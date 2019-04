Compartí :-)







El primer auto y uno volador se exhibirán en la retrospectiva del V&A Museum sobre el automóvil

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

La exposición Cars: Accelerating the Modern World se realizará del 23 de noviembre de 2019 al 19 de abril de 2020. Las entradas cuestan £ 18. Los miembros salen gratis.

El 23 de noviembre, el V&A abrirá una exposición que considera al automóvil como la fuerza motriz que aceleró el ritmo del siglo XX. La muestra reunirá una amplia selección de automóviles que nunca se han exhibido en el Reino Unido, y cada uno cuenta una historia específica sobre su impacto en el mundo. Esto incluye el primer auto de producción que existe, un auto volador autónomo, un auto de baja velocidad reconvertido y un concept car de los años cincuenta.

“La misión de V&A es defender el poder del diseño para cambiar el mundo, y ningún otro objeto de diseño ha impactado al mundo más que al automóvil. Esta exposición trata sobre el poder del diseño para efectuar cambios y las consecuencias no deseadas que han contribuido a nuestra situación ambiental actual”, declaró Brendan Cormier, curador de la puesta.

Con 15 autos y 250 objetos en tres secciones principales, la exposición examinará cómo el automóvil cambió nuestra relación a la velocidad, la forma en que fabricamos y vendemos, y el paisaje que nos rodea, desde el campo hasta las ciudades.

“Going Fast” abre la exposición, explorando el papel del automóvil en la imaginación del futuro mundo del movimiento libre y el progreso tecnológico. Al reunir una gama de diseños de automóviles conceptuales del siglo XX, ilustraciones de revistas y películas, hace referencia a la cultura popular, la ciencia ficción y las nuevas tecnologías para mostrar el papel central del automóvil en la imaginación de un futuro veloz.

La sección continúa con el primer auto de producción, el Benz Patent Motorwagen 3, presentado al público en 1888. Aunque no era rápido en ese momento, la tecnología se desarrolló rápidamente, poniendo la emoción de la velocidad en manos del conductor. . La idea de “velocidad” atrajo rápidamente la fascinación del público, inspirando una cultura de carreras en todo el mundo, impulsando el diseño y la tecnología de los autos para ir cada vez más rápido. Una de estas tecnologías, la racionalización, se explora a través del Tatra T77 de la República Checa. Sus curvas elegantes y su estilo fueron diseñados para disminuir la resistencia, pero influirían en todas las áreas del diseño, desde sombreros y radios de campana hasta cortadores de carne.

“Making More” explora el automóvil como el arquetipo de la manufactura moderna, el objeto que desarrolló el consumismo contemporáneo y convirtió a las compañías de producción en potencias globales. En exhibición, un Ford Model-T de 1925 rastrea los orígenes de la línea de ensamblaje, su impacto generalizado en otras áreas de producción y su evolución hacia las fábricas automatizadas de alta tecnología de hoy. La introducción de la línea de ensamblaje de Ford transformó la industria automotriz de máquinas cuidadosamente hechas a mano, disponibles para unos pocos, en una operación altamente eficiente que permitió la democratización del automóvil. En contraste con el Modelo T, un automóvil Hispano-Suiza Tipo H6B a partir de 1922 a medida proporcionará una mirada de cerca al lujoso y meticulosamente diseñado mundo del diseño automotriz inicial.

Una exhibición de la historia temprana de General Motors examinará el posicionamiento de su Art and Color Studio convirtiendo los autos de máquinas utilitarias en objetos de deseo. Lo hicieron lanzando actualizaciones de modelos anuales y gamas de colores, haciendo que los autos antiguos sean redundantes y los autos nuevos sean más deseables.

Una película especialmente realizada para la exposición también explorará el poderoso papel del automóvil en la conformación de subculturas locales al perfilar cinco diferentes: entre ellas, giradores sudafricanos, corredores bajos de California, corredores de dunas de los Emiratos y conductores de camiones japoneses.

La sección final de la exposición, ‘Shaping Space’, explora el vasto impacto del automóvil en el paisaje, las naciones y las ciudades del mundo. Observa cómo el motor de gasolina venció a los primeros competidores eléctricos y de vapor al prometer la capacidad de viajar por el mundo, transformando a los conductores en exploradores individuales. En exhibición habrá encuestas globales sobre las condiciones de las carreteras publicadas por Michelin y una mirada a los automóviles especiales fuera de la carretera llamados Auto-Chenille por Citroën para emprender una caminata por África y Asia.

La exposición analiza la geografía de la extracción de petróleo, cómo se celebró desde el principio como un recurso milagroso a través de productos como Tupperware y el nylon, y cómo la crisis del petróleo en la década de 1970 inspiró un nuevo movimiento ambiental. Los primeros autos de la década de 1950 que intentaron abordar la escasez de combustible, como el auto burbuja Messerschmitt KR200, y el Ford Nucleon, un concept car de propulsión nuclear, estarán presentes. También incluirá una nueva película que ilumina los sitiosde extracción, desde los viejos campos petroleros estadounidenses hasta los florecientes campos de litio en Chile, que prometen alimentar un nuevo futuro eléctrico.

Volviendo al círculo de las imágenes de fantasía de un mundo futuro, la exposición termina con el auto volador autónomo Pop.Up Next co-diseñado por Italdesign, Airbus y Audi. En exhibición por primera vez en el Reino Unido, el automóvil combina las cuatro innovaciones principales que transforman el futuro de la conducción: la energía eléctrica, la conducción autónoma, la orientación al servicio y el vuelo. Alrededor del objeto, una película yuxtapondrá imágenes que hagan referencia a la promesa original del automóvil (libertad, velocidad y eficiencia), con sus consecuencias no deseadas (atascos, contaminación y tensiones sociales), y brindará un vistazo a las innovaciones actuales que apuntan a renovar esta promesa original para el siglo XXI.

El automóvil ha transformado la forma en que nos movemos, así como nuestra experiencia de velocidad. Ha cambiando para siempre nuestras ciudades, medio ambiente y economías. Ha revolucionado la fabricación en todo el mundo, e introdujo nuevas formas radicales de estilizar, hacer y vender. A medida que nos acercamos a otro importante punto de inflexión en el diseño automotriz, la exposición examina cómo el automóvil en tan solo 130 años ha dado forma al mundo que conocemos hoy.

Janis Joplin sabía de esta transformación cuando decía: “Oh, Señor, ¿no me compras un Mercedes Benz”.