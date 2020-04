El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha indicado este 20 de abril durante una conferencia de prensa que «lo peor está por venir» respecto a la pandemia de covid-19. Este responsable de la OMS ha realizado esta advertencia debido a que muchos países han comenzado a aliviar las medidas restrictivas para minimizar la propagación de esa enfermedad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no especificó exactamente por qué cree que «lo peor está por venir».

A pesar de que Adhanom no ha especificado por qué cree que el brote que ha infectado al menos a 2,43 millones de personas y matado a más de 166.000 podría empeorar, algunos expertos destacan el posible aumento de contagios en países de África con los sistemas de salud menos desarrollados que otros.

«This virus is dangerous. It exploits cracks between us.»@DrTedros of @WHO calls for «national unity» in the fight against the coronavirus pic.twitter.com/9li4VZ5HPf

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 20, 2020