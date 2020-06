Compartí :-) .







Un presidente inútil como #BunkerTrump, que al ser una rata inmunda se esconde de los medios y su pueblo por no haber solucionado losproblemas de su pueblo, ni el problema del racismo, ni del Cobid19 solo tiene un destino. El ostracismo social, político y religioso. Otro Presidente que será olvidado por la historia por ser un inútil tanto en el comercio como la economía de mercado.

Cientos de manifestantes se congregaron en los alrededores de la Casa Blanca, donde la policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos. Las luces exteriores del edificio se apagaron en la noche del domingo y medios reportaron que Trump fue llevado al búnker durante las protestas del viernes.

Tras días de protestas, desplazaron al fiscal que investigaba el asesinato de Floyd. La presión sobre el fiscal del condado, Michael Freeman, se hizo insostenible, sobre todo luego de que en la noche del sábado, la más violenta hasta el momento, centenares de personas se concentraron frente a su domicilio para escracharlo.

Sleepy Joe Biden’s people are so Radical Left that they are working to get the Anarchists out of jail, and probably more. Joe doesn’t know anything about it, he is clueless, but they will be the real power, not Joe. They will be calling the shots! Big tax increases for all, Plus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020

La ola de protestas iniciada en los últimos días en Estados Unidos, a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, continúa con una escalada de violencia y marchas que parece no tener fin. Sobre esto, el prestigioso New York Times aseguró que esto es el «comienzo del colapso estadounidense».

Las protestas no solo se han dado por el asesinato de Floyd. Además una multitud exigió justicia con respecto a Breonna Taylor, una afro estadounidense, que fue asesinada a tiros por la policía, irrumpiendo en su apartamento en marzo.

Morgan Freeman a parte de ser un actor de primera, tener una voz maravillosa, es un crack del que hay que aprender pic.twitter.com/K9wziuZ8aK — Joselito (@jiferjo) June 1, 2020

Estados Unidos no solo vive una escalada de violencia social, además el país ya sumó más de 100.000 víctimas por la epidemia de coronavirus y ha expuesto un sistema de salud indefenso, desigualdad económica, arbitrariedad policial y un creciente nacionalismo.

Police brutality gone wrong this time. These two racist cops arrested a black man not knowing he’s an undercover FBI AGENT he confiscated their badges. #USAonFire pic.twitter.com/bHlhgYoPFl — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) June 1, 2020

La historiadora de la Universidad de Michigan, Heather Ann Thompson, espera que la situación sea pacífica.

«El colapso económico de la pandemia apenas está comenzando», escribe The New York Times, debido a que los estados comienzan a levantar la moratoria sobre el desalojo, el aumento de los beneficios de desempleo dejará de pagarse en julio, el presupuesto local fue devastado por la epidemia.

The system must be destroyed! #mineapolis pic.twitter.com/EobtacpWQ1 — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) May 30, 2020

El profesor asistente de Estudios estadounidenses de la Universidad de Princeton, Keeng-Yamaha Taylor, dijo: «Donde las personas están arruinadas y parece que no hay ayuda, liderazgo ni claridad sobre lo que sucederá, esto crea condiciones para la ira, la rabia la desesperación y la desesperanza, lo que puede ser muy inestable”.