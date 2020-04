Compartí :-) .







Se podrá tramitar en la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

El Gobierno porteño anunciará formalmente este mediodía la implementación de un permiso obligatorio para que puedan circular por la Ciudad los adultos mayores de 70 años, cuyo objetivo es minimizar sus salidas a las calles y garantizar el distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus entre el grupo principal de riesgo.

Se trata de un Permiso de Circulación Obligatorio y Específico que deberán tramitar los mayores de 70 años a través de una comunicación a la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.







En la ciudad de Buenos Aires 8 de cada 10 fallecidos por coronavirus son adultos mayores y, pese a ello, muchos «aun salen a la calle en el marco de la cuarentena».

«Las salidas más frecuentes durante la cuarentena estuvieron relacionadas con el aprovisionamiento de comida y medicamentos», dijeron fuentes del Gobierno porteño.

LOS VIEJOS LE SALIERON A PEGAR A LARRETA

“Esto es un escándalo”, dice el gran ensayista e historiador del arte José Emilio Burucúa, autor de libros premiados y docente de varias generaciones en un mail que envió cerca de medianoche a amigos y conocidos a propósito de la nueva medida del gobierno de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta y que regirá desde el lunes.

“El Jefe de Gobierno no tiene facultades constitucionales para decidir semejante cosa. No hay estado de sitio y él no puede ordenar una arbitrariedad semejante. Ante un pequeño Hitler, pequeño, pequeño, propongo que los mayores de 70 años nos pongamos una estrella según el modelo que aquí va. ¿Para cuándo el ghetto y el campo de concentración?”

ESCANDALO

El defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó de «anacrónico» y «absurdo» el permiso que desde el lunes deberán gestionar los adultos mayores para poder circular excepcionalmente en la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que esa población «no es débil mental» ni «tiene una minusvalía» para que se lo tutele con medidas de ese tenor.

En declaraciones formuladas esta mañana a Radio La Red, Semino rechazó la nueva disposición del Gobierno porteño para los mayores de 70 años, quienes deberán solicitar un permiso especial a través de la línea telefónica 147 para poder circular, excepto en el caso de que se trate de una salida para comprar medicamentos, cobrar haberes o vacunarse.

«Desde el punto de vista gerontológico es anacrónico, es tratar de tutelar casi en forma absurda al adulto mayor. Desde el punto de vista del derecho, es absurda», explicó el defensor de los mayores.

En ese sentido, Semino dijo considerar la medida como un error ya que «subestima el concepto de responsabilidad que tiene el adulto mayor» y recordó que «todas las violaciones que se han visto en la Ciudad por parte de adultos mayores fueron generadas «por los propios Estados».

Para ejemplificar, el especialista recordó el día que «800 mil adultos mayores fueron movilizados para cobrar» sus haberes jubilatorios o la campaña de vacunación que hace viajar a muchos «de un lado para el otro».

En cambio, Semino pidió a las autoridades porteñas controlar el estado de los más de 2.000 adultos mayores internados en geriátricos del sistema público de la Ciudad, porque esos espacios constituyen, indicó Semino, una «verdadera bomba de tiempo».

