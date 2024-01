El socialismo votará en contra de la Ley Bases porque «ajusta más al sector medio»

La presidenta del Partido Socialista (PS) y diputada nacional, Mónica Fein, adelantó hoy que su espacio votará en contra del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que se debatirá hoy en la Cámara baja, ya que la iniciativa «va a ajustar más al sector medio» de la población.

«Nosotros no vamos a votar en general ese dictamen. Hicimos uno propio en el cual reconocemos que estamos ante una emergencia y decidimos conceder herramientas acotadas para el Presidente (Javier Milei) como lo hicimos con otros mandatarios. No ayudamos votando una ley que va a ajustar más al sector medio, no da herramientas a los trabajadores y quiere vender las empresas públicas», sostuvo Fein en declaraciones para Radio 10.

Asimismo, la integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, consideró que el proyecto de ley «Bases» propuesto por el Ejecutivo no se refiere al «desarrollo a las pequeñas y medianas empresas, ni a las economías regionales».

«Estamos en un proceso de casi desintegración nacional. Se necesita una Nación para que haya provincias, y acá hay un gran ajuste fiscal para la gente, no para los gobernadores», indicó la exintendenta de Rosario.

En esta línea, Fein advirtió que el ajuste que pretende aplicar el oficialismo se dirige a «la salud, a la educación y a los procesos productivos de las provincias».

“Encontramos una cantidad de empresas potentes que aportan a muchos proyectos que, sin el compre nacional, quedan en una situación de desventaja», señaló.

Fein expresó que «el proceso de seguir ajustándole a los jubilados no aporta a ningún sector de Argentina», y cuestionó que se sancionen normas para «habilitar una mayor represión a las manifestaciones», al cuestionar varios artículos del proyecto se refieren a cuestiones penales.