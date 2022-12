El problema de Pichetto. Macri debe «definir qué va a hacer» en 2023.

El problema de Pichetto es que no comprende los tiempos de un personaje que nunca se tomó un bondi para ir a trabajar temprano.

Hasta el Padre lo trató de haragán. Pichetto en su reclamo denota falta de razón psicomotriz, por que Macri al no haber ido a trabajar en su vida y a vivir de joda en joda. Tiene sus tiempos y además tiene sus miles de consultoras y empleados que deben hacer informes tras informes para que el «Niño Rico» ó «Niño creido» que vivió al pedo toda la vida, tome una decisión. Pichetto debes tener más respeto por tu amo. No sos absolutamente nada en la vida, al haber pasado de un bando al otro no vas a generar nunca más confianza.

Sí yo fuera Macri, los haría esperar hasta el último puto día de inscripción, por que si suelta la correa, si suelta la correa Mauricio, pasara lo siguiente. Todos sus perros lo van a querer morder. Macri sabe que su alrededor está lleno de perros hambrientos. El primer lobo es su perro principal Horacio Larreta y su perra secundaria «La Borracha» con mejor dentadura y al menos pelo de peluquería de Palermo.

Lo que no comprenden el perro de «Pijerto» alias Miguel Angel Pichetto es que «Mauri» Macri puede ir por su segunda presidencia. Un hermoso botín. Como una copa liberadores a lo abuela la la la la. ¿Macri se transformará en Smeagol del señor de los anillos?

Pichetto dijo que Macri debe «definir qué va a hacer» en 2023 porque la incertidumbre «no va»

El auditor general de la Nación y referente de Encuentro Republicano Federal, una de las patas peronistas dentro de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que el expresidente Mauricio Macri deberá en los próximos días «definir qué va a hacer» de cara a la elección presidencial del año próximo, porque «la incertidumbre y el vacío en política no van».

Pichetto realizó estas declaraciones anoche, en un encuentro de su sector para cerrar el año realizado en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) acompañado de dirigentes de todo el país.

Según Pichetto «ya no hay tiempo para perder y en el PRO tienen que ordenarse fuertemente de cara al año que viene y definir el liderazgo» y agregó en ese marco que hoy «la fragmentación del PRO» lo preocupa.

»Ha vuelto el expresidente Macri (de Qatar, donde se desarrolló el mundial de fútbol) y tiene 40 a 50 días para definir que va a hacer. Es una figura clave, importante y estratégica, creo que tiene el liderazgo internacional y reconocimiento, pero tiene que definir que va a hacer'», siguió el dirigente.

Sobre su proyecto personal -aspira a ser candidato presidencial de su sector-, Pichetto sostuvo que se necesita «una visión de país productiva, de crecimiento, de integración al mundo», dijo que «está derrotada la cultura del pobrismo» y denostó a «esa ideología de los movimientos sociales, de los planes, de que la gente no tiene que trabajar ni producir en Argentina» porque «está terminada».

Para el auditor y candidato a vicepresidente de Macri en 2019 «estamos frente a un fin de época, consolidándonos hacia las próximas elecciones con una visión de un capitalismo productivo, todos con la convicción de que Argentina solo va a crecer trabajando y produciendo».

«Como decía Perón: Sin empresas no hay trabajadores, el sujeto político de nuestro modelo de gobierno es el trabajador y cada uno tiene que ganarse por lo menos el sustento propio con el trabajo», concluyó.