Elon Musk predice el fin del dólar en su cuenta oficial de X

El fin del dólar fue predicho por Elon Musk el viernes pasado en su cuenta oficial de X, advirtiendo que si Estados Unidos no se ocupa de su deuda nacional, el dólar no tendrá valor alguno. La preocupación sobre el gasto excesivo del Gobierno de EE.UU. fue expresada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados de abril, con informes que señalan un aumento del déficit presupuestario federal de EE.UU. de 1,4 billones de dólares en el año fiscal 2022 a 1,7 billones el año pasado. Se advierte que este exceso de gasto está socavando la estabilidad financiera mundial. Kristalina Georgieva, directora del FMI, pronosticó además un declive en las altas tasas de actividad económica estadounidense, destacando que aunque la economía parece estar funcionando a pleno rendimiento, esta situación probablemente no perdurará. Con una deuda nacional que alcanzó los 34 billones de dólares a finales de diciembre, Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, alertó sobre un «mal escenario» para la economía de EE.UU., comparando la situación con la crisis financiera que enfrentó Japón en las décadas de 1990 y 2000 cuando su deuda superó al PIB, llevando a períodos de austeridad y estancamiento.