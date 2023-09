Elon Musk dice que la red social X podría aplicar «una pequeña cuota mensual»

La red social X (antes llamada Twitter) contempla aplicar una pequeña cuota mensual a sus usuarios, dijo el propietario de la plataforma, Elon Musk, al destacar la necesidad de combatir los bots generadores de contenido a partir de la acción de sistemas robotizados.

Giant difference, no matter how you count it https://t.co/eczcGJsRMa

— Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2023