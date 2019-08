El perro que abandonaron por la crisis: “Mi familia ya no me puede mantener”.

Compartí :-) .







Fue encontrado por una vecina en el barrio porteño de Palermo. Sus dueños aseguraron en una carta que no tenían para darle de comer.

La crisis económica producida y autoaplicada por Mauricio Macri y sus mejor

equipo de los últimos 50 años tiene otra víctima, una perro de Palermo.

Este es el caso de Jimmy un perro que fué abandonado en el barrio milonguero de Palermo, porque sus dueños no tenían para darle de comer.

Jimmy tiene 11 meses y fue encontrado este jueves por una ciudadana en Plaza Armenia. “Tenía un costal amarrado con la correa y dentro una nota le dejaron sus dueños”, dijo a la prensa, Victoria la vecina que halló al perro.

“Mi familia ya no me puede mantener. Soy bueno, necesito amor y comprensión. Me llevo bien con los niños y animales. Me quedé en la calle porque no tienen para darme de comer. Prometo ser fiel, compañero y jugar con vos para siempre. Por favor llévame a tu casa”, dice la nota con la que abandonaron a Jimmy.

Victoria no puede hacerse cargo de la mascota por el espacio, por eso pide que alguien la adopte. Quienes estén interesados pueden comunicarse al celular: 1523377808.