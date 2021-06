El Mercado de Pulgas de Buenos Aires

Además de una feria de compras de antigüedades, el Mercado de Pulgas de Buenos Aires invita a quienes quieran recorrer la historia de la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires, a través de objetos, obras arte y de colección, vajilla, cristalería y arañas antiguas, electrodomésticos, muebles o máquinas de época.

El predio actual ubicado en Dorrego y Álvarez Thomas, en el límite de los barrios de Palermo, Chacarita y Colegiales está ocupado desde mediados del año pasado. Anteriormente, el mercado estaba ubicado en la clásica esquina de Niceto Vega y Dorrego.

Funcionó durante 18 años consecutivos hasta que en diciembre de 2005, se mudo el mercado al predio actual, ubicado en Dorrego y Álvarez Thomas, por fallas de seguridad.

Las antigüedades y restauración de muebles no se limitan sólo al mercado. En sus alrededores también se instalaron diversos locales convirtiendo a la zona en un polo gastronómico y de diseño todo esto acompañado de las Plazas Mafalda y Clemente.

¿Qué se puede comprar en el El Mercado de Pulgas?

Antigüedades y artículos de decoración. Muebles realizados a partir de materiales reciclados. Vajilla, sillones, escritorios, bibliotecas, roperos, cuadros, espejos, baúles y todo tipo de objetos de decoración.

El predio, que abre de martes a domingo de 10 a 19 horas, es un gran galpón ubicado en la intersección de la avenida Álvarez Thomas con Dorrego, en el límite entre los barrios de Colegiales, Palermo y Chacarita. Allí se puede encontrar una gran variedad de objetos únicos por su historia y originalidad, en los más de 100 locales cedidos a los feriantes por el Gobierno de la Ciudad.

En los últimos años, el predio fue remodelado y ampliado para garantizar que el Mercado se convierta en un verdadero paseo que los vecinos, visitantes y turistas puedan disfrutar con seguridad y comodidad. Además, la Dirección General de Ferias y Mercados, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, fiscaliza -a través de sus inspectores- que los feriantes cuenten con las autorizaciones necesarias.

La historia del Mercado de Pulgas

Cuentan quienes conocen la historia de este mercado que su nombre se remonta a fines del siglo XVIII, cuando muchas personas recogían durante las noches los cachivaches y ropa que las familias de mayor poder adquisitivo desechaban porque ya no las necesitaban. Todo lo recolectado se vendía en un mercado, en puestos pequeños y como no eran tiempos en los que la higiene fuese primordial, no era de extrañar que los objetos llegaran con pulgas a la casa del comprador.

El Mercado de Pulgas abrió sus puertas en 1988 y funcionó durante 18 años consecutivos hasta diciembre de 2005, fecha en que debió mudarse a un predio cercano por fallas de seguridad. En 2001 fue reinaugurado en su emplazamiento original. La estructura y los puestos fueron totalmente renovados, se instalaron luces nuevas y se construyeron mejores accesos y dársenas para estacionamiento.

Otra versión, también de esa época, dice que un hombre se asomó “desde arriba” a un bazar parisino donde se vendían objetos usados y antiguos y, mientras observaba el incesante movimiento de los vendedores y compradores dijo “esto parece un mercado de pulgas”.

También hay otras historias, como que el nombre proviene de lo pequeño que eran los puestos en estos tipos de mercados y que, además, los objetos usados que se vendían solían tener pulgas porque no se limpiaban antes de venderlos, sino que se exponían como los habían encontrado.

