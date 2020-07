El médico de la AFA afirma que se requieren «casi dos meses» para recuperar estado físico.

Compartí :-) .













El jefe del departamento médico de Selecciones de la AFA, Donato Villani, aseguró hoy que los futbolistas argentinos necesitarán «casi dos meses» para poder recuperar el estado físico que les permita jugar un partido oficial.

«Son casi dos meses de entrenamientos los que necesitarán los jugadores, para poder afrontar un partido normal, tengamos en cuenta que desde los 6 o 9 años que los futbolistas no están cuatro meses inactivos» señaló Villani.

El médico agregó, en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red, que, «cuando un jugador se lesiona, a las pocas semanas ya entrena las partes sanas de su físico», mientras que, con la pandemia y la paralización de las actividades, «hay que agregarle el tema psicológico».

En este sentido, sostuvo que, actualmente, los jugadores «sufren mucho por no jugar» y existe también «un desacople neuromuscular».

Por ese motivo, Villani entendió que «lo difícil será entrenarlos» dado que «no pueden volver a la actividad en tres días».

Para el médico de AFA, los futbolistas sufren, además, una gran presión psicológica por el «temor a contagiar a su familia, por la renovación del contrato, por jugar sin público», lo que constituye «un combo muy grande del que deben ocuparse preparadores y psicólogos».

Sobre el temor que los futbolistas puedan tener de viajar a países con muchos casos de Covid-19, Villani fue contundente: «En este momento se mueren de ganas de volver a jugar y no creo que alguno se niegue».

En cuanto al protocolo para el regreso del fútbol en plena pandemia de coronavirus, el traumatólogo puntualizó: «Está todo organizado cómo se debe hacer pero, con tantos cambios en poco tiempo, es complicado».

«En marzo no sabíamos nada del virus y los protocolos cambiaron. La AFA hará los hisopados que determine el Gobierno y, cuando se decida el inicio de la actividad, haremos los test que nos indiquen», aseveró el jefe del departamento médico de Selecciones de la AFA.

En cuanto a las fecha de reanudación de la actividad, el médico aclaró que, hasta el momento, «no hay fecha en ninguna categoría».

«Estoy en conexión con médicos de FIFA y la Conmebol y las realidades infectológicas de cada país no son similares. En Europa, el virus apareció antes y creemos que estamos capacitados para luchar contra él pero no lo estamos, en todos lados no es igual y las directivas de los países europeos son diferentes», aseguró el coordinador médico de la AFA.

Ante la duda del inicio de la actividad de los equipos argentinos en la Copa Libertadores (Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia) y la Copa Sudamericana (Vélez, Independiente, Lanús y Atlético Tucumán), el médico entendió que no cree que la Conmebol decida retirarlos de la competencia.

«No sucederá, no perderán los clubes los lugares en las copas, no se puede pensar en una Copa Libertadores sin equipos argentinos o brasileños; no veo actitudes intransigentes», explicó el doctor.