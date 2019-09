El enviado del Papa, Moyano y Vera debatieron sobre el Papa Francisco.

Compartí :-) .







El enviado del Papa a su país, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia de Ciencias y Ciencias Sociales del Vaticano, expuso sobre el magisterio del Sumo Pontífice este sábado 14 de septiembre en la biblioteca del Sindicato de Camioneros en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Lo acompañó en el panel, el líder del Sindicato de Chóferes de Camiones, Hugo Antonio Moyano y Gustavo Vera, coordinador nacional de la Multisectorial 21 F, Gustavo Vera.

En su ponencia monseñor Sánchez Sorondo, resaltó que “es providencial tener un Papa argentino y siendo nuestro gran líder tenemos que defender e impulsar su programa que es la defensa de la casa común, la madre tierra como llama San Francisco de Asís, y luchar por la dignidad humana. Porque el capitalismo salvaje, como lo llamaba San Juan Pablo II, pone el centro en el dinero, y no en el ser humano y su casa común. En su encíclica Laudato Sí el Papa no quiere que sea sólo un documento sino que se tenga en cuenta porque tiene implicancias en la humanidad, las migraciones por ejemplo que por cambio climático los pone en vulnerabilidad al huir de la sequía o las lluvias y allí quedan rehenes de los tratantes. También el delito de lesa humanidad de explotación sexual, como la venta y compra de órganos”, y añadió el enviado del Papa a su patria que “ojalá que la providencia además de darnos un Papa que nos de un gobierno que lo siga, que aplique su programa, que no es más que Cristo y las Bienaventuranzas. Los argentinos, y no ustedes, tienen que valorar al Papa, como lo hizo el pueblo polaco con Juan Pablo, y como los alemanes lo hicieron con Benedicto. Porque es Francisco quien ha unido a los líderes religiosos de todo el mundo en defensa de la dignidad humana y la protección de la casa común”.

El líder de la Multisectorial 21 F y Secretario General Camioneros, Hugo Moyano, recordó su formación en la iglesia evangélica, que fue bautizado en una iglesia en Pompeya, y que “todos creemos en el mismo Dios. Por eso el Papa Francisco ha unido a todos los creyentes” y al igual que Monseñor dijo que “el proyecto gobierno debe seguir y apoyar al Papa que está allí por Dios está siendo una tarea importantísima con firmeza y autoridad” y agregó una anécdota sobre el Papa que cuando era cardenal fue a una jornada de Pastoral Social en Mar del Plata que “estaba hablando y en el fondo estaba tomando mate, entonces en mi discurso dije que había algunos en el fondo tomando mate y no compartían, Al terminar se acercó y me dijo Moyano como me va decir que no lo comparto, y ahí me ofreció un mate. Desde entonces nos conocemos y ojalá algún día volvamos a tomar mate juntos”.

Gustavo Vera, quien fue el moderador de la mesa y el debate que se abrió al publico, como coordinador nacional de la Multisectorial 21F y titular de la Alameda contó que el “Papa el 10 de septiembre se definió en favor de la resolución de la ONU que apoyaron 113 países que es la devolución por parte de Inglaterra y Estados Unidos del archipiélago Chagos a las Islas Mauricio. Esto es un antecedente vital para nuestras Islas Malvinas, pero que en la cadena Fox y en Clarín no le dedican ni dos segundos. Así que difundamos nosotros estas buenas novedades”.

En la charla estuvo en primera fila el ex embajador argentino ante la Santa Sede, el abogado Eduardo Valdés, a su lado el cura rockero César, y el secretario general de Peajes, Sergio Sánchez. También estuvo presente el obispo para Argentina y América del Sur de la Iglesia Ortodoxa de Montenegro, Vladika Gorazd, y Fernando Fungh, traductor al mandarín del libro “la Comunidad Organizada” de Juan Domingo Perón.