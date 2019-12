Episodio XIX: «Star Wars no es lo que era. La demolieron». Siguen las críticas de los Fans.

Compartí :-) .







STAR WARS NO ES LO QUEN ERA, LA DEMOLIERON

Por supuesto que no me considero el pilar de la razón, ni de la creatividad.

Simplemente trato de hacer catarsis, en una especie de lamento (alarido) desde un corazón destrozado.

No ví Episodio IX, la verdad es que no me llama. Para mi se transformó en una peli para ver en televisión un sábado al mediodía, comiendo churros y acompañado con un mate.

Star Wars no es lo que era. Entiendo que pueda haber fans que se cautivaron, lo más probable es que sean los que crecieron en los 2000.

Star wars es un proyecto del “tio Jorge”. El tío Jorge, estudiante de cine y con mucha creatividad, comenzó a escribir esta saga. Repleta de cosas extraídas de la cultura japonesa (por ejemplo, la espiritualidad – llámese FUERZA), cosas de la guerra, crecimiento intrapersonal (caso padre-hijo, claramente presentado entre Vader y Luke).

En 1977 fue presentada en un cine como STAR WARS (eso de episodio IV lo agregaron con el transcurso del tiempo).

El tio Jorge no le tenía mucha fe (se fue a veranear con su amigo “Esteban Spielberg”).

Corría el año 1983. En mi 7º cumpleaños, un tio/primo (quiera o no es el causante del inicio de mi “frikismo”) me llevó al cine a ver Episodio VI. Yo estaba maravillado por las luces, los colores, la música, habían “monstruos”. Me acuerdo el pavor que le tenia a Chewbacca. Quedé limadísimo. Estaba maravillado.

Con el tiempo entendí que había una trilogía (¿?). Estaba episodio IV y V.

Esos símbolos eran extraños. No conocía el orden correcto.

Aprendí números romanos en la escuela y facilitaron mi entendimiento.

Siempre fue LA TRILOGÍA y siempre estará guardada en algún lado de mi corazón.

Me acuerdo como me impresionó (a mí, como a muchos) la confesión de Vader “Yo soy tu padre…” y cómo me desgarró el grito de Luke “Nooooooo!”.

Pasó el tiempo y estrenaron Ep I,II,III. Cuando vi episodio I, fue reencontrarme conmigo de niño. Pero hay que ser honestos: La película deja mucho que desear.

Personajes odiosos como Jar Jar Binks (ojo, pueden haberlo escrito para traernos el foco payasezco, no importa eso ya que era insoportable). Lo odié con el alma.

Pero no importa, era Star Wars y agrandaban la saga. No entendí porque en ep I,II y III había mejores naves que en IV,V,VI. Tal vez esté explicado en EL CANON. No lo sé, nunca investigué o me importó.

Me costaba entender cómo un mocoso de 10 años se había logrado enganchar a ese bombonazo. Episodio II nos trajo el Romance entre este chico (para mi un pendejo chinchudo con la vida) y esa diosa (tampoco entendí cómo paso de pendejo de 10 años a un pendejo mayor).

Episodio III nos explicó cómo y por qué surgió Vader (a mi parecer muy cerrado a la fuerza, es un motivo muy soso).

Como amante de las “películas de navecitas” sin lugar a dudas, lo preferido de I, II, y III fueron las escenas de peleas, tiros y sablazos.

En 2012 el tio Jorge le vende “AL RATÓN” su obra, tal vez por codicia o simplemente porque había volcado sus ideales a esta corporación. Grossísimo error.

Mucho tiempo más adelante, en 2015 nos presentan Ep VII.

Antes de que salga, me transformé en hermitaño: no quería spoilers, comentarios ni nada.

Recuerdo emocionarme como un pendejo cuando apareció el texto introductorio HACE MUCHO TIEMPO EN UNA GALAXIA MUY, MUY LEJANA…, emocionarme al ver el logo de STAR WARS. Me volví loco cuando aparecen mis amigos Han y Chewbacca en la nave.

Si bien le tengo aprecio a Ep VII (los nuevos diseños de X Wings, stormtroopers, etc), seamos honestos: es una mala copia-rejunte de episodio V y VI. Matan a Han!!!!

Está repleta de personajes nuevos y de situaciones que parecían predecir situaciones misteriosas y apasionantes. Así que me dije “démosle una chance, es la primera de una nueva trilogía”.

En 2016 estrenaron ROGUE ONE (R1). Si bien esa peli me pareció muy hablada

Es innegable que me transportaba al pasado. Se que habrá muchos a los que no les haya gustado. Personalmente para mí era una joya. Los escenarios, las naves, los stormtroopers, etc tenían el “encanto artesanal” de la primer trilogía (además de empalmar perfectamente con el comienzo de episodio IV). Me acuerdo emocionarme al verlo a Vader en el fondo del pasillo de la nave y maravillarme con el laburo que hicieron con Tarkin y Leia.

En el 2017, nos presentan Ep VIII , que me cayó como un balde de agua helada.

Repleta de horrores. Por ejemplo:

Kylo Ren (si bien tiene buena voz), no es más que un emo chinchudo peleado con la vida (sin agregar lo de los arranques de furia de malcriado). Nos quieren mostrar cómo idolatra al abuelito y promete ser como él.

Hicieron bolsa personajes épicos:

Al almirante Ackbar lo matan así como así (¿?).

Luke, que desde Ep IV nos mostraba un joven idealista y apasionado que quería ser piloto y maestro jedi,. Desde el final de episodio VII, donde lo vemos recibir la espada de Rey. Eso auguraba sucesos emocionantes. En este episodio el idealista ya no esta. Se defeca en la fuerza, como si no fuera importante. Solamente lo vemos disfrutar de la leche verde de un alien de tetas exuberantes (¿?).

Leia volando por el universo (supongo que le quisieron hacer un homenaje, pero quedó como Neo de The Matrix).

El líder Snooke, que desde ep VII lo ves como un ser misterioso, calculador, de cuidado, en este episodio VIII es asesinado muy fácilmente después de uno de los berrinches del emo conflictuado.

Holdo? Quién carajo es? Laura Dern es buena actriz. Pero falló mucho con este personaje. Si la intención era que la idolatremos como la nueva Leia, se fueron al carajo.

Capitan Phasma, un personaje que podía ser usado (estoy seguro) más adelante, también es asesinado así nomás.

El general Hux, interpretado muy bien por el actorazo Domhall Gleeson, falló mucho. Esas discusiones con el emo? Dejate de joder, parecía Lucia Galán discutiendo con su hermanito Joaquín.

Otro buen actor como Benicio del Toro no logró resaltar debido a la trama.

Para que carajo existe la escena del casino, o la persecución de esos caballos-conejos?

Lo bueno que rescaté de episodio VIII es que apareció un personaje que me hizo dejar de odiar a Jar Jar Binks para odiarlo. El personaje es Rose Tico, interpretada por Kelly Tran.

Para qué m… existió? La hermana, un personaje mucho mas interesante, la destrozan 5 minutos después de empezar la película.

Me dejó convencido que las habilidades actorales de Oscar Isaac (Poe Dameron) y John Boyega (Finn) deja mucho que desear. Tal vez le quedó muy grande el papel.

Podría enojarme con el tio Jorge: por culpa de una codicia vendió star wars. Que se joda. Sinceramente ya me da pena. Bastantes mambos mentales debe tener el tipo.

La cagó feo. Demolieron la esencia de “star wars”.

El 2018 nos trajo a Solo. Obviamente, al lado de R1 no tiene qué hacer. Pero si la comparamos con la “joya” de ep VIII es 1000 veces más entretenida.

Obviamente, seguro que hay poca gente a la que no le gustó, pero me da lo mismo. Mantiene ese “encanto artesanal” de IV, V y VI.

Sí, estoy de acuerdo que tiene agujeros de guión y errores pero de todas maneras la aprecié (la escena final donde aparece D.Maul se me quedó grabada en la retina).

Por suerte apareció en 2019 la serie THE MANDALORIAN, me parece otra belleza.

Me atrapa y entretiene.

Vos ves una cosa así y se nota que los que están a cargo son fans de star wars.

Los guiños a las pelis clásicas son geniales. La estética y la música, una maravilla.

Es lindo ver el detalle que los stormtroopers son los de la trilogía clásica y que estén desaliñados y descuidados, indicando el paso del tiempo. Además volvemos a ver al buen Lando.

Habrá gente a la que no le guste, pero para mi fue como un suspiro fresco. Un oasis húmedo en medio de un desierto de basura.

Espero, de corazón, que siga mucho tiempo más, pero en serio muchachos, por favor, pónganse las pilas. Deseo, de corazón, que las pelis y/o series del futuro conserven el mismo estilo a THE MANDALORIAN.

En cuanto a los “genios” que nos trajeron VII y VIII: Jar Jar Abrams podrá estar lleno de ideas e imaginación, pero se equivocó feo.

Rian Jhonson tendría que jubilarse, armó un insulto. Pero es increíble cómo se cagó en todo.

Personalmente me da vergüenza ver mi colección y saber que ep VII y ep VIII forman parte de ella.

Pienso que tendrían que jubilarse. Rian Jhonson tendría que recibir una multa, entregar “su matrícula de director” (si existe).

Por ese motivo no me llama episodio XIX. Tampoco me preocupan los spoilers y chimentos. Es muy predecible.

Para mí, las principales, seguirán siendo Ep IV,V,y VI. Reitero, me dan vergüenza episodio VII y (sobre todo) el VIII.

Star wars es y seguirá siendo una pieza maestra de la ciencia ficción, lamentablemente Ep VII y el VIII (y, espero equivocarme, Ep XIX) ensuciaron la imagen de ese granjero idealista, de mi princesa por excelencia, de las enseñanzas de ese “anfibio disléxico”, del tránfuga simpático y su inseparable Chewbacca.

Star wars no es lo que era, la demolieron.