Entrevista a Eugenio Casielles, candidato a Legislador por Consenso Federal.

Compartí :-) .







¿Cuándo naciste? 23 de Marzo

¿En que barrio vivís? Vivo en Recoleta

¿De qué signo sos? Aries

¿Cuál banda de musical te gusta? Nos podes pegar el link de algún tema

de que sea especial para vos y por que: https://www.youtube.com ?

Me gusta mucho escuchar música, por eso no tengo una banda favorita, sin embargo, Freddie Mercury está dentro de mis preferidos.

Un álbum de Instagram instagram.com que quieras compartir y que no sea de política, puede ser de deportes, turismo, música que quieras

compartir con los vecinos de Palermo?

Me gusta mucho cocinar y probar nuevos sabores. Constantemente subo fotos de distitnos platos que cociné. La cocina me apasiona.

Llega el domingo… ¿Pizza o Empandas y para tomar?

Es una pregunta difícil pero creo que me inclino por la pizza y una vaso de coca cola fría.

¿Supongamos qué vas a un bar con tu pareja, te pregunto que bebida le

recomendarías a un extranjero para un trago bien Argentino y por qué?

Un buen vino. Es un símbolo de nuestro país del cual deberiamos de estar orgullosos.

¿Hincha de que equipo de fútbol de la A, y en la B?

De la A soy de Boca Juniors, y de la B Platense

¿Cuáles fueron tus logros educativos? y Que es lo que más te gusto de

las carrera/s universitaria/s que hiciste?

Empecé a estudiar derecho de chico y me encanto. Sin emabargo, hoy por hoy, sumergido en el mundo político me gustaria estudiar algo relacionado a eso.

POLÍTICA

¿Cuándo empezaste a militar en política?

Solía participar, aunque de manera esporádica, ya en el rubro, aunque en principio me dedicaba más que nada a emprendimientos privados. Fue a los 27 años de edad, cuando comencé a trabajar en la campaña presidencial de Eduardo Duhalde en el año 2011, que anuncie a mis amigos y familiares, que la política formaba formalmente parte de mi vida.

¿Sobre tu formación política, cuáles fueron tus influencias

históricas y las contemporáneas?

A mis 18 años, en pleno contexto de inestabilidad económica, política y social de Argentina, fue justamente la figura de Duhalde que me marco o me intrigo en aquel entonces. Después de cuatro presidentes en 12 días, Duhalde fue capaz de ponerle el pecho a una situación a la cual varios no se animaban.

Alguna película o serie que políticamente te produjo un impacto? y por que?

El señor de la guerra es una película que me produjo un impactó negativo del mundo político.

Qué influencias crees que tienen los medios nacionales en el juego de

la política? ¿y los barriales?

Considero que los medios de comunicación son relevantes ya que influyen en la toma de decision de los ciudadanos. De todas formas, no hay que dejarnos llevar y maniupular por las famosas “fake news”.

¿Hasta donde querés llegar? ¿Jefe de Gobierno? ¿Presidente?

Mi principal objetivo hoy, es ser legislador porteño y poder hacerlo de la mejor manera. No tengo en mente la jefatura de gobierno.

CIUDAD

¿Cuál es la parte de la CABA que más te gusta caminar?

No tengo preferencias, toda la Ciudad de Bs As es interesante, y para entender las problemáticas de los vecinos, hay que caminarla a fondo y conocerla en su totalidad.

¿Cuál es el mensaje que le queres dar a los vecinos de de la Ciudad?,

¿Por qué te deberían votar los vecinos?

Me dirigiría a los vecinos con la intención de hacerles ver lo que las fuerzas anteriores dejaron, basicamente lo que ocasionó la grieta. Junto a todo el equipo de Consenso Federal, queremos llegar a los vecinos y captar su voto para tener la oportunidad de cambiar la realidad no solo de CABA sino también de todo el país. Somos honestos y lo que buscamos es el beneficio de todos, no de una parte.

¿Estás dispuesto a debatir con los otros candidatos?

Si, pienso que el debate es el mejor camino para llegar a un posible acuerdo de los intereses de cada uno, y así poner como prioridad el consenso de todas las fuerzas.

En la Ciudad de Buenos Aires se consolidaron como tercera fuerza

nacional! en la Ciudad como están y a donde quieren llegar? Que quieren producir en la Legislatura ? ¿Que proyectos van a encarar y por que?

Así es, estamos muy orgullosos de mostraronos como una tercera vía frente a la polarización existente. Creo que logramos establecernos como una fuerte alternativa. Nuestro objetivo es seguir trabajando día a día para reforzar nuestro espacio. En lo personal, si efectivamente soy legislador porteño el año entrante, me gustaria focalizarme en cuestiones de salud, educacion, modernización del estado y la gente en situacion de calle, una problemática importante y de urgencia para mí gusto.

¿Cómo ves y analizas la gestión del actual Jefe Horacio Larreta?

No considero que la gestión de Rodriguez Larreta sea mala, sino que no priorizó las necesidades básicas de la mayoría de los vecinos de CABA. Se pueden ver las notables disparidades entre el norte y el sur, por ejemplo. No está mal todo el trabajo que se realizó en infraestructura, o en transporte, pero hoy los problemas son otros, las prioridades están invertidas.

Pasaron las PASO, y dejo un tendal para algunos y un Agosto para

otros, podes darnos tu opinión como quedan las fuerzas en Ciudad?

Creo que los resultados de las PASO fueron de gran sorpresa, especialmente para el gobierno. Es un escenario complejo y polarizado en el cual se nos presenta una nueva oportunidad para seguir trabajando en la tercera vía.

¿Sobre que temas deberá girar la Campaña?

El problema principal a nivel nacional es la economía, por eso creo que la campaña debería girar en torno a proponer soluciones para la crisis en la que estamos sumergidos. Además de esto, sumaría como temas a tratar el medio ambiente, una problemática relevante y del cuál ninguna de las otras fuerzas habla. A su vez, incluiría temas como la educación sexual, entre otros..

NACIONALES

Qué pasó en la economía en Argentina en Agosto 2019? ¿Macri que onda? La economía es el mayor problema que tiene el país hoy, estamos sumergidos en una crisis que toca a todos los argentinos. El gobierno por su parte no da las declaraciones necesarias, ya que eso llevaría a tomar desiciones y reconocer los errores.

¿El Estado debe garantizar alimentos? Podemos profunizar en el cómo, cuándo, donde, cuáles son los resortes de la cadena de distribución de alimentos desde que llegan del productor al Mercado Central?

Respecto a los alimentos, es un asunto que, desde Consenso Federal, nos preocupa mucho. Hace ya varios días el propio Roberto Lavagna pidió la aplicación urgente de un programa de emergencia alimentaria, el cual consiste en aumentar las partidas destinadas a los comedores escolares, además de aumentar el valor de los planes sociales a sus beneficiarios, en medio de esta crisis. También insistimos en un “seguro de góndola”, que le permita a la gente poder conseguir los alimentos básicos y necesarios para vivir a precios accesibles. Nuestra idea es llevar a cabo un conjunto de medidas para evitar que a alguien le falte comida.

¿Que es la participación en el diálogo técnico económico para

contribuir a la estabilización y la gobernabilidad?

Como ciudadano creo que la participación en el diálogo técnico económico se refleja en la accion llevada a cabo por el misitro de hacienda, Lacunza, quien comenzó a debatir con todos los sectores políticos representates de la sociedad argentina para lograr y formar una solucion ante dicho contexto.

Temas problemáticos

Drogas: ¿Porro legal o porro ilegal?

Creo que es una cuestión pendiente a debatir en la sociedad argentina.

Aborto: ¿Qué hacemos con este tema? No estoy a favor del aborto, creo que ninguna mujer quiere abortar, es algo sumamente trágico…sin embargo debería de ser ley para evitar muertes clandestinas, entre otras cuestiones.

Modificación de leyes laborales?

Debería de ser discutido en el amplio espectro de la competitividad argentina. Es una cuestión que aisladamente no puede ser tratada ya que es un eslabón más en la cadena de valor de nuestro país.

IVA 21%? ¿Como salimos para delante en la economía?

Creo que la única manera de poder salir adelante, es a partir de medidas de largo plazo. Las mismas permitirán atacar el problema de raíz.

En pocas palabras…

El arte de la política: trabajo, diálogos, cooperación y acuerdos

Mauricio Macri: pasado

Roberto Lavagna: La única posibilidad de que el país salga de esta crisis

Eduardo Duhalde: Mi inicio en la política

Cristina Fernández: pasado

Matías Tombolini: colega

La Izquierda Argentina: un extremo

La derecha Argentina: el otro extremo

La Selección Argentina: esperanza, unión y nacionalismo

La AFIP: impuestos