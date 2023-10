El sincretismo de autor

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Dino Jagtiani se convirtió en el primer hijo nacido en St. Maarten en graduarse del Culinary Institute of America en 1994. En 2002, después de trabajar en Le Meridien, Waldorf de 5 estrellas en Londres, el Chef Dino regresó a St. Maarten para abrir Temptation, que se disparó a la cima de la dinámica escena gastronómica de la isla, ganando el premio «Best High End» según la población local en la encuesta de lectores del Daily Herald durante 14 años consecutivos. En febrero de 2005, la revista Bon Appetite calificó a Temptation como “uno de los 10 mejores restaurantes nuevos del Caribe”. En 2012, la revista Food and Wine reconoció a Temptation como una de las 25 mejores opciones gastronómicas de casinos del mundo. El chef Dino es uno de los pocos chefs nacidos en el Caribe que alguna vez ha cocinado en la famosa James Beard House en Nueva York, y es un chef invitado habitual en las líneas de Carnival Cruise. También ha ganado muchos concursos de chefs, entre ellos; 2 veces ganador de la medalla de oro en Taste of the Caribbean en Miami FL, y la Copa de Cocina del Caribe San Pellegrino, abril de 2015 en Antigua. Su restaurante ha aparecido en muchas publicaciones internacionales, incluidas National Geographic Traveler, USA Today y American Way Magazine. En septiembre de 2017, los huracanes Irma causaron una destrucción masiva en muchas islas del Caribe, incluida St. Maarten, dejando el restaurante Temptation gravemente dañado. Como tal, al chef Dino se le pidió que fuera el chef ejecutivo inaugural en el hermoso Curacao Marriott Beach Resort, y luego pasó a ser el famoso chef ejecutivo de 5 estrellas Cuisin-Art Resort and Residences de Anguila. Tras la venta del hotel, Dino regresó a su hogar en St Martin y ahora está al mando de las cocinas como chef ejecutivo en Belmond La Samanna.

«El mayor desafío para un chef es complacer a todos -relata-. Lo que puede ser demasiado picante para alguien, puede ser perfecto para otra persona. Trato de encontrar ese equilibrio mágico de sabores dulces, salados, ácidos, picantes y amargos al crear menús para todos los restaurantes.

Nuestra cocina, como todas las cocinas, está en constante evolución. Ajustamos nuestros menús con frecuencia para mantenernos al día con las tendencias e infundir nuevas ideas al equipo. Hoy en día comer sano y ser sostenible no es solo una tendencia, sino una forma de vida. Tenemos esto en cuenta al crear menús, así como al crear nuevos menús. Como novedad de esta temporada, los huéspedes disfrutarán de nuestra pesca local del día, que se servirá con muselina de calabaza, curry de coco y salsa de mango. También «Hot ‘n’ Cold Soup», que contará con un gazpacho de tomate frío y una sopa tibia de frijoles negros al estilo cubano, servida una al lado de la otra en el mismo tazón”.

¿Cómo funciona el sincretismo en la cocina, entre los ingredientes locales, las incorporaciones de la conquista y las poblaciones inmigrantes?

St. Martin es una isla muy singular. Tenemos más de 100 nacionalidades diferentes de todo el mundo representadas en esta pequeña isla de tan solo 37 kilómetros cuadrados. Solo en la cocina de La Samanna tenemos gente con raíces de Haití, Jamaica, Italia, República Dominicana, Francia, Inglaterra, India, Colombia, España, Guadalupe, Martinica, Austria, Curazao y Mónaco. Todos ellos trayendo consigo su rica historia y cultura. Estoy convencido de que en ningún otro lugar del mundo un huésped puede disfrutar de un tradicional “Linguine alle vongole” cocinado por un haitiano, o un curry de mariscos con arroz criollo preparado por un chef italiano, mientras saborea un Aperol Spritz preparado por un jamaicano. barman. Esto demuestra que no tienes que ser auténtico para ser delicioso.