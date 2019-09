El problema social se agudizó: ¿Congelamiento de alquileres?

Compartí :-) .







El problema social se agudizó en los últimos años, ya que en marzo del 2018, dos de cada diez inquilinos tenían la misma dificultad y fue agravándose.

El 41,2% de los inquilinos consultados tuvieron problemas para afrontar el pago de los alquileres en agosto último, según un informe del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo.

El informe arrojó que otro 29,77% de los inquilinos no resuelven los problemas edilicios del inmueble que alquilan, un 11,45% sufre “retención indebida” de depósitos de alquiler y el 9,9% no puede pagar las expensas, impuestos y servicios públicos.

Este problema social se agudizó en los últimos años, ya que en marzo del 2018, dos de cada diez inquilinos tenían la misma dificultad y fue agravándose hasta llegar a las cifras de agosto último.

El director del Programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo, Fernando Muñoz, afirmó que muchos inquilinos deben rescindir los contratos ante situaciones inesperadas como la “pérdida del empleo o el deterioro del poder adquisitivo que, sumado al aumento del alquiler, les impide mantener niveles elementales de consumo”.

Explicó en declaraciones periodísticas que los inquilinos “buscan una salida cambiando comodidad por precio, se mudan a departamentos más chicos o alejados, o alquilan una habitación en una vivienda familiar o en un hotel”.

Muñoz señaló que “también hay una tendencia al hacinamiento, familiares o amigos que acuerdan vivir juntos, jóvenes que regresan a la casa de los padres o jubilados que se mudan a la casa de sus hijos”.

Congelamiento de alquileres:

Congelamiento de alquileres: nos reunimos con el secretario de Vivienda

La devaluación, el ajuste y la desregulación del mercado inmobiliario generaron una crisis habitacional en la cual millones de inquilinos no pueden seguir pagando el alquiler.

Con el objetivo de plantearle una serie de medidas de emergencia, nos reunimos con el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr. Durante la media hora que duró la reunión, le planteamos que antes de la finalización del mandato se pueden tomar las siguientes medidas que servirían para paliar la grave crisis que estamos viviendo:

1) Congelar el precio de los alquileres en todo el país hasta fin de año.

2) Suspender los desalojos hasta fin de año

3) Garantizar la deducción de ganancias para los inquilinos

4) Garantizar la entrega de factura por el pago del alquiler

5) Enviar al congreso de forma urgente la Ley Nacional de Alquileres

6) Subsidio del 100% del alquiler para jubilados

7) Subsidio al alquiler para desocupados y trabajadores bajo la línea de la pobreza

De todas estas medidas, el secretario de Vivienda no se comprometió a tomar ninguna. Sobre la mayoría dijo “que las iba a estudiar” y sobre otras que “las iba a conversar con AFIP”. En relación al subsidio a jubilados dijo que no tenían plata y sobre la Ley de Alquileres, que le presentó el proyecto al ministro Frigerio y que no tuvo respuesta.

Sobre esto último, cabe aclarar que en octubre de 2018 Mauricio Macri anunció en conferencia de prensa que sus legisladores iban a impulsar el proyecto en el Congreso, pero luego del dictamen favorable en comisión (y de las presiones del mercado inmobiliario) los diputados de Cambiemos retiraron el apoyo y la iniciativa nunca se sancionó.

Esto último fue determinante para llegar a la situación en la cual nos encontramos. Sin una ley que equilibre la relación entre inquilinos y mercado inmobiliario, los alquileres aumentaron a tal punto que hoy es prácticamente imposible alquilar sin caer en la pobreza.

“Vimos un secretario de Vivienda sin voluntad ni posibilidades de tomar decisiones –afirmó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados- La situación actual de los inquilinos es consecuencia directa de las políticas económicas del Gobierno y de la falta de voluntad para aprobar una Ley de Alquileres. En los meses finales del mandato, el Gobierno no tiene intenciones de hacer algo distinto a lo que hicieron hasta el momento”.

http://www.inquilinosagrupados.com.ar/consejos/