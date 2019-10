El futuro es sustentable. Escribe Eugenio Casielles.

Compartí :-) .







El pasado domingo celebramos las elecciones generales de la República Argentina. Si bien celebro que se hayan llevado a cabo de manera pacífica y masiva, es digno mencionar que dieron cuenta del triunfo de la grieta y la tajante polarización. Nuevamente, quedó en evidencia la necesidad de tener una alternativa en la política, aquella que no se deja llevar por el miedo y las especulaciones, sino que se concentre en solucionar los problemas de la gente.

Espero que en esta nueva etapa se priorice el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo. Que la economía logre recomponerse y que los argentinos logren estabilidad.

Me entristece saber que grandes dirigentes políticos como Roberto Lavagna, Marco Lavagna, Ramiro Marra y Soledad Gibelli no hayan logrado ganar en sus respectivas candidaturas. Desde mi lugar, como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, me comprometo a seguir representando un espacio anti grieta, en donde se priorice el diálogo y el intercambio de ideas, tal como Consenso Federal predica desde el primer día. Soy optimista sobre el futuro, y sobre todo del espacio que integro, el cual es joven y prometedor.

Agradezco a todos los porteños que confiaron en mis propuestas e ideales, a aquellos que votaron por convicción. Agradezco particularmente a todos los porteños que identificaron la urgencia de la lucha contra la crisis climática que enfrentamos. Por ellos me comprometo a trabajar para tener una ciudad más sustentable. A su vez, renuevo mi compromiso con los jóvenes y la Agenda 2030 de la ONU, prioridades que tendré desde mi banca en la legislatura.

Como todo ciudadano, busco lo mejor para mi país y para nuestra ciudad. Es por eso, que prometo trabajar con mi equipo para que de una vez por todas, dejemos las diferencias de lado y busquemos el bien común y un próspero futuro sustentable.