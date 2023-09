El semanario británico The Economist califica a Javier Milei como «un peligro para la democracia»

El reconocido semanario británico The Economist calificó al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, como «un peligro para la democracia de Argentina», y consideró que con sus «políticas mal pensadas tendría dificultades para gobernar», al publicar un extenso reportaje al diputado nacional, en el cual se describe su «carácter excéntrico» y cuenta que recurrió a una vidente para comunicarse con su perro muerto, «Conan».

Far from building a consensus, Javier Milei would struggle to govern. And if frustrated, some Argentines worry, he might conceivably turn authoritarian: https://t.co/cm5XCHDWF1 pic.twitter.com/b6bsBPExjZ

