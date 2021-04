El Costillar de Buenos Aires Argentina.

Son esos gustos que uno se da en la vida con amigos y la familia, donde se comparte un asado bien Argentino.

¿Qué hay que hacer para asar un Costillar de Buenos Aires?

Limpia la parrilla, prende el fuego, coloca todo al asador y espera el punto justo de la carne. Este sería el resumen general, pero veamos detalles más adelante.

Aunque se publiquen libros de cómo hacer una buena carne, ningún texto parece superar la intuición del experto asador que cada uno de nosotros lleva adentro.

Lo único que nos puede fallar es calcular la cantidad de carne para que tus asados sean todo un éxito.

¿Quieres preparar unas delicioso costillar Argentino? Te diremos nuestra receta secreta.

Ingredientes:

🔴 Parrilla limpia y fuego

🔴 Amigos y familia para compartir

🔴 Picada, ensaladas etc

🔴 Sal

🔴 Costillar

Preparación:

Costillar de 6 kg 3 hs a la parrilla a fuego suave. Literalmente un manjar. La cocción que me gusta, jugoso casi a punto, los huesos que se salen solos, el punto de sal perfecto.

Condimenta las costillas con la sal.

Ponlas en la parrilla para que se doren

Y ¡Listas para comer!

El asado de tira

El asado de tira es un corte habitual en las parrilladas de Argentina y de otros países. La carne del costillar está infiltrada de grasa lo que, junto con la médula de las celdillas óseas, otorga a la carne, una vez cocida, un sabor y aroma particular.

El costillar puede ser cortado en tiras de distinto tamaño y condimentadas. A la tira de poco ancho de hueso se le denomina “tira angosta” y su espesor es inferior a los 5 centímetros. La “tira ancha”, en cambio, tiene un espesor superior a los 5 centímetros. Cortes de más de 10 centímetros de ancho son poco frecuentes.

¿Cuántos kilos tiene un costillar?

Peso aproximado 1.90 a 3.50 Kg.

¿Cómo salar un costillar a la parrilla?

Salar la carne a gusto con sal gruesa o parrillera.

Los que quieran modernizar pueden mezclar un poco de sal con unas gotas de aceite de oliva. Una película microscópica envuelve así los granos de sal e impide que se disuelvan al entrar en contacto con la carne. Esto es solo para los que tienen ganas de hacer cosas raras.

¿Cuántas personas comen con un costillar ?

No te apueres, lo ideal es arrancar con el fuego a las 10 am hs tener buena braza continua, no pijotees con el carbón o la leña y ponelo con un fuego muy lento. NO TE APURES.

Para 10 a 12 personas en cocinado a la parrilla en 3 o 4 horas.

¿Cómo preparar un buen asado a la parrilla?

El asado se coloca en la parrilla recién cuando el carbón o leña sea convertido en brasas, en caso contrario, puede quemarse la carne por fuera y permanecer el centro de ésta crudo. Los cortes deben ser asados en forma constante y lenta, y asegurarse de tener fuego suficiente para toda la carne (no quedarnos sin brasas).

¿Cuántas costillas tiene un costillar de vaca?

Respuesta: La vaca tiene 13 pares de costillas; las cuales corresponden a 5 pares de costillas llamadas falsas, éstas están conectadas entre sí por el cartílago y 8 pares de no cohesivos, éstas están unidas a la columna vertebral Como en un extremo.

¿Cómo saber si un costillar es bueno?

Para empezar debemos saber que un corte que se precie de ser bueno para cocinar a la parrilla se distingue por ser suave y contar con un aspecto marmolado de grasa sobre la carne. Estas tiras blancas que vemos en algunas carnes son las que otorgan ese aspecto jugoso y exquisito que los distingue.

¿Cómo se marca un costillar?

En el caso del asado por ejemplo, si uno quiere hacer un costillar entero a la parrilla tiene que marcalo primero de forma longitudinal, ya que las costillas tienen un tamaño de 40 centímetros (el ancho del costillar), así podemos servir una porción de la costilla y que entre en un plato.

¿Cuándo se pone la sal en el asado?

Por lo demás, la carne siempre se sala en crudo (sea antes o durante el asado) porque después de cocida ya no absorbe la sal. Si tu preocupación es que tu carne se cueza con la misma sal, nunca los dejes reposar con sal por mucho tiempo (a menos que sean cortes muy grandes, como menciona el manual).

¿Cómo calcular costillar por persona?

Si el corte elegido tiene hueso (tira de asado, etc.) calculamos 500 g por persona; si no tiene hueso (vacío, cuadril, etc.) con 400 g está bien. Al a carne sumále 1 chorizo, 1 morcilla, 200g de achuras, ensalada y pan.

¿Cuál es la mejor sal para el asado?

¿Cuál es la mejor sal para un asado de carne? La Sal Parrillera es la mejor para cortes de carne de res, cerdo y pollo debido a que tiene el tamaño ideal y las propiedades necesarias para que sea absorbida por la carne y así, se intensifique el sabor para hacer aún más apetecible la carne asada que prepares.

¿Qué precio tiene un costillar en Argentina, por kilo?

$5 y 20 dólares el kilo / kg

Una de las mejores recetas de comida que puedes preparar son las costillas de cerdo, ya que en la cocina mexicana se puede realizar de múltiples formas, son ideales para cocer, guisar y asar.

¿Cómo tiernizar un costillar de vaca?

Eso es para los que quieren generar «cosas nuevas». Mi papa ponia el fuego y y el costilar a la parrilla… y listo… Pero los que quieren hacer cosas nuevas… Macerar la carne en leche durante unas horas antes de su preparación, además de que no altera para nada su sabor, permite ablandarla. Y no solo puedes conseguirlo con leche sino que la carne también se puede macerar en zumos de frutas (de manzana o de limón, por ejemplo), en vinagre de manzana o hasta en cerveza.

