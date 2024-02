El PRO se parte y abre la puerta a la disolución.

El PRO se tambalea: análisis

La incapacidad de mediar entre Chubut y Nación por parte del expresidente Mauricio Macri, ha resultado en la tensión interna dentro del PRO y en el enfriamiento de la alianza con los libertarios. La amenaza del gobernador chubutense, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo como respuesta a la disputa por los fondos coparticipables, no fue respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lidera el partido y es parte del Gobierno. Este desacuerdo refleja la disolución de la «fusión» entre estos dos espacios políticos.

A pesar de los intentos de Macri por normalizar el partido y mantener el control sobre los territorios que administra el PRO, la falta de resultados concretos en el conflicto con Chubut llevó a la escalada de tensiones. La postura de Bullrich, que rechaza las acciones de rebelión y plantea la necesidad de dialogar con el Gobierno, contrasta con la de Horacio Rodríguez Larreta, quien apoya el reclamo de la provincia patagónica.

Las divergencias en el seno del PRO se evidencian también en las críticas hacia la gestión de Milei y en el apoyo limitado al proyecto de Ley ‘Bases’ del oficialismo. Estos desacuerdos muestran el distanciamiento entre los amarillos y los libertarios, una coalición que había sido promovida por importantes figuras de ambos espacios.

El liderazgo futuro del partido parece inclinarse hacia Macri, con el respaldo de diversos dirigentes provinciales y de Bullrich, aunque persisten ciertas diferencias y ambigüedades que podrían afectar la unidad interna del PRO.