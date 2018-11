El Jardín o Patio Andaluz decora una de las entradas del Rosedal de Palermo

Al lugar se lo conoce como El Rosedal de Palermo porque allí hay unas 18.000 plantas de rosas. Pero antes de 1852 muchos también lo identificaban con ese nombre aunque no aludían a los rosales sino a los dominios de Juan Manuel de Rosas, aquel gobernador de Buenos Aires que tenía allí su residencia, esa que demolieron tras su derrocamiento. Fue en esos terrenos expropiados donde se diseñó el Parque Tres de Febrero (fecha de la batalla que decretó la caída de Rosas), tarea que estuvo a cargo del paisajista francés Carlos Thays.

El Patio Andaluz fue una donación del Ayuntamiento de Sevilla. Los materiales llegaron a Buenos Aires en barco y el traslado lo hizo la fábrica José Laffite, tradicional empresa de artesanos del barrio de Triana. Se cree que eran proveedores de la Casa Real y que el arte de sus cerámicas y baldosas de gran calidad era herencia de los antepasados musulmanes y cristianos de esa familia. Las columnas y las rejas metálicas son de la fábrica Hijos de Manuel Montes, también de Sevilla. Además, hubo aportes de otros lugares: la firma P. Virabian y la Compañía La Fourmi, de Marsella, Francia, proveyeron las baldosas de gres rojo que cubren el patio; y las del borde perimetral llegaron desde Italia. Los bancos revestidos en mayólica que están fuera del patio los donó la sociedad anónima Establecimientos Americanos Gratry.

Respecto a como se originó la idea de instalar este patio en el Rosedal, luego de la investigación realizada y del copioso material que se ha estudiado, podemos llegar a afirmar que se trataría del mismo Jardín que proyectó el arquitecto J.C. Forestier, que éste propusiera emplazar en un parque ya existente, el Parque Avellaneda, y cuya construcción nunca se llevó a cabo por resultar onerosa.

Todo esto surge de los programas elevados al Ministro del Interior Dr. José P. Tamborini por el entonces Intendente Dr. Carlos M. Noel, luego de haber evaluado las “memorias” que le enviara el arquitecto Jean C. Forestier.

Para darle un tratamiento adecuado a este tema consideramos necesario extendernos en lo referente a los estudios que se realizaron con el fin de elaborar un Plan Regulador para la ciudad de Buenos Aires, que incluyó la convocatoria del arquitecto francés Forestier.

Éste fue contratado por la Intendencia a fin de evaluar posibles modificaciones en los espacios verdes de la ciudad.

Al respecto la Comisión de Estética Edilicia expresó que ” luego de evaluar varios proyectos presentados por la Dirección de Paseos sobre la proyección de Parques y Jardines, y que estando de acuerdo con gran parte de su previsión, le fueron presentados éstos como antecedentes al Señor Forestier, entregándosele todos los documentos gráficos correspondientes.”

Asimismo informó también que el Señor Forestier, por su parte, visitó todos los lugares indicados, con el fin de darles el estudio que, en su caracter de técnico especialista, evaluaría, con el objeto de ver si eran adecuados a los fines proyectados.

El resultado de los estudios que el arquitecto Forestier realizara sobre los espacios verdes de nuestra ciudad fueron enviados por él desde París, dirigiéndose al Señor Intendente de esta forma:

J.C.N Forestier

París, Mayo de 1924.

Excelentísimo señor Intendente Municipal:

V.E. me honró grandemente al llamarme, esperando poder aprovechar, en los estudios emprendidos para el desarrollo y embellecimiento de la ciudad de Buenos Aires, una experiencia bastante larga en lo que concierne a los parques públicos y a los paseos de las grandes ciudades.

Lamento no haber podido consagrar nada más que el brevísimo espacio de un mes al estudio de la ciudad, de sus costumbres, clima, plantaciones y parques.

Si circunstancias imprevistas no hubieran atrasado en una semana mi partida de Europa, hubiera prolongado de buena gana mi estada, a pesar de que el compromiso contraído la fijaba solamente en un mes.

Desgraciadamente, ese atraso, tanto como mis compromisos en París, y las fechas de salida de vapores, no me lo permitieron.

He terminado aquí los distintos estudios esquemáticos que había prometido a V.E. y cuyos resultados más importantes adjunto a esta nota, fiel reflejo de las reflexiones que me sugirió mi visita, algunas de las cuales fueron ya expuestas ahí verbalmente y con amplitud a la Comisión de Estética, que me dispensó el honor de recibirme y ayudarme tan cumplidamente, y al Director de Parques y Jardines, señor Carlos Thays, quién fué para mí un colaborador activo y valioso.

Este informe trata de las cuestiones estudiadas desde varios puntos de vista:

Los Parques y Jardines existentes, su arreglo y cuidado y las prácticas seguidas generalmente en su decoración;

La naturaleza y destino de los jardines a medio ejecutar, o en proyecto, lo mismo que de los terrenos desocupados disponibles, sin destino especial, o que piensa adquirir;

La distribución de parques y jardines por todos los barrios de la ciudad; su coordinación; superficie empleada en jardines públicos y privados dentro y fuera de la ciudad;

El estudio de algunos anteproyectos, de los cuales dos revisten gran importancia y los demás se refieren a algunos jardines elegidos como ejemplos para ilustrar las observaciones hechas.”

Por último el Señor Intendente Noel elevó el informe de la Comision de Estética Edilicia y el proyecto de Forestier al Señor Ministro de Interior y la comparación de ambos,así como su parecer respecto a que obras de las propuestas podrían hacerse efectivas, surgiendo del mismo “El Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal”.

De dicha publicación surge que:

“…habiendo comparado el proyecto del Señor Forestier a los proyectos de esta Comisión, nos es grato comprobar la mayor conformidad entre ellos; todas las ideas primitivas de la Comisión de Estética Edilicia han sido adoptadas por el Señor Forestier, como también lo han sido las de la Dirección de Paseos…

Entendemos que se debe tomar en cuenta en primer término la parte que se refiere a Parque y Espacios libres, por cuanto ello incumbe a las necesidades más inmediatas …Es pues, en al sentido que entramos a analizar el mencionado proyecto elevado por el Señor Forestier…

Así, por ejemplo, y para citar uno sólo debemos observar lo oneroso que resultaría la ejecución de las obras propuestas por Forestier para la transformación del Parque Avellaneda….”

De estos gráficos surge el primer antecedente de la construcción de un Jardín Español en el Parque Avellaneda.

Este patio no se concretó en el lugar proyectado por Forestier, como dijimos más arriba por resultar oneroso, pero años más tarde se logró la proyección de una obra de estas características en el Rosedal .

El Jardín o Patio Andaluz decora una de las entradas del Rosedal de Palermo y se levanta en el lugar donde, durante muchos años, funcionó la confitería conocida como “El Pabellón de los Lagos”, construcción de hierro y vidrios, que fuera el remanente de la Exposición Industrial del Centenario.

El motivo principal de esta obra, que fue donada por el Ayuntamiento de Sevilla, está constituído por una glorieta (Glorieta Andaluza) en cuyo centro se encuentra una fuente de cerámica con su brocal de mayólica, ubicada en un patio construído a bajo nivel , de mosaico con alhambrillas, al cual se baja por cuatro escaleras encuadradas en ocho bancos o paredes con episodios de Don Quijote de la Mancha.

Esta rodeado por una galería formada por una Pérgola que se sostiene por pilares de hierro forjado. En la base de la Fuente central se puede leer:

“A la caballerosa y opulenta Ciudad de Buenos Aires en testimonio y comunicación espiritual, Sevilla ofrece esta muestra de la industria de Triana, el barrio de los laboriosos alfareros y de los intrépidos navegantes”.

El espacio físico que ocupa hoy este patio, dentro del Paseo del Rosedal, debió dedicarse al “Jardín de los Claveles” a fin de recrear canteros similares a los de los Rosales. Esta idea no se hizo efectiva y en su lugar se dispuso construir un jardín español y ubicar en él una fuente donada por elyuntamiento de Sevilla.

De los antecedentes normativos surge que, no solo fue donada la fuente sino también la Glorieta y suponemos que esta donación incluye los bancos y mayólicas que servirían de ornato, como así también las rejas que decoran la Glorieta.

Después de estudiar el material transcripto, llegamos a la conclusión que la obra completa “Jardín o Patio Andaluz” fue donada en su totalidad por el Ayuntamiento de Sevilla, y como dijéramos anteriormente incluiría la glorieta, la fuente, las mayólicas, las alhambrillas, etc.

Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires NÜ 1.740 – Año 1929 (Pág. 633)

Decreto del 22 de Febrero de 1929.

Ubicación de la Fuente donada por el Ayuntamiento de Sevilla

Buenos Aires, Febrero 22 de1929.

De conformidad con lo manifestado precedentemente, fíjase como ubicación definitiva para la Glorieta Andaluza donada por el Ayuntamiento de Sevilla, el Jardín Español a construirse en el Parque 3 de Febrero, de acuerdo al proyecto del arquitecto Forestier. Tome conocimiento la Comisión de Estética Edilicia y el Dep. de Obras Públicas y vuelva a sus efectos a la Dirección de Paseos.

(Fdo.): José Luis Cantilo Luis Rodríguez Yrigoyen

En ese lugar previo a la instalacion del jardín, habría un dispensario para niños débiles.

“Posteriormente a la construcción de los Pabellones para la Exposición Industrial de Centenario, … funcionó allí un Dispensario Municipal para la atención de enfermedades venéreas y colonia de vacaciones para niños débiles mentales.”

Sobre ese dispensario no se encontraron disposiciones legales registradas en nuestros archivos que permitieran rastrear su instalación, y sólo pudimos constatar la veracidad de la información, de lo que surge de la norma que se transcribe a continuación y que se refiere también a la demolición del Pabellón de los Lagos para proceder a construir el Patio.

Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires NÜ 1.765 (Pág. 883)

Decreto del 25 de Marzo de 1929.

Demolición del Pabellón de los Lagos

(Exp. 149278.D.1928)

Buenos Aires, Marzo 25 de 1929.

Habiéndose dispuesto por decreto de fecha 22 de Febrero ppdo. dictado en el expediente 5.508-C-1926 la habilitación de un Patio Andaluz en el lugar ocupado actualmente por el Pabellón de los Lagos y siendo propósito de esta Intendencia proceder a la demolición del mismo dentro del más breve tiempo con ese objeto, aprovechando además la oportunidad de haber terminado el funcionamiento de la Colonia de Niños Débiles habilitada en él, vuelva a la Dirección de Plazas de Ejercicios Físicos, para que, de inmediato disponga el retiro de los implementos que se hallen en dicho local, y los envíe para su depósito en un sitio adecuado, sin perjuicio de que por cuerda separada, proponga un terreno con el fin de trasladar y habilitar el funcionamiento de una nueva Colonia en reemplazo de la citada anteriormente. (Fdo.): Cantilo –

Luis Rodríguez Yrigoyen

Pocos meses más tarde otra donación permite completar el espacio proyectado.

Boletín Municipal de la Ciudad de Buenos Aires NÜ 1927 – Año 1929 (Pág. 2.183)

Decreto del 27 de Agosto de 1929

Construcción del Patio Glorieta Andaluza

(Exp. 73.134.D.1929)

Buenos Aires, Agosto 27 de 1929

De acuerdo con lo manifestado en los anteriores informes, apruébase el proyecto de obras confeccionado por el Departamento de Obras Públicas para la construcción del Patio Glorieta Andaluza en el lugar de que se trata…

Por otra parte, visto el ofrecimiento formulado por la Sociedad Anónima Establecimiento Americanos Gratry y considerándolo conveniente y oportuno, acéptase la donación de los materiales que menciona, ad-referendum del H. Concejo Deliberante.

Diríjase nota agradeciendo el ofrecimiento y el mensaje correspondiente a la citada Corporación; tomen conocimiento el Departamento de Obras Públicas y pase a sus efectos a la Dirección de Suministros y Licitaciones.

Jean Claude Nicolas Forestier (Aix-les-Bains, 9 de enero de 1861 – París, 26 de octubre de 1930) fue un arquitecto paisajista francés. Discípulo del Barón Georges-Eugène Haussmann y Jean-Charles Alphand, realizó la mayor parte de su carrera en París. En España proyectó varios parques y jardines, algunos como el Parque de María Luisa en Sevilla para la Exposición Iberoamericana de 1929 y la urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.