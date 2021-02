Entrar a Buenos Aires: Puntos de testeo habilitados para Covid. Solicitud de turno online.

Compartí :-) .









▓ Turistas nacionales →Personas no residentes de la Ciudad de Buenos Aires que permanezcan al menos un día en la Ciudad y lleguen desde más de 150 km de distancia.

▓ Residentes de la Ciudad regresando →Todas las personas que residan en la Ciudad y reingresen luego de permanecer más de 4 días a más de 150 km de distancia.

Cómo podrás ingresar a Buenos Aires

Los turistas nacionales podrán ingresar a la Ciudad en micro a través de la terminal Dellepiane o vehículo particular, además de por vía aérea con arribo al aeropuerto de Ezeiza.

> Los turistas nacionales y los residentes de la ciudad que regresen después de 4 días de estar a más de 150km deberán:

Completar la declaración jurada online.

Los visitantes nacionales y residentes de la Ciudad que lleguen por vía aérea deberán realizar un test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo.

Los que lleguen en micro, deberán realizar un test al arribo a terminal Dellepiane. No requiere turno previo (disponible para los servicios que arriben a la terminal de 5.30 a 00 h -hasta el 15/2- y a partir del 16/2 de 5.30 a 19.30 h; para arribos fuera de esos horarios, solicitar turno).

Los que lleguen en vehículos particulares u otros medios, deberán realizar el test dentro de las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeo habilitados para tal fin. Es necesario solicitar turno online con anticipación a la llegada (máx. 15 días), para coordinar el día de arribo a la Ciudad con el turno de testeo. De esta manera evitarás demoras y complicaciones. No se atenderá sin turno previo. Abajo encontrarás los 4 puntos de testeo habilitados.

Los residentes que lleguen desde el exterior deberán completar la declaración jurada de Migraciones, realizar un test en origen con 72 horas de anticipación y ,desde las cero del viernes 25 de diciembre hasta el 31 de enero próximo, deberán realizar un aislamiento obligatorio de siete días (requisitos del Gobierno Nacional). Además, si tu destino es la Ciudad de Buenos Aires, deberás completar la declaración jurada online y realizar el test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo.

Puntos de testeo habilitados – Solicitud de turno online

Por favor, consultar disponibilidad en más de un Centro de Testeo para encontrar el más cercano a la fecha.

Edificio Munich

Circuito peatonal | Barrio: Puerto Madero

Un turno por personaSolicitá tu turno

Unidad Sanitaria Móvil

Circuito peatonal | Barrio: Balvanera

Un turno por persona

Solicitá tu turno

Centro Vehicular Costa Salguero

Únicamente en automóvil | Barrio: Recoleta

Un turno por vehículo

Solicitá tu turno

Centro Vehicular La Rural

Únicamente en automóvil | Barrio: Palermo

Un turno por vehículo

Solicitá tu turno

Importante: para hacer el test, es aconsejable no haber ingerido alimentos, haberte lavado los dientes o haber tomado bebidas (a excepción de agua)en las últimas 3 horas.

¿Quiénes deben pagar el testeo?

Los test serán cubiertos por las obras sociales y seguros médicos o por el Gobierno de la Ciudad.

¿Cómo me informarán el resultado?

Entre las 12 y las 24 horas posteriores a realizar el test podés consultar el resultado enviando “Resultado Test” al WhatsApp de la Ciudad (+54 9 11) 50500147.En caso de resultar positivo será informado por personal de Salud a través de un llamado telefónico para poder transmitir el procedimientos de aislamiento y cuidados necesarios.

Para aquellas personas que no tengan donde aislarse están dispuestos alojamientos en hoteles de la Ciudad.

¿Todavía tenés dudas?

Consultá las PREGUNTAS FRECUENTES sobre tu llegada a Buenos Aires.

Cómo se preparó Buenos Aires para esperarte

Para que puedas disfrutar de tu viaje con seguridad y tranquilidad, Buenos Aires trabajó para ser una ciudad preparada, desarrollando una serie de protocolos para esta nueva normalidad. Por eso, la Ciudad obtuvo el sello de destino seguro del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC), que garantiza que la Ciudad cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para recibir turistas, y es una garantía internacional de confianza para los viajeros.

Qué actividades podés realizar en la Ciudad

Cumpliendo con los protocolos establecidos para cada actividad, en Buenos Aires ya podés:

> Asisitir a galerías de arte y museos, con reserva online*

> Deleitarte con gastronomía al aire libre, en patios gastronómicos o en interiores, con reserva previa y solo con platos a la carta.

> Recorrer y comprar en ferias artesanales.

> Hacer compras en shoppings, circuitos comerciales a cielo abierto y en locales de indumentaria y calzado.

> Alojarte en hoteles.

> Realizar paseos al aire libre. ¡Te invitamos a descubrir los nuevos circuitos de Turismo en Barrios!> Asistir a visitas guiadas al aire libre.

*Consultar disponibilidad en los canales digitales de cada atractivo.

Prevención y sugerencias

> Usá siempre el tapabocas.

> Mantené la distancia mínima de 2 m con otras personas.

> Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol en gel.

> Evitá tocarte la cara con las manos.

> Al toser, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado.

> Desinfectá las superficies de contacto frecuente.

> Privilegiá el uso de medios de pago digitales.

> Evitá los lugares cerrados y mal ventilados, limitá el tiempo y la cantidad de personas que concurren.

> Mantené reuniones sociales en espacios abiertos.

¿Cuáles son los síntomas?

> Fiebre mayor a 37.5°C.

> Tos seca continua.

> Cefalea.

> Dolor de garganta.

> Dificultad para respirar.

> Pérdida de olfato y/o gusto.

> Diarrea y/o vómitos.

Para mayor información, ingresá a: buenosaires.gob.ar/coronavirus

Si tenés síntomas, acercate a cualquier Unidad Febril en los Hospitales de Agudos de la Ciudad.

Si estuviste en contacto con un caso confirmado de coronavirus y no tenés síntomas, resguardarte 7 días y acercate a un Dispositivo DetectAR para hacerte un test.

Buscá el centro de testeo más cercano en buenosaires.gob.ar/test.

SOBRE EL TESTEO

¿Tengo que tener alguna preparación para el test?

Para hacer el test, es aconsejable no haber ingerido alimentos, haberse lavado los dientes o haber tomado bebidas (a excepción de agua) en las últimas 3 horas previas al test.



¿Tengo que esperar mi resultado en el centro de testeo?

No. En todos los casos, tras realizar el testeo podrás continuar tu viaje y no deberás esperar el resultado en el lugar de arribo. Es importante, sin embargo, que mientras esperás tu resultado tomes todos los cuidados preventivos para evitar potenciales contagios.



¿Quién cubrirá el costo de los test?

Los turistas nacionales y residentes no deberán abonar el test. Estos serán costeados por la cobertura de salud que cada uno de ellos tenga o por el Gobierno de la Ciudad.

¿Cuando me serán informados los resultados del test?

Entre las 12 y las 24 horas posteriores a realizar el test podés consultar el resultado enviando “Resultado Test” al WhatsApp de la Ciudad (+54 9 11) 50500147. Recordá que la consulta al WhatsApp de la Ciudad debe ser realizada desde el mismo número de celular declarado al momento de realizar el test.

En caso de resultar positivo será informado por personal de Salud a través de un llamado telefónico para poder transmitir el procedimientos de aislamiento y cuidados necesarios.

Para aquellas personas que no tengan donde aislarse están dispuestos alojamientos en hoteles de la Ciudad.Si soy turista nacional y no tengo cobertura médica, ¿qué pasa si doy positivo?

Serás aislado en un hotel COVID de la Ciudad sin costo. En caso de que requieras asistencia médica, serás atendido en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde me testeo si ingreso en TREN a la Ciudad de Buenos Aires?

Todos los turistas que ingresen a la Ciudad deberán testearse. Para realizar el testeo deberán solicitar previamente un turno online en los puntos de testeo habilitados (No se atenderá sin turno previo). ¿Cómo solicito un turno online?Para solicitar un turno online con éxito, hemos creado un instructivo para guiarte paso a paso. Ingresá al botón rojo del centro de testeo elegido y seguí los pasos de este instructivo. Te pedimos especial atención en el paso 3. ¿Qué sucede si no quiero realizarme el test?

El testeo es obligatorio. Como todas las normas que excepcionalmente se han ido planteando en la pandemia, lo más importante no es la sanción, sino el compromiso de la ciudadanía y la responsabilidad social con el cumplimiento, porque en definitiva es para cuidarnos entre todos.

La sanción vigente es la misma que existe por no usar barbijo o incumplir cualquiera de las reglas excepcionales de la pandemia (Ley 451 del GCBA, artículo 1.2.4 sobre prevención de enfermedades transmisibles). Es una multa a partir de $10.700 cuyo monto final es establecido por el controlador de faltas y tiene pago voluntario.

Sin embargo, el foco no estará puesto en la sanción sino en el compromiso ciudadano. Lo importante de este testeo es que permite cuidarnos y evitar o retrasar un rebrote. Además habilita a poder realizar viajes por vacaciones, reencuentros familiares o lo que los vecinos necesiten después de tanto tiempo sin la posibilidad de viajar. Todo, con responsabilidad y cuidados.

SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA



¿Necesito descargar la nueva app de Nación o habrá una app propia?

Los turistas que provengan de las provincias argentinas no necesitarán descargar ninguna app. Sí deberán llenar una DD. JJ. digitalmente.

¿Qué sucede si un turista/residente ingresa sin su DDJJ?

Completar la DD.JJ online, es un requisito obligatorio para ingresar a la Ciudad. Si por algún inconveniente el turista no pudo realizarla, el equipo del Gobierno de la Ciudad que estará en cualquiera de los operativos de testeos lo ayudará a completarla online.



SOBRE LOS OPERATIVOS FUERA DE LOS CENTROS DE ARRIBO



¿Cómo será el operativo de control del Centro Vehicular Costa Salguero y La Rural?

Es un operativo de testeo para todos los turistas o residentes que arriben a la Ciudad en auto, que deberán realizar el test dentro de las 72 horas del arribo a la Ciudad. En este operativo, las personas podrán conducir y hacer todo el proceso directamente desde el vehículo. A este centro de testeo no se puede asistir sin vehículo.Las personas deberán solicitar un turno online previamente, un turno por vehículo para testear a todo el grupo dentro de él. Recordá que todos deberán completar la DDJJ. (No se atenderá sin turno previo) ¿En qué consiste el operativo de control de los puestos de testeos peatonales?

Es un operativo de testeo para todos los turistas o residentes que arriben a la Ciudad en auto, que deberán realizar el test dentro de las 72 horas del arribo a la Ciudad. En este operativo, las personas deberán solicitar un turno online previamente (No se atenderá sin turno previo), según el punto de testeo seleccionado. Una vez en el punto de testeo, harán todo el proceso caminando, a diferencia de los centros vehiculares, que son únicamente en automóvil. ¿Cómo me informarán si soy turista nacional e ingreso en auto?

Con un sistema de envío de SMS en el momento que ingresen a la Ciudad que detecta, mediante las antenas telefónicas, aquellos números telefónicos distintos al 011 y que provienen de más de 150 kms. El objetivo es informarles la normativa y contactarlos con Boti, el WhatsApp de la Ciudad (+54 9 11) 50500147, para que conozcan cuál es el punto más cercano donde se realiza el test. ¿Cómo solicito un turno online?Para solicitar un turno online con éxito, hemos creado un instructivo para guiarte paso a paso. Ingresá al botón rojo del centro de testeo elegido y seguí los pasos de este instructivo. Te pedimos especial atención en el paso 3.

SOBRE POSIBILIDADES DE INGRESO

Si soy residente de la Ciudad de Buenos Aires, pero vengo del exterior, ¿tengo que hacer un test en origen antes de subir al avión?Sí, los residentes argentinos que lleguen desde el exterior deberán realizar un test en origen con 72 horas de anticipación y completar la declaración jurada de Migraciones (requisitos del Gobierno Nacional). Además, si tu destino es la Ciudad de Buenos Aires, deberás completar la declaración jurada online y realizar el test al arribo en Ezeiza. No requiere turno previo. NUEVO: A partir de las 00hs del viernes 25 de diciembre hasta el 8 de enero próximo, en caso de regresar del exterior deberán realizar un aislamiento obligatorio de siete días.

Si soy residente, pero vivo en Estados Unidos y tengo familia allá, ¿puedo ir a la Ciudad de Buenos Aires?

Sí. Pero deberás tener un test PCR en origen con 72 horas de antelación y completar una DD. JJ. que exige el Poder Ejecutivo Nacional que será solicitado en migraciones (requisitos del Gobierno Nacional). Además, deberás completar la declaración jurada online de la Ciudad y realizar un test al arribo, en Ezeiza. NUEVO: A partir de las 00hs del viernes 25 de diciembre hasta el 8 de enero próximo, en caso de regresar del exterior deberán realizar un aislamiento obligatorio de siete días.

Si soy extranjero ¿puedo ingresar a Buenos Aires?

Hasta el 31 de enero próximo, el gobierno nacional suspendió el ingreso de extranjeros. Más información sobre las nuevas medidas que regirán a partir de las 00hs del 25 de diciembre de 2020.

SOBRE LO QUE PODRÉ HACER EN LA CIUDAD

Una vez en la Ciudad, ¿podré usar el transporte público o seguirá siendo para esenciales?

No. El transporte seguirá siendo para esenciales. La autorización de su uso es una definición del gobierno nacional. Al igual que el resto de los residentes no esenciales, los turistas podrán utilizar sin restricciones taxis, Ecobicis y también alquilar un auto particular.

¿Qué oferta turística tiene hoy la ciudad de Buenos Aires?

Con respecto a la oferta turística, la Ciudad cuenta con circuitos turísticos cuidados al aire libre, caminando o en bici, en todos los barrios. Además, actualmente ya están abiertos plazas y parques y, con aforo y tope y turno previo, ya están funcionando los museos, galerías y bibliotecas en toda la Ciudad. Asimismo, con todos los protocolos, los turistas podrán visitar shoppings, centros comerciales a cielo abierto y paseos de compras. Además de la oferta gastronómica en veredas y terrazas, también se habilitó el espacio interior con aforo y tope.

























