El Marido de Pampita lo echaron al grito de «¡fuera cheto!».

El legislador porteño «El Marido de Pampita» y que paga pocos impuestos en la AFIP de su empresa Morelia, fue a hacerse el cheto a una marcha del Polo Obrero, donde fue increpado por militantes que le decían “¡fuera cheto!”, “¿no tenés vergüenza?”, entre otras frases.

«El Marido de Pampita» fue a una marcha del Polo Obrero y lo echaron al grito de «¡fuera cheto!».

«El Marido de Pampita» mostró un video en las redes sociales donde se lo ve con un grupo de mujeres que le pedían fotos, cuando fue interceptado por al menos tres personas que le exigen que se retire. “Vine a escuchar a la gente”, argumentó el legislador.

El «Marido de Pampita» casi termina a las piñas en la Legislatura: «Soy el marido de Pampita»

“Esto me pasó hoy en el corte de la 9 de Julio: decenas de mujeres se acercaron a contarme sus problemas y pedir fotos. A los CEOs de la pobreza no les gustó nada y me echaron a los gritos mientras a ellas las agredían por haberme escuchado. ¿Saben por qué pasa esto? Porque los CEOs de la pobreza viven de vender que son los únicos que se interesan por los pobres. No quieren que nadie ayude, resuelva o escuche. Si se acaba la pobreza, se les acaba el curro. Acá quedaron expuestos”, denunció «El Marido de Pampita» en su cuenta de Twitter junto a un video.

Hay que ser muy patético para subirse a las lolas de una mujer.

Para las redes sociales ser el marido de… es lo mismo que pasa en el barrio con los cornudos. Se te ríen en la cara.

«Conseguite un empleo honesto»