Embajada de Austria en Argentina. French 3671. Barrio de Palermo.

CORONAVIRUS

Atención al público con restricciones!

Debido a los permanentes cambios motivados por la propagación de COVID-19, la Embajada de Austria anuncia que la atención al público se mantendrá con restricciones. Sin embargo, podrá seguir conectándose vía telefónica (+54 11 4809-5800) o por correo electrónico durante el horario de oficina.









Dirección y horarios



Embajada de Austria en Buenos Aires



Calle French 3671

1425 Buenos Aires

Tel: (+54/11) 4809 5800

Fax: (+54/11) 4805 4016

E-Mail

Atención a público: Lunes – Jueves: 9:00 – 12:00

Cita en línea

Desde el 01.10.2019 solo se atenderán solicitudes con turno previo sacado desde nuestra web!

Las solicitudes de austríacos/as residentes en el exterior para certificados de antecedentes penales, constancias, cuestiones de ciudadanías, pasaportes, visas y permisos de residencia solo serán posibles con turnos previos sacados desde nuestra página web.

El 11.03.2021 entrará en vigor la nueva reglamentación sobre el ingreso a Austria a raiz del COVID-19

Desde el 11.03.2021 deberá presentarse al ingresar a Austria un certificado médico que dé constancia de un testeo negativo a COVID-19 de una antigüedad no mayor a las 72 horas. La nueva reglamentación equipara un test PCR en alemán o inglés a un certificado médico según los parámetros del Sozialministerium (ver modelos en sitio web Anlage C o Anlage D). También es posible presesentar un test PCR en otro idioma junto a un certificado médico de acuerdo a lo establecido por el Sozialministerium (Anlage C o Anlage D). En caso que no fuera posible presentar el certificado médico o el testeo deberá realizarse una prueba de antígenos o un testeo PCR dentro de las 24 horas. Luego del ingreso a Austria deberá realizarse una cuarentena (domiciliaria) de 10 días (también en el caso de testearse en Austria). Esta cuarentena podrá ser finalizada el 5. día en caso de obtenerse un resultado negativo en un nuevo testeo (el día del ingreso se computa como día 0).

Adicionalmente y previo al ingreso a Austria, es obligatorio registrarse electrónicamente en el sistema Pre-Travel-Clearance (PTC).

La confirmación de envío recibida del sistema PTC deberá presentarse en los puntos de control en formato papel o electrónico. Accederá al formulario PCT desde la web https://entry.ptc.gv.at/en, www.oesterreich.gv.at y www.sozialministerium.at (en idioma alemán o inglés)

Las posibilidades de entrada siguen estando muy restringidas, especialmente para los nacionales de terceros países.

Los detalles se pueden encontrar en la página web del Ministerio Federal de Asuntos Sociales, Salud, Asistencia y Protección al Consumidor. Las respuestas a las preguntas más frecuentes y formularios de ingreso puede encontrar AQUÍ.

La entrada a Austria para nacionales de terceros países con fines turísticos no es posible hasta nuevo aviso.

Ante consultas puntuales sobre las posibilidades de ingreso por favor diríjase directamente al Ministerio Federal de Asuntos Sociales, Salud, Asistencia y Protección del Consumidor al siguiente correo: corona(at)gesundheitsministerium.gv.at.

Información más detallada encontrarán en la página web del Ministerio de Salud de Austria, en la web del Ministerio del Interior, así como también en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Embajador

Christoph Meran es diplomático de carrera de Austria con más de 20 años de experiencia internacional en lugares como Tirana/Albania (1997), Washington, DC/EEUU (1999-2006) y Roma/Italia (2011-2015). En el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria se desempeñó en la Sección Política para el Sur de Europa y el Territorio Mediterráneo (1996-1997), en el Departamento de Personal (1997-1999), en el Departamento de Cercano y Medio Oriente y África del Norte (2007-2011), así como en la Sección Política para Europa del Norte, Oeste y Central (2015-2017).

Se dedicó a la docencia de la diplomacia pública en la Universidad de Princeton (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Nueva Jersey, Estados Unidos) así como a la investigación en políticas públicas en Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC, Estados Unidos (2007). Paralelamente a sus servicios diplomáticos, trabajó como asesor especial para el Think Tank internacional “RESET Dialogues on Civilizations” (2016-2017) y como voluntario del Comité del OSCE Helsinki en un proyecto de investigación sobre la persecución de disidentes soviéticos/rusos en centros psiquiátricos (1991-1992).

Tiene un posgrado de estudios internacionales en el College of Europe en Brujas, Bélgica, un Master en Ciencias de la Traducción/Filología en la Universidad de Viena y un Bachelor de Ciencias de la Música en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena.

En 1992 fue distinguido por la República de Austria por sus excepcionales habilidades artísticas.

Compartimos con Uds. esta entrevista con nuestro Embajador Christoph Meran en Tierra del Fuego. Muchas gracias por la… Publicado por Embajada de Austria Buenos Aires en Jueves, 4 de marzo de 2021