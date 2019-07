Compartí :-) .







ENCANDILAN LUCES

VIAJE PSICOTRÓPICO CON

LOS SÍQUICOS LITORALEÑOS

ópera prima de

Alejandro Gallo Bermúdez

2da Semana – Horarios

1-Cine Gaumont

14:50 hs

Sinopsis

Desde el mítico pueblo de Curuzú Cuatiá, en el corazón rural del Noreste Argentino, emergen los estrafalarios Síquicos Litoraleños, pioneros del chamamé psicodélico. Desde la limitación de la periferia han logrado un sonido de inusual autenticidad y son venerados por fanáticos alrededor del planeta, que los aclaman como «El Pink Floyd de los Pobres». “Encandilan luces, viaje psicotrópico con los Síquicos Litoraleños” se sumerge en su primera gira por su Corrientes natal, retratando la vanguardista escena musical que ellos iniciaron, y de la cual deciden permanecer afuera, planteando así un debate cultural lleno de chamamé, ovnis y cucumelos.

Trailer en alta apto descarga:

Intérpretes

Los Síquicos Litoraleños

Dick El Demasiado

Alan Courtis

Humphrey Inzillo

Jorge Fernández

Ficha técnica

Título: “Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños”

País: Argentina

Duración: 80 minutos

Año: 2018

Idioma: Español

Equipo técnico

Dirección

Alejandro Gallo Bermúdez

Producción

Juan Pablo Di Bitonto

Guión

Alejandro Gallo Bermúdez y Santiago Van Dam

Dirección de fotografía

Hernán Luna

Montaje

Federico Casoni

Dirección de sonido

José E. Caldararo

Música

Los Síquicos Litoraleños

Productora

Carbono Films

Alejandro Gallo Bermúdez – Director

Guionista y director egresado de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido (UBA). Trabajó para señales internacionales como Discovery Channel, HBO, History Channel y AXN. Dirigió numerosos cortometrajes premiados en diferentes festivales cinematográficos, entre los que se destacan: “Sacarse las medias con el dedo gordo del pie” (2008), “Awhenaj” (2012) y “Los Dos Cines de Yody Jarsún” (2017).

“Encandilan Luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños” (2018) es su ópera prima.

A cerca de la película

LOS SÍQUICOS LITORALEÑOS son el secreto mejor guardado de la escena musical argentina.

Por esas casualidades del destino, la primera vez que tocaron en Buenos Aires, allá por 2005, yo estaba ahí. Nunca había visto o escuchado algo así. Desde el interior profundo y rural, traían un nuevo sonido hecho son más referentes que los suyos, y detrás de él, un universo disparatado y fascinante, hecho con los pocos elementos que encontraban a su alcance en Curuzú Cuatiá, su particular universo social. Estaban viviendo esas condiciones, con lo cual no había duda de que era sincero.

Para mi sorpresa, luego descubrí que esa desfachatada autenticidad tuvo eco en diferentes lugares del mundo a través de internet, rincones ávidos de nuevos sonidos del planeta, donde se ganaron el apodo de “El Pink Floyd de los Pobres”.

En 2009 los invitaron, todo pago, a Holanda y Bélgica, a realizar su primera gira. ¿Y yo qué hice? Vendí mi auto y me sumergí con ellos en un viaje hipnótico, con la afiebrada certeza de que tenía que documentar esa travesía. Me gustaba la idea de que la historia se desplegara delante de mi cámara, no como muchos rockumentales, que son retrospectivos luego de que suceden los hechos.

Y fue así que fui descubriendo lo que creo que es lo más fascinante de LOS SÍQUICOS LITORALEÑOS: el profundo efecto que su música tuvo en su Litoral natal, donde, sin proponérselo, iniciaron una rupturista movida musical de la que se hicieron eco los principales medios especializados de todo el país, y de la que ellos deciden mantenerse al margen.

Entre estas bandas de destaca, el curuzúcuateño, Cristian Osorio, particular “Salieri” de los SÍQUICOS LITORALEÑOS, quien toma su universo, sus temas no registrados y lo lleva a los grandes festivales de la región, convirtiéndose en un suceso con su banda LOS SALTIMBANKIS.

Fue ahí donde descubrí que “Encandilan luces, viaje psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños”

dejaba de ser simplemente un documental de una banda que me encantaba, para transformase en otra cosa. Allí surgía una tensión, un interrogante: ¿cuál es el camino válido del hacedor? ¿Cómo es la dinámica entre lo conocido y la periferia? ¿Qué es la autenticidad? Es ahí donde se transformó en una pequeña fábula sobre el éxito.

“Encandilan luces, viaje psicotrópico con los Síquicos Litoraleños” plantea así un debate cultural sobre los diferentes caminos del artista (el de Cristian Osorio hacia el éxito comercial y el de LOS SÍQUICOS LITORALEÑOS hacia un rumbo incierto) y reflexiona sobre lo que nos hace lo que somos, replanteando las nociones de éxito y trascendencia, y celebrando el poder transformador del espíritu creativo.

Y, antes que nada, es un documental de rock: cuatro o cinco chiflados en un caluroso garage creando música jamás escuchada, entremezclando géneros, espacios y sonidos, y el eco que eso tiene en los lugares más disímiles del planeta. Pero, fundamentalmente, creo que esta es una historia que merece ser contada. –

Alejandro Gallo Bermúdez

Acerca de la compañía productora – Carbono Fims

Carbono Films es una Casa de Trabajos Audiovisuales, un lugar destinado a la producción de cine independiente y de autor, documentales, ficciones y piezas audiovisuales para diferentes plataformas.

Entre sus producciones, seleccionadas en numerosos festivales internacionales como Montreal, Guadalajara, La Habana, Chicago, Bafici y Flandes, se destacan: “San Antonio” (Álvaro Olmos – 2011), “Como Dios nos trajo” (Maury Marcano – 2015), “In- flexión” (Victoria Hidrovo Sánchez – 2018), y “Magalí” (Juan Pablo Di Bitonto – 2019).

Acerca de la compañía distribuidora – 19-23 DiS

A partir de una vasta experiencia en la producción y exhibición de cine documental argentino, 19-23 DiS, es la unión de Maximiliano Dubois y BELLASOMBRA S.R.L y de Jorge Leandro Colás y Carolina M. Fernández de SALAMANCA CINE.

Los 3 comprendieron la difícil tarea que implica para los documentales, alcanzar niveles de público satisfactorios y pensaron 19-23 DiS como una compañía de distribución focalizada en la difusión de largometrajes documentales nacionales y de calidad.

19-23 DiS tiene el objetivo de convertirse en un activo nexo entre las producciones y las audiencias, potenciando las vías de lanzamiento y logrando el acceso -a más salas y más pantallas en todo el mundo.