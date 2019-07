El poeta lee los diarios por Carlos Penelas.

Compartí :-) .







El poeta se levantó con energía, con ganas de caminar. Hoy no irá a nadar. Tiene deseos de caminar, de fumar una pipa inglesa de su colección. Hay un hermoso sol y el clima es templado. Sentado en un banco de una plaza, piensa. Luego tomar un café. Sabe que se ubicará al lado de la ventana, mirando pasar las muchachas, la gente, mirando pasar la vida. Y leerá los diarios, los titulares, los artículos de fondo, las editoriales. Respira profundo y le pone llave a la puerta de su departamento.

La Argentina al tope del consumo de alcohol y cocaína. Según la OEA, está entre los más elevados de América; fuerte suba en quince años. Hay que mirar el problema del abuso. La hipótesis se confirma: Cristóbal Colón nació en Galicia. Es bajo el nivel de alarma en la sociedad. Para el 77% de los argentinos, los pobres son discriminados. Una elección cifrada por odios y tribus. Corruptos, impunidad, cómplices. Los chicos pasan casi cinco horas diarias frente a las pantallas. Carsharing: alquilar autos por el celular. Miles Davis gestó un álbum que no ha perdido vigencia. La reapertura de la frontera le da más espacio al éxodo venezolano. Una inmigración imparable. Nayib Bukele, el presidente millennial que gobierna El Salvador a golpe de tuits. Otra cruzada en Venecia: se puso en pie de guerra contra los megacruceros. EE.UU. detrás de su expansión récord, deuda sociales y amenazas latentes. Quince muertos por día en accidentes de tránsito. Un profesor de teatro inventó un “culto” para abusar de alumnas. Casi un millón de chicos trabajan en negro en el país. Nuestra decadencia es hija del incumplimiento de las leyes. Anabólicos light y la economía preelectoral. El renacer de la energía nuclear en el mundo. Cambio climático: una alerta para el mundo corporativo. Papel higiénico: ¿cuánto se consume? Su uso local no difiere mucho del promedio mundial; se lo compra unas 13 veces por año. Jornadas sobre temas impositivos. Mitos y realidades de los acuerdos de precios. El Papa nuevo abogado de Cristina. Habla la madre del primer condenado a muerte en los Estados Unidos. Un argentino se convirtió en uno de los mayores empresarios de Israel. Protesta de ciclistas desnudos en Madrid. Murió electrocutado por usar el celular mientras lo cargaba. En diez años, el mundo será otro a causa del desarrollo de la inteligencia artificial, el giro del poder económico a Asia y los cambios demográficos y ambientales; exigirá, en consecuencia, una gobernanza diferente. Nuestra vida mental quedó integrada a las redes sociales. En las redes construimos nuestra identidad, en WhatsApp instrumentamos y coordinamos nuestras relaciones sociales y personales. El tráfico quedará en el olvido con los viajes de Uber en helicóptero. Los peligros de la whatsappitis para cuello, dedos y muñecas: se habla del “cuello de WhatsApp”. La Filarmónica de Berlín nombró director honorífico a Barenboim. Quince países copan el 80% de los multimillonarios del planeta. Abusos sexuales, acoso laboral, clasismo. Crónica del aborto y de la maternidad: foto a foto. Las protagonistas de X-Men: Dark Phoenix son un reflejo de lo que Hollywood puede apostar a las superheroínas taquilleras. Homosexualidad en los años setenta. ¿Hacia dónde van los hijos de Perón? La ciencia reduce la frontera con el mundo animal. Descubre las ventajas del agua micelar, uno de los secretos mejor guardado en los backstager. Los narcisos de la Varsovia judía. Retrato personal de la diáspora siria. Un antiguo ejecutivo de una petrolera, consagrado como monje en Montserrat. El gaditano que le canta fandangos a los atunes y nada con ellos en la almadraba. Las decenas de miles de víctimas secretas de la “guerra contra el terror” en Pakistán. Siberia podría ser habitable por el cambio climático a finales del siglo XXI. Dinamarca: la izquierda antiinmigrante. Silencio en el gobierno chino en el 30 aniversario de la masacre de Tiananmen. Muere Chicho Ibañez Serrador. La violencia contra la mujer. Los curas pedófilos y la protección de la Iglesia. La manera perfecta de contar Chernóbil. Diario de un incesto: el último gran tabú universal. Una hija, su padre y lo prohibido. Doris Day murió triste y sola. El símbolo de Lampedusa: la isla, convertida en símbolo universal de la acogida, se hartó de la situación y eligió a un alcalde que refleja el clima de rechazo a la inmigración que recorre toda Italia. El Papa, nuevo abogado de Cristina: acaba de desempolvar la teoría del lawfare. Las adicciones comienzan en los primeros años de la infancia. Protestas multitudinarias en Hong Kong. Fútbol: lavado de dinero, política y corrupción. Pensó que era un baño y abrió por error la puerta de emergencia de un avión. Un cuadro es para ser leído, no mirado. La mafia de los sindicatos. Los movimientos de mujeres, clave en el reclamo global por la igualdad. ¿De dónde saldrá la energía de mañana? La revolución digital transformó la política y trajo el auge del populismo. Cocodrilos, balsas y muerte en río Bravo. Sin bañador y a lo loco celebra Tasmania la llegada del invierno. ¿Cuánto ganó Messi durante la temporada 2017/2018? Veamos: 239,79 euros por minuto, 14.383 por hora, 345.295 por día.

El poeta sale del café. Necesita fumar otra pipa, ahora con un estado emocional diferente. Sabe que necesita caminar. Sabe que está obligado a leer un poema, ver un film, ir al teatro o visitar un museo. Confirma, además, que el ser humano es lo que sospechó siempre. El sol y los pájaros del parque le ofrendan lo necesario. También las mujeres bellas. Siente el soplo sagrado de la palabra, la premura de la calle, los afanes del día. El resto es imaginación.

Carlos Penelas

Buenos Aires, junio de 2019