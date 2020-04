Compartí :-) .







Henry Kissinger: “La pandemia de Coronavirus alterará el orden mundial para siempre”.

El ex secretario de Estado norteamericano publicó una columna de opinión en The Wall Street Journal sobre la crisis mundial por el brote . “Los Estados Unidos deben proteger a sus ciudadanos y, con urgencia, trabajar en la planificación de una nueva época”, afirmó. “La atmósfera surrealista que ofrece la pandemia de Covid-19 me recuerda cómo me sentí cuando era joven en la 84a División de Infantería durante la Batalla de las Ardenas. Ahora, como a fines de 1944, existe una sensación de peligro incipiente, dirigido a ninguna persona en particular y que golpea al azar y devastadoramente”, escribió Henry Kissinge en su columna publicada el 3 de abril en The Wall Street Journal.

Algunos pueden haber visto la hermosa historia de Cuba permitiendo que un crucero, negado por otros países, atraque en su puerto, aunque algunos a bordo dieron positivo por COVID-19. Este barco estaba lleno de ciudadanos en su mayoría británicos a quienes se les permitió volar de regreso a casa desde Cuba. Además, Cuba, junto con China, está enviando médicos y suministros a varios países del mundo para ayudarlos a combatir la pandemia.







En cuanto a Venezuela, las sanciones actuales contra ese país son un factor que lo priva de medicamentos y suministros necesarios para combatir el virus. Y el presidente Donald Trump solo está aumentando las sanciones, incluso en medio de la pandemia. Donald Trump lo hace con el pretexto de afirmar que el presidente Nicolás Maduro presuntamente está traficando drogas.

Estas acciones representan el tipo de solidaridad internacional y muestra de humanidad que el mundo necesita en este momento. Lamentablemente, el gobierno federal de Donald Trump en Washington está demostrando todo lo contrario en este momento, eliminando a todo su personal del Cuerpo de Paz de todo el mundo y, lo que es peor, aumentando las sanciones contra países como Cuba, Irán, Venezuela y Nicaragua durante el apogeo de la Brote de COVID-19.

Teherán encuentra la oportunidad de jugar con las diferencias de opinión entre los estadounidenses y los europeos, que favorecen la relajación de las sanciones. Tal posición tiene la ventaja de lograr la unanimidad entre la población iraní en un momento en que el gobierno sufre una grave crisis de legitimidad. En realidad a los pueblos ya no les interesa quien Gobierno si no quien ayuda.

En Washington donde comanda Donald Trump, los partidarios de las posiciones más duras frente a Irán perciben la epidemia de Covid-19 como una bendita oportunidad para poner de rodillas al régimen.

La ofensiva diplomática emprendida desde mediados de marzo por el presidente iraní Hassan Rohani y su ministro de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, responde a una simple consigna: la política continua de la máxima presión de la administración Donald Trump mata.

«O estamos a la altura, o fracasaremos como Unión»: Sánchez alerta que la supervivencia de la UE está en juego en la guerra contra el covid-19.

La reina Isabel II de Reino Unido dirigió este domingo un mensaje especial a sus ciudadanos en medio de la pandemia de coronavirus.

En su discurso, del que se han filtrado extractos a la prensa local, la reina reconocerá el dolor y las dificultades financieras a las que se están enfrentando los británicos en estos momentos.

«Lo superaremos» dijo la Reina. Pero las sanciones a otros paises es una realidad objetiva. Incluso el reclamo de las Islas Malvinas por parte de Argentina.

Mientras EEUU se autodestruye por dentro.

Da positivo para coronavirus el excapitán del portaviones estadounidense que alertó sobre un brote en su nave

Marineros allegados al oficial confirmaron a The New York Times que Brett Crozier comenzó a mostrar síntomas antes de abandonar el USS Theodore Roosevelt tras ser removido de su cargo.

UNA SOLA BUENA

La pandemia de coronavirus podría provocar la mayor caída de emisiones de carbono desde la Segunda Guerra Mundial.