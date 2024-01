«El programa lo propuso el Gobierno y no lo impuso el FMI», destacó Loser tras el acuerdo

Milei aseguró que «tarde o temprano va a cerrar el Banco Central

El presidente Javier Milei aseguró hoy que «la relación comercial con Brasil sigue como hasta ahora y es una relación madura», afirmó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) «tiene que salir completo», y ratificó que «tarde o temprano» su gestión va a «cerrar el Banco Central», durante una entrevista concedida a Radio La Red.

El economista y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, destacó hoy que «el programa económico lo propuso el Gobierno y no lo impuso el FMI», al referirse al entendimiento alcanzado entre las partes sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF).

«Hay un plan económico del Gobierno y el FMI dice que este es un programa que puede ayudar, lo cual es una muy buena señal», consideró esta mañana Loser en declaraciones a Radio 10.

En este sentido, resaltó que «la Argentina por primera vez en mucho tiempo está con un programa propio y le dice al FMI qué quiere hacer, entonces no hay una imposición percibida».

«En mi experiencia, es un elemento crucial para un posible éxito de programa», dijo el economista.

El entendimiento (staff level agreement) sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa SAF le permitirá al país tener acceso a un desembolso de US$ 4.700 millones.

El mismo deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Directorio Ejecutivo del FMI, y el desembolso será destinado «para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril», indicó anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en el Palacio de Hacienda.

Las nuevas metas prevén para este año acumular reservas por US$ 10.000 millones, y reducir el déficit fiscal al 0,9% del PBI.

Loser, en una entrevista a Futuröck, afirmó además que «el FMI está con este Gobierno» ya que «le permitió que se corrieran ciertos pagos, le está dando más dinero de lo que corresponde a esta época, unos US$ 1.000 millones o US$ 1.500 millones más que tendrían que haber llegado en abril».

«Es un espaldarazo, un apoyo importante» por parte del organismo internacional, agregó.

Por otra parte, remarcó que «desde 2018, en el FMI hubo críticas internas acerca de la cantidad de plata que se dio a la Argentina» y que «en este momento, el FMI ve la posibilidad no de reivindicarse, pero encuentra un equipo interlocutor que habla el mismo idioma», en referencia a la propuesta económica del presidente Javier Milei.

En esta línea, el exdirector el FMI opinó que «el verdadero ministro de Economía no es Caputo, sino el Presidente, porque él es el economista, el que tiene metido en la cabeza una visión economicista».

Más allá de destacar el respaldo del organismo internacional al Gobierno, Loser planteó que la cuestión ahora está en «el apoyo interno, el del Congreso, al Poder Ejecutivo».

«Milei tiene a favor el hecho de que el clima esta vez lo está ayudando en términos de una cosecha positiva, además de todo el tema del gas y el petróleo, con lo cual si no se pasan estas reformas (Decreto 70/2023 y Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, el plan va a ser mucho más débil», analizó.

El economista puntualizó que «no diría que el proyecto es todo o nada como lo están presentando» desde el oficialismo.

«A pesar de que el Presidente dice que no va a negociar o que esto es no negociable y que va a ir por todo, va a tener que sentarse a negociar en forma importante y habrá que ver, una vez que se pongan de acuerdo, si va a haber avances importantes», se explayó.

Loser consideró que «pese a esta situación tan complicada, las cosas se ven positivas en la parte macro después de este shock inicial».

«Después de este shock inicial, la inflación baja fuertemente y la situación se va a estabilizar», proyectó y apuntó que si bien «los próximos meses van a ser muy difíciles» dado que «es una etapa complicada, pero necesaria para salir de los 10 o 50 años de decadencia de la Argentina».

Para Bordet, Milei y Caputo «están tomando pésimas medidas económicas y con impericia»

El exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet (Unión por la Patria) señaló que el presidente argentino, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo, actúan con «impericia» y «están tomando pésimas medidas económicas», y calificó de «maniobra extorsiva» la advertencia de que si no se aprueba la ley Ómnibus va a subir el dólar, en referencia a la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentino» que comenzó a debatirse en el Congreso.

«El dólar sube por las pésimas medidas económicas que tomó y está tomando Milei, y la impericia de Caputo que ya lo hizo con Macri y lo vuelve a hacer», aseveró el ex mandatario provincial.

Bordet detalló que la devaluación «del 800% impactó en la suba de precios de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad», y además que la brecha entre el dólar y el peso «ya se extendió al 50%, y van a tener que devaluar ese otro 50%».

Por eso, reclamó que «no se culpe al Congreso porque no trata una ley, que en realidad lo estamos haciendo porque queremos resolver los problemas», señaló a Canal Once de Paraná, y afirmó que «es falso que si no se aprueba va a subir el dólar es falso», califi