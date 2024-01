Emmy Awards 2024: Todo listo para la alfombra roja

Los Ángeles, 15 de enero de 2024 – La 75ª edición de los Premios Emmy se celebrará este lunes 15 de enero en el Peacock Theater de Los Ángeles, y la alfombra roja estará repleta de estrellas de la televisión.

La transmisión en vivo de la alfombra roja, que comenzará a las 5:00 p.m. (hora de México), estará a cargo de E! Entertainment, que ofrecerá a los espectadores una cobertura especial de dos horas con entrevistas, comentarios y los looks más destacados de las celebridades.

Entre los nominados a los premios se encuentran Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Elisabeth Moss (El cuento de la criada), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jeremy Strong (Succession), Anna Torv (The Newsreader, The Last of Us), Christina Applegate (Dead to me), Jeremy Allen White (The Bear), Jason Sudeikis (Ted Lasso) y Claire Danes (Fleishman is in trouble).

La expectativa por la alfombra roja es alta, ya que las estrellas de la televisión aprovecharán la ocasión para lucir sus mejores galas. Se espera que la alfombra roja esté marcada por los colores brillantes, los vestidos de gala y los trajes de noche.