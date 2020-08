El Festival y Mundial de Tango: denuncias a Horacio Larreta que organizó un «bodrio» por Zoom.

Compartí :-) .













Bodrio: Cosa de muy mala calidad, mal hecha, de mal gusto o aburrida.

El Festival y Mundial de Tango comienza este miércoles en Buenos Aires rodeado de una controversia ante las denuncias de bailarines, músicos, cantantes, coreógrafos, musicalizadores, diseñadores, zapateros, docentes y milongueros, por la falta de una estrategia por parte del gobierno capitalino para ayudar a una industria cultural que está devastada por la pandemia.























Así de claro fué el mensaje de un viejo milonguero de ley a Horacio Larreta «si no sabes de tango, nunca fuiste a una milonga y tus colaboradores no entienden nada de tango porque son unos inútiles gerentes, mejor no te metas y no organices un «bodrio, vas a pasar vergüenza. Lo de Avogardo… un desastre mundial, nos va hace quedar mal en el mundo».

UN MUNDIAL 2020 BERRETA BERRETA

Este evento de argentinos y extranjeros que viajaban exclusivamente para disfrutar de dos semanas a puro tango con conciertos al aire libre o en salas, milongas gratuitas, recorridos por barrios y emblemáticos sitios tangueros, clases para aprender a bailar o conocer la historia de un ritmo rioplatense, exposiciones y, como uno de los platos fuertes, el concurso de baile hoy se reduce a un zoom berretisima de manera sorpresiva el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta decidió programar una edición 100 % virtual que, en lugar de dos semanas, durará cinco días y en las que la mayor parte de las y los artistas fueron convocados a participar sin remuneración alguna.

Con respecto a la competencia de baile, se permitió la inscripción de parejas convivientes o «solos», lo que desconcierta porque el tango es una danza que involucra forzosamente la participación de dos personas.

Los reclamos

Ante la confirmación de que el gobierno realizaría el Festival y Mundial, múltiples organizaciones de actividades vinculadas con la industria se reunieron virtualmente, debatieron y acordaron la creación del «Frente Unidad Tanguera», desde el cual lanzaron un pliego petitorio.

Entre los reclamos se encuentra el pedido de una partida extraordinaria de recursos ante la emergencia para los hacedores del tango, repensar los festivales Tango Buenos Aires y el Mundial de Tango para que no se realicen en las mismas fechas y se diseñen en acuerdo con las y los trabajadores del sector.

Además de rechazar el Festival y Mundial que comienza hoy, también criticaron que sus formatos han sido cada vez más reducidos por el gobierno de la ciudad.

Por otra parte, pidieron incorporar la perspectiva de género en forma transversal en todos los espacios de tango, un ritmo que adolece de un acendrado machismo, así como incorporar la perspectiva del tango de manera federal para dar mayor espacio al resto de las provincias argentinas.

«Tango en emergencia» fue el lema acordado para visibilizar el estado crítico en el que se encuentra esta industria cultural y que incluyó «un tangazo», una protesta que se llevó a cabo el pasado 12 de agosto y que consistió en poner un tango a todo volumen desde ventanas y balcones.

En un comunicado titulado «Sonidos del Tango Unido», músicos subrayaron que los organizadores invitaron a muchos artistas a participar de manera gratuita y que no hubo ningún tipo de diálogo conjunto sobre las actividades y la modalidad en que podrían llevarse a cabo.