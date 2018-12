El Planetario Galileo Galilei. Espectáculos astronómicos para todo público

El Planetario Galileo Galilei le ofrece al vecino un acercamiento lúdico a la ciencia y la tecnología. Con un paseo por el museo, sus distintas funciones y actividades, los invita a descubrir el increíble mundo de las galaxias, las estrellas y los planetas. El Planetario Galileo Galilei es un espacio que difunde conocimiento científico-astronómico. Un centro de aprendizaje y de recreación para toda la familia.

Desde su reinauguración en 2012 los espectáculos se presentan con un nuevo proyector de estrellas, un novedoso sistema de video full dome, una renovada cúpula interna y butacas móviles 4D. Estas nuevas tecnologías de la Sala de Espectáculos le permiten a espectador disfrutar una experiencia astronómica única.

Dirección: Avda. Sarmiento y Belisario Roldán ( Argentina , Ciudad Autónoma de Buenos Aires) Teléfonos 4772-9265 / 4771-6629/9393

Los asteroides son una amenaza constante para la Tierra. Una colisión sorpresiva podría ocasionar un cataclismo. Sin embargo, además de un riesgo, estos astros pueden ser una gran oportunidad. ¿Estás listo para participar en una misión extrema? ¿Estás preparado para el gran desafío? Vení a vivir un viaje espacial inolvidable y a descubrir qué necesita un astronauta para llegar a un asteroide y si esa aventura podría beneficiar a la humanidad.

Martes a viernes

13.00/ 14.00/ 15.00/ 16.00 y 17.00 h.

Sábados, domingos y feriados

13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30 / 17.30 / 18.30 y 19.30 h.

LOCALIDADES: $120 (pesos ciento veinte)

CAPACIDAD DE LA SALA: 250 personas

Menores de 6 años GRATIS*

Jubilados y pensionados GRATIS*

Personas con discapacidad más 1 acompañante

GRATIS.

(*) En todos los casos presentar documentación.



HORARIOS DE BOLETERÍA

Martes a viernes 09.30 a 17.00 h.

Sábados, domingos y feriados 12.00 a 19.30 h.

Las localidades se venden en el día en efectivo.

Las localidades no son numeradas.

No se puede ingresar a la sala una vez comenzado el espectáculo.

No se puede ingresar con alimentos ni bebidas.

Este verano, el Planetario Galileo Galilei no se toma vacaciones y espera a vecinos y turistas con todos sus nuevos avances tecnológicos, con propuestas de realidad aumentada, pantallas interactivas, experiencias robóticas, simuladores, talleres y espectáculos.

Hay espectáculos en el domo y actividades en el Museo de martes a domingos .

Las propuestas de innovación, ciencia y tecnología que ofrece este ícono porteño, que ya cumplió 50 años y reabrió el 31 de octubre de 2017, permiten generar nuevas experiencias y difundir la astronomía de forma atractiva y novedosa.

Además se puede conocer el nuevo Museo interactivo para disfrutar del Universo en un entorno tecnológico que permite experimentar, sorprenderse y aprender. La muestra Horizontes Cósmicos, por ejemplo, cuenta cómo los avances tecnológicos y las investigaciones científicas ofrecen herramientas que permiten superar permanentemente nuevos horizontes espaciales y de conocimiento.

Asimismo, continúan las visitas guiadas para recorrer el edificio y conocer su particular arquitectura. Incluyen una visita a la Plaza Astronómica para descubrir sus meteoritos, la escultura del Huso horario y la representación de un Globo Terráqueo paralelo. En el interior del edificio, se pueden ver rocas lunares, el Instrumento Copernicano y hasta el antiguo Planetario Zeiss. Inscripciones previas en BA Tours

Entre las grandes estrellas del Galileo Galilei se cuentan sus Telescopios. Con ellos, el Planetario propone todos los fines de semana, volver a mirar el cielo y maravillarse con la visión de los cuerpos celestes.

Sábados y domingos a las 20.30 hs. Se suspende por lluvia o nubosidad.

El estilo de vida propio de las grandes ciudades nos ha alejado del disfrute del cielo estrellado.

Desde el Planetario, proponemos volver a mirar el cielo, maravillarnos con la visión telescópica y reflexionar respecto de nuestra pertenencia al Cosmos.

Vení al último Taller de Telescopios!

Charlas, prácticas y observación con personal especializado. ¿Cómo funciona un telescopio?, ¿qué se puede ver?, ¿qué accesorios necesitamos para observar? Todo lo que necesitás saber para iniciar la observación del cielo.

Miércoles 31 de enero de 20.30 a 22.00 hs

Actividad gratuita sin inscripción