con una selección de cortos en sus formatos originales y juegos posteriores alusivos (Actividad gratuita. Edad recomendada: de 4 a 7 años).

Todos los viernes, a las 18, se realiza el ciclo “Viernes de VHS”, donde se presentarán películas producidas bajo el sello del VHS con la participación de su director y debate posterior. Un ciclo cerrado con final abierto para ver todos los viernes un tape y compartirlo con el público presente (Actividad gratuita).

Los sábados y domingos, a las 15.30 (con entrada general de 50 pesos), se desarrolla “Clásicos animados”, con cuatro programas, basados en “Superman”, cortos de animación de Fleischer Studios (Betty Boop, Bimbo, Popeye) y de Van Beuren Studios, con dibujos animados estadounidenses durante la llamada “Gran Depresión” (década de los años 30).



Estrenos del cine nacional



El Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), estrenará los lunes de febrero, a las 19 y a las 21 hs, dos películas nacionales: “Los sonámbulos” y “El día que me muera”,

Los Sonámbulos: Una mujer madura y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar. Un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada. Una familia ritualista, matriarcal y endogámica.

El día que me muera: Dina lleva muchos años sin ver a sus tres hijos que escaparon de su control excesivo y viven en el exterior. Ella no puede superar su aerofobia para ir a visitarlos y junto a sus amigos monta un simulacro de su funeral para obligarlos a venir, pero su plan desencadenará una locura.

Precio entrada: $60 entrada general, $30 estudiantes y jubilados.



Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350)



El sábado 15 de febrero (con repetición el 14 de marzo y el 18 de abril), a las 19, se proyectará en el Auditorio, la película “Una historia del trash rococó”, de Miguel Mitlag, en el marco de la exposición “Sergio De Loof: ¿Sentiste hablar de mí?”. Se trata de una historia del trash rococó presenta su carácter beligerante, su manera no tradicional de producir y exhibir arte y el carácter efímero de gran parte de su obra. Sergio De Loof se convirtió en un raro exponente de la posvanguardia local, donde la moda, el diseño, la performance, la literatura y otras tantas cosas se mezclan con una vitalidad, un informalismo y una libertad muy infrecuente ubicada entre el chic y el shock (Actividad con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala).