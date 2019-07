Entrevista a Estanislao Graci y Susini, Pre Candidato a Diputado por la Legislatura de la Ciudad

Compartí :-) .







¿Cuándo naciste?

En febrero de 1970

¿En que barrio vivís?

En Palermo desde hace 22 años

¿De qué signo sos?

De Piscis

Llega el domingo… ¿Pizza o Empandas y para tomar?

El domingo al mediodía siempre pasta. A la noche según el consenso familiar. Al mediodía vino.

¿Supongamos qué vas a un bar con tu pareja, te pregunto, que bebida le recomendarías a un extranjero para un trago bien Argentino y por qué?

Fernet con Tónica. Porque me gusta y creo que vale la pena que los demás lo conozcan.

¿Supongamos ahora vas a un bar de Palermo con tus amigos cual

recomendarías y por qué?

Según la hora. Pero el que más me gusta de Palermo es el Montecarlo que está en Ravignani y Paraguay.

¿Hincha de que equipo de fútbol de la A, …y en la B?

Del último campeón de la copa Libertadores de América.

¿Cuáles fueron tus logros educativos?

Soy Técnico en Gestión de Políticas Públicas y actualmente estoy preparando la tésina para concluir la licenciatura.

BARRIO DE PALERMO

¿Cuál es la parte de Palermo que más te gusta caminar?

El Rosedal. Siempre me gustó. Pero también nos gusta, a mi mujer y a mi, caminar por las calles e ir reconociendo casas antiguas, nuevas edificaciones, bares y todas las cosas que pasan en nuestro barrio.

¿Sobre que temas deberá girar la campaña de los comuneros y los legisladores?

La campaña de los comuneros debe ser una campaña de cercanía con, en el caso de Palermo, algunos temas que deben ser discutidos en profundidad. Hablo de la construcción de torres de lujo en nuestro barrio. Esa vocación que tiene el gobierno actual de vender tierra pública para emprendimientos de real state. Este tema también debe ser central en la campaña de legisladores y Jefe de Gobierno: el macrismo ha rematado centenares de hectáreas para la construcción de edificios y la mayoría de esas parcelas en la ciudad fueron para la construcción de edificios de lujo. Dejan una ciudad con muchos metros cuadrados verdes menos por habitante. Además, sin dudarlo, creo que la falta de vacantes en la educación pública es un disparate en una ciudad que tiene el PBI per capita de Bélgica. Creo que hay que discutir de cuestiones de fondo con el macrismo, hablo de cuestiones filosóficas, discutir su mirada egoísta y el elógio a ese egoísmo. Discutir para construir una comunidad mejor, que pueda realizarse.

¿Cuál es el mensaje que le queres dar a los vecinos de Palermo como candidato?

Que nos merecemos vivir en una ciudad mas justa y equitativa. Que nos lo merecemos y podemos hacerlo.

Teniendo en cuenta los resultados electorales de las últimas 5

elecciones podríamos afirmar que Palermo es el barrio más gorila de la

Argentina… Pregunta, ¿Como desgorilizarías a los vecinos del Barrio

de Palermo, ¿Cómo imaginas una “máquina desgorlizadora” ¿Macri puede ser desgoralilizable?

No. No lo es. Por lo menos no el más gorila.

La máquina desgorilizadora es la escuela pública, a la que hay que adosarle los clubes de barrio como el “Estrella de Maldonado” o el “Eros” o el “Club Palermo”. Desgoriliza apagar la tele y compartir.

Por último no creo que lo más grave de Macri sea su gorilismo antiperonista. Lo peor es su absoluta lejanía con los que no son de su círculo social, el es un personaje abyecto que está lastimando gravemente a la Nación. La Nación no es ni más ni menos que el conjunto de mujeres y hombres, ancianos, niños y trabajadores que construyen, como Pueblo, un destino común. Contra ese destino común atenta cotidianamente el gobierno de Macri. Pero tiene fecha de vencimiento y es el día que recordemos el paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner. Macri, el 27 de Octubre, pierde.

TEMAS PROBLEMATICOS:

Drogas: ¿Porro legal o porro ilegal?

Creo que hay que eliminar la prohibición punible del consumo de Marihuana.

Aborto: ¿Que hacemos con este tema?

Prefiero no opinar. En la organización que milito se tomó la desición de que cada integrante resuelva de acuerdo a su leal entender y que la conducción, que integro, no interferiría en esas desiciones. Por ello, los que tenemos roles de conducción decidimos no tener posición pública.

Modificación de leyes laborales?

Siempre que ayuden a mejorar la relación inequitativa entre el capital y los trabajadores. Las leyes laborales deben tener carácter protectorio de los trabajadores siempre.

Iva 21%? ¿Como salimos para delante en la economía?

Poniendole plata en el bolsillo a trabajadores y sector pasivo.

La idea es poner el capital al servicio de la economía y esta al servicio de la ciudadanía.

POLITICA

Qué diferencia hay entre el Frente para la Victoria y el nuevo frente

electoral para el 2019 “Frente de Todos”

Que este frente está integrado por nuevos actores que reconocen que la situación argentina es de tal gravedad que hace imperioso dejar de lado diferencias menores puesto que lo que está en juego es el destino de la casa común, nuestra República.

¿Que pasó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que

propuesta van a tener de cara a la nueva etapa que se abre en

Argentina? ¿Estarán incluidos los Medios Vecinales, Barriales,

Cooperativos en la nueva propuesta? y ¿que papel juega Google en las

noticias?

Lo que sucedió es bastante conocido. Espero que en el futuro podamos discutir abiertamente que tipo de regulación debe tener el sector. De todos modos, en el estado que este gobierno, injusto e ineficienta, va a entregar el poder hace que este tipo de demanda social tenga un espacio menor que otras más urgentes como la pobreza, el hambre, el desempleo, la injusticia.

¿Qué es el Peronismo Militante y a donde quieren ir? y te hago una

pregunta que te hiciste vos mismo en el 2011 en una Revista

¿Con qué armas, ya que con los votos hoy no pueden, nos combatirán? y en esta misma pregunta para vos ¿Que es la Lealtad?

El Peronismo Militante se propone participar en la construcción de una generación de amigos unida en el culto por el amor a la Patria. Ese es nuestro objetivo, nuestro horizonte y nuestra obligación.

En cuanto a las armas con las que nos combaten te diría que no tienen prurito en usarlas a todas. Y eso es peligroso. Para la democracia y para la soberanía popular. Peligroso para la Nación misma. Allá por 1955 no tuvieron empacho en bombardear la Plaza de Mayo asesinando a más de 300 personas. Este hecho más locura sangrienta de la represión ilegal del proceso son los puntos cúlmines de esta idea. De allí para abajo están dispuestos a todo. A la mentira, al fraude, a la trampa. Pero los patriotas tambien existimos y, como decía San Martín, no somos em0anadas que se comen con solo abrir la boca.

Lealtad, es ser consecuente con las ideas que forjan nuestra posición política. Lealtad es trabajar por la indepencia, la soberanía y la justicia social. La lealtad en política es siempre a las ideas fuerza.

En pocas Palabras Nacional

Mauricio Macri:

Un miserable que se va en Diciembre.

Alberto Fernández:

El próximo presidente de la República.

Cristina Kirchner:

Nuestra conducción

María Eugenia Vidal:

La tragedia de Monte.

La Rubia Peroncha:

Esa fichu no la tengo

En pocas Palabras Internacionales:

Putín:

Lider de una gran Nación

Traump:

Un personaje peligroso.

Evo Morales:

Un gran presidente

Nicolás Maduro:

Espero que logren salir de la encrucijada en que se encuentran.

Kim Jong-un:

Tienen la Bómba Atómica.