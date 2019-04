El mural de Ricardo Fort en Palermo

El Mural de Ricardo Fort, podemos visitarlo en Av Dorrego 1633. Los murales que deja @fabciraolo en Argentina los pueden ver en : La Ferneteria , Casa Muamor y el Mercado de Pulgas . La gestión es privada y requirió mucho esfuerzo. Se puede ver más del Artista en https://www.fabciraolo.com/

Ricardo Aníbal Fort Campa, fue un cantante, actor de teatro y televisión, conductor de televisión, filántropo, ​productor de teatro, televisión y empresario industrial argentino. Con tan sólo cuatro años de carrera, Fort fue una de las personalidades más famosas y populares de la televisión argentina.

Como vivía en una especie de reality show constante, rodeado de sus famosos custodios y con todas sus excentricidades, Fort no dudó en grabar un mensaje para compartir lo que estaba viviendo con sus seguidores, mediante su canal de YouTube. Acostado, sonriendo, con la cabeza apoyada en un almohadón, el viernes 22 de noviembre bromeó ante la cámara: “Hola chicos, les habla Ricardo Fort. Estoy en la clínica La Trinidad, me vine 15 días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, que los médicos me curen de todo lo que tengo que curarme y salir diez puntos para disfrutar la vida. Así que les mando un beso grande a todos mis fans, a toda la gente que me quiere. Los quiero, gracias por seguirme”.

Fue la última vez que se dirigió a su público. Pocos días después, el hombre que, como varias veces admitió, luchó toda la vida por ser famoso, murió tras sufrir una fuerte hemorragia que le causó un paro cardíaco.

Según consta en la documentación oficial, Fort murió a las 4.40 del lunes 25 de noviembre. Pese a que públicamente y en más de una ocasión había dicho que quería que lo cremaran, por decisión de sus hermanos se siguió la tradición familiar y fue enterrado en el cementerio Memorial de Pilar.