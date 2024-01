El Penthouse de 60 millones de dólares

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

1428 Brickell, LLC, una filial de la empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Miami Ytech, da a conocer un innovador penthouse de 60 millones de dólares, de dos pisos y totalmente terminado, ubicado en la parte más alta de The Residences at 1428 Brickell. El penthouse abarca más de 1100 metros cuadrados situados bajo un imponente techo de más de 8 metros cuadrados, revelando las mejores vistas de la ciudad: el precioso horizonte de Miami con vistas del paisaje urbano de Fort Lauderdale al norte, la inmensa belleza de los Everglades al oeste y las magníficas panorámicas del Océano Atlántico al este y en el horizonte sur. «Nuestro objetivo siempre ha sido crear uno de los penthouse residenciales más excepcionales del mundo. El penthouse del 1428 Brickell establece nuevos estándares en la vida de lujo, no sólo en Miami, sino en todo el mundo», declaró Yamal Yidios, CEO de Ytech.

Diseñado por el prestigioso estudio ACPV ARCHITECTS, con sede en Milán y dirigido por Antonio Citterio y Patricia Viel, este lujoso penthouse es testimonio de un diseño incomparable, influenciado por figuras emblemáticas del siglo XX como Oscar Niemeyer, Luigi Caccia Dominioni, Angelo Mangiarotti, Charlotte Perriand y Philip Johnson. Antonio Citterio afirmó: «Nuestro compromiso era evocar el espíritu de los maestros de la arquitectura y el diseño del siglo XX. Mediante una combinación única de luz, espacio y textura, hemos creado un penthouse que reinterpreta el lujo.» Patricia Viel añadió: «Nos hemos inspirado en los grandes del diseño, canalizando su genialidad para crear un espacio que combina armoniosamente elegancia y funcionalidad. Cada detalle prioriza la experiencia de los residentes desde el momento en que llegan al edificio, hasta que alcanzan la intimidad de su residencia.»

Inspirándose en el arte de iconos como las sublimes curvas de Niemeyer, el énfasis de Philip Johnson en la creación de espacios realmente cómodos y atractivos, y la reverencia de Mangiarotti por los materiales naturales, el penthouse fue creado como un opulento mosaico de mármol georgette de seda, revestimientos de madera de eucalipto, acabados minerales a base de cal, paredes de cristal acanalado, toques de piedra spaghetti y suelos de madera de fresno. El diligente equipo de Ytech seleccionó a mano estos materiales durante sus expediciones por todo el mundo, asegurándose de que cada selección cumpliese los estándares inigualables del proyecto.

Los equipos de desarrollo y diseño colaboraron en la selección de elementos cruciales, como la combinación de espacios en la parte trasera y delantera de la residencia, la fluidez de las habitaciones para equilibrar las zonas de día y de noche, la integración de un diseño estructural y envolvente especializado para la residencia, y la contratación de especialistas para realizar un análisis completo en 3D del concepto, el esquema y el diseño de los espacios clave de esta joya en el cielo. Una investigación exhaustiva sustentó la creación de una escalera escultural revestida de piedra, pieza central de la residencia, en la que se estudiaron más de 32 diseños diferentes que demuestran los esfuerzos realizados para alcanzar la perfección. Un exhaustivo estudio solar garantiza que cada espacio capte la luz óptima, dando a la residencia un brillo fascinante que cambia con el sol, permitiendo a los residentes sumergirse en las sublimes vistas panorámicas de la ciudad y garantizando una mezcla perfecta de lujos interiores y exteriores.

Alicia Cervera Lamadrid, socia directora de Cervera Real Estate, el equipo de ventas exclusivo de estas residencias, ha expresado: «He visto muchas residencias de lujo a lo largo de mi carrera, pero ninguna como The Penthouse at 1428 Brickell. Es más que una casa; es arte, historia y lujo, todo en uno».

El ambicioso diseño de este penthouse de dos pisos incluye múltiples facetas, desde un bar-biblioteca diseñado a medida con georgette de seda hasta un baño principal decorado con piedra Salvatori. Para contribuir a la perfección de la residencia, la refinada puesta en escena exhibe otros elementos únicos que deslumbran a la vista, como paredes giratorias, un escultural bar de piedra y una bodega de vinos a temperatura controlada. Los artesanos de Vaselli, elegidos por su exclusividad, su inmensa historia y su excelencia en el trabajo de la piedra, crearán una impresionante cocina central. Del mismo modo, la empresa italiana Arclinea diseñará una cocina única en su género dentro de la residencia. La empresa, conocida por su construcción innovadora y precisa de cocinas complejas, fue elegida por su consideración integral de la comodidad individual y la funcionalidad dentro de los espacios culinarios.

El Penthouse de The Residences at 1428 Brickell tendrá dos pisos, y contará con extraordinarios techos de más de 8 metros cuadrados equivalentes a casi cuatro niveles de un edificio tradicional, además de 7 dormitorios, 9 baños, dos balcones orientados al este con vistas incomparables del horizonte de Brickell, dos ascensores que conducen a un vestíbulo privado y un ascensor adicional dentro de la residencia que lleva al segundo piso.

Además de esta obra maestra, la oferta de The Residences at 1428 Brickell incluye una colección limitada de residencias, con precios entre 2 y 7 millones de dólares, completamente terminadas y de dos a cuatro dormitorios más estudio de entre 170 a 370 cuadrados. La colección de penthouses de la propiedad también incluye penthouses inferiores a partir de 8 millones de dólares y de entre 370 a 930 metros cuadrados. Estas residencias gozan de impresionantes vistas al agua y han sido cuidadosamente creadas con una verdadera distribución para aprovechar al máximo la luz. Una parte significativa de las residencias de la propiedad son de dos pisos, creando la sensación de una casa unifamiliar en el cielo.

The Residences at 1428 Brickell también contará con más de 7500 metros cuadrados de zonas de entretenimiento. Situado a 860 pies de altura, Ytech ha dedicado los tres niveles de la parte superior de la torre a espacios privados y compartidos con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Los servicios incluyen un amplio gimnasio de 930 metros cuadrados con sala de pesas, sala de HIIT y sala de yoga interior y exterior, una piscina en la terraza y un atrio, un spa caliente y una zona de descanso con tumbonas, un salón de vino y arte de dos pisos, suites de oficinas de última generación, un comedor privado con una cocina Vaselli única, un bar de jugos y productos de bienestar, un spa inmersivo, una zona de terapia acuática, un centro de recreación y aprendizaje para niños, suites privadas totalmente amuebladas para invitados y mucho más. Otros servicios altamente personalizados incluyen recepción, servicio de valet y botones, servicio de portero y conserje, una zona para mascotas con área de peluquería y servicio de entrega de paquetes a domicilio.

Está previsto que The Residences at 1428 Brickell esté terminado en 2027.