El Indio Solari habló del Gobierno y de Palermo Soho, Palermo Hollywood.

Compartí :-) .







Solari habla acerca de la actualidad económica de Argentina. “Eso es lo que ocurre permanentemente, es de las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood. Vivimos copiando, quizá porque seguimos siendo colonia, ¿no?”, dice el cantante antes de apuntar los cañones al Gobierno. “Si está el Fondo Monetario (Internacional) gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el Fondo ya no dice ‘aconsejamos’, sino que dice ‘tienen que hacer esto’. Bueno, a partir de ahí, tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo”.