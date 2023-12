El museo de arte de Virginia devuelve 44 piezas a Egipto, Turquía e Italia, sus países de origen

El museo estatal de bellas artes de Virginia comenzó el proceso de devolución de 44 piezas de arte antiguo a Egipto, Turquía e Italia, sus países de origen, después de que la institución recibiera lo que consideró “evidencia irrefutable” de que las obras habían sido sido robadas o saqueadas en diferentes instancias.

Entre las obras devueltas se encontraba un guerrero etrusco de bronce que, según el museo, fue robado de un museo arqueológico en Bolonia, Italia, en 1963 y las otras 43 obras fueron saqueadas como parte de una conspiración criminal internacional que actualmente está bajo investigación y que involucra a traficantes de antigüedades, contrabandistas y comerciantes de arte.

En un comunicado de prensa, el museo del estado de Virginia informó que había «entregado de forma segura» las piezas a la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan en Nueva York, institución responsable de una investigación sobre las obras de arte que se inscribía en otra investigación más amplia, junto con el Departamento de Seguridad Nacional. Según el comunicado del Museo, la oficina del fiscal del distrito facilitará la devolución de los objetos a Italia, Egipto y Turquía.

«La evidencia clara y convincente presentada a VMFA no dejó dudas de que el museo no tiene un título claro para estas 44 obras de arte antiguo», dijo en un comunicado Michael R. Taylor, curador jefe y subdirector de arte y educación del museo. «El arte robado o saqueado no tiene cabida en nuestras galerías o colección, por lo que estamos encantados de devolver estas obras a sus países de origen», puntualizó.

Hasta el momento, no hay pruebas que vinculen a los empleados actuales con ninguna actividad delictiva relacionada con la adquisición de las piezas, que ocurrió en gran parte en los años 1970, 1980 y principios de los 1990.