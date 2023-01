El sueño tecno ha terminado. IBM y SAP se suman a las firmas tecnológicas que despiden personal

IBM y SAP se suman a las firmas tecnológicas que despiden personal

Los gigantes tecnológicos IBM y SAP anunciaron hoy recortes en sus plantas de 3.900 y 3.000 empleados respectivamente, sumándose así a los recientes despidos de firmas como Google, Amazon, Microsoft y Meta, en un sector golpeado por la desaceleración económica mundial y una transición en sus negocios.

En el caso de IBM, la empresa, fundada en 1911 y reconocida por introducir masivamente las PC en los años 80, suprimirá 3.900 empleos, cerca del 1,5% de su planta global.

El recorte no está vinculado con los resultados financieros de 2022 o las perspectiva para 2023, señaló a la agencia AFP un vocero de la firma.

2022 fue el segundo año consecutivo con una expansión de las ganancias, luego de casi una década de estancamiento para la empresa, y la empresa fue de las pocas del sector en tener un incremento en sus acciones en bolsa (de 5,4%), según la agencia Bloomberg.

Para el año fiscal de 2023, en tanto, IBM –que emplea actualmente a 260.000 empleados- espera un incremento en las ganancias de alrededor del 5%, y una expansión de las ventas de 1,2%.

De acuerdo con la firma, los recortes se encuentran vinculados con la escisión de algunos negocios, incluyendo a Kyndril, empresa formada a partir de los servicios de infraestructura empresarial que brindaba IBM, y Watson Health, compañía de datos e inteligencia artificial para el sector salud.

Pese a los recortes, IBM, al igual que otras tecnológicas que anunciaron despidos recientemente, planea continuar las contrataciones en areas “de gran crecimiento”, según indicó el director financiero de la firma, James Kavanaugh, de la mano de su viraje hacia los servicios en la nube, área cuyos ingresos se incrementaron un 11% anual en 2022.

Otra de las empresas en anunciar despidos fue SAP, que hoy comunicó la eliminación de 3.000 puestos de trabajo, equivalente a aproximadamente el 2,5% de la planta de 120.000 empleados en todo el mundo.

La firma, de origen alemán y que ofrece software y servicios en la nube nube de gestión empresarial, afirmó que prevé realizar un «programa de reestructuración específico» para «fortalecer su núcleo de negocio» y mejorar su rendimiento.

Esta “reestructuración”, según la firma, implicará un costo de entre US$ 270 millones y US$ 330 millones, especialmente en el primer trimestre de este año, pero con el que espera ahorrar desde 2024 entre US$ 327 millones y US$ 382 millones al año.

Al igual que en el caso de IBM, el CEO de SAP, Christian Klein, afirmó que los recortes se vinculan con la estrategia de la empresa focalizándose en áreas donde se espera un mayor crecimiento, y no al rendimiento económico de la firma.

De la misma forma, SAP se encuentra en transición hacia un mayor eje en los servicios en la nube.

Si bien ambas firmas negaron que los recortes se vinculen con dificultades en el contexto económico global o una merma en sus beneficios, los despidos coinciden con una serie de medidas similares en otras grandes firmas tecnológicas.

Alphabet, la empresa tecnológica matriz de Google, anunció la semana pasada el despido de 12.000 empleados, equivalente al 6% de su planta laboral de todo el mundo, admitiendo que en los últimos años se realizaron procesos de contrataciones que, si bien adecuados en su momento, se revelaron excesivos en la realidad económica actual.

A los despidos de Google, se le suman este mes los 10.000 (5% del total de su planta) de Microsoft, y los 18.000 de la firma de comercio electrónico Amazon.

Meta -compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- anticipó en noviembre que despedirá a 11.000 trabajadores, el 13 % de su plantilla.

Del mismo modo el magnate Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, despidió a cerca de 3.700 empleados (50% de los puestos); y Snapchat y Salesforce hicieron lo propio con 1.200 (30%) y 7.000 (10%).

En total, 219.132 personas fueron despedidas en el sector tecnológico desde el año pasado, según la página de monitoreo Layoffs.fyi, que recopila los diversos anuncios de recortes.