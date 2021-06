Eros de Buenos Aires

Club Social Deportivo y Cultural Eros. Un 20 de Junio de 1941, en la calle Uriarte 1609 y la emblemática esquina Honduras, nacía la historia del amado club C.S.D.C Eros del barrio de Palermo.

Como muchos clubes de esa época, los jóvenes que se juntaban alquilaban el lugar. En el año 1975 con mucho esfuerzo y compromiso se agruparon y decidieron comprar cada uno de los socios los metros cuadrados con el fin de conseguir que el espacio sea propio.

Los domingos de partidos, donde cada niño aprende el significado de la amistad, el compañerismo y el juego como principal trofeo.

Los padres eligen por generaciones pertenecer al Club ya van varias generaciones de vecinos del Barrio de Palermo.

El encuentro con amigos que se hacen familia y adoptan al club como su segundo hogar.

Las tardes de café en el buffet, donde el reloj pasa desapercibido.

La bandera de Eros es tener siempre abiertas las puertas a los vecinos, que encuentren un espacio donde se sientan cómodos y son bienvenidos.

El club mantiene su esencia barrial con el pasar de los años, a pesar de la acelerada modernidad que tiene Palermo.

Eros a demostrando que no hay oferta que compre el amor por un Club de Barrio.

Eros y los clubes de barrio

Los clubes sociales y deportivos cumplen varias funciones sociales fundamentales para la integración social, en especial de la juventud; pero además, dado que allí se escribió la historia grande del tango, son lugares de patrimonio cultural, aunque lamentablemente no son considerados oficialmente de ese modo. Los Clubes barriales merecen una historia que aún no se ha escrito. Por otra parte, hay que decir que habla mucho de este país que en esos clubes no haya ni siquiera placas o inscripciones conmemorando la presencia de las grandes orquestas del tango.

EROS

Tipo: CLUB DE BARRIO

Sede: UNICA

Dirección: Uriarte 1609

Teléfono: 4832-1313

Actividades: baby, artes marciales, voley

Instalaciones: 1 cancha – 2 salones

EROS: Sobre el Bodegón

Los clubes de barrio son asociaciones independientes sin fines de lucro, que cuentan con espacios de recreación, enseñanza y entrenamiento deportivo. Los clubes de barrio se remontan a comienzos del siglo XX y, en toda su historia, han sido un incomparable ámbito de socialización donde se forjan fuertes sentimientos de pertenencia a una comunidad, a una entidad, a una camiseta o insignia. Es un espacio que difícilmente será reemplazado como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias.

La entrada al club.. Está sobre Uriarte… Pocos advierten este pasillo histórico.

A principios de siglo XX nacieron en Argentina los clubes de barrio junto con otras instituciones como las bibliotecas populares, los centros de fomento y las ya consolidadas sociedades de inmigrantes que existían desde mediados de siglo XIX. La sociedad argentina de primera mitad de siglo XX se puede caracterizar como una sociedad moderna en formación teniendo en cuenta los diferentes movimientos inmigratorios europeos como las migraciones internas. Este proceso de masificación de la sociedad argentina permitió la consolidación de una sociedad moderna, con un fuerte desarrollo de las ciudades (a diferencia del siglo XIX caracterizado por una mayor población rural).

Estos cambios dentro de la población y las transformaciones generadas en la sociedad comenzaron a desarrollarse, en un primer momento, a partir de la Primera Guerra Mundial y, principalmente, con el crack financiero de Wall Street. La quiebra de la bolsa de New York provocó un nuevo ordenamiento político económico modificando el tablero de la dominación oligárquica y hegemónica en el país desde mediados de Siglo XIX.

El salon y Oscar Juarez

Cultura popular en la argentina 1930-1950. Antes de continuar con las características de los sectores populares y hacer referencia a los rasgos de su cultura, es necesario dar cuenta de qué entendemos por esta noción. El concepto de cultura desde sus orígenes hasta la actualidad sufrió diferentes desplazamientos de sentido, según los contextos particulares.

Los clubes de barrio como organizaciones populares cumplieron una función cultural: allí se manifestaban expresiones artísticas y deportivas hasta discusiones políticas sus socios, que replicaban los enfrentamientos de la política nacional. Muchos de ellos nacieron a partir de un grupo de jóvenes que habían formado un equipo de fútbol y luego crearon el club con diferentes disciplinas. Estas instituciones terminaron siendo espacios que representaban la identidad de los barrios hasta de algunas ciudades, y establecen patrones de sociabilidad barrial donde la cultura popular se expresaba en su máximo esplendor.

Felices 80 años para este hermoso club del Barrio de Palermo

La década del 20 es la instancia que ve el nacimiento de los clubes deportivos más destacados de la ciudad y que van a alcanzar una extensa trayectoria a lo largo del siglo XX; paradójicamente, la situación económica actual, pone en vilo a algunos de ellos. “Otro fenómeno importante se destaca a partir de 1940 a 1945 y, desde allí, hasta fines de los 60’, cuando el número de instituciones fundadas se amplía de una manera exponencial. esas instituciones que siendo tan argentinas, y de y para todas las clases sociales y todas las prácticas y convivencias, están hoy más en peligro.

La década del 80, se centrifugó con fiestas de gente moderna con esos peinados raros nuevos, EL club alquiló excéntricos de la noche porteña, a esas fiestas concurría lo top de la música progresiva y el rock nacional, hemos visto entrar a esas fiestas a Charly Garcia con toda su banda, a los Soda Stereo, a los Virus, a los Redondos, es decir, no tocaban pero iban a las fiestas populares por democracia en esa época, el otro bar donde hacían recitales era la «Esquina del Sol». Era normal ir a estos dos lugares. La previa se hacía en el «Bar el Taller» o «Crónico».

CLUB EROS

El Bodegón del Club Eros y el amor

Ir a cenar al Club Eros es hacer un tour 40 años atrás. Cuando entrás vas a ver a tu izquierda una parrilla, que según tenemos entendido, se puede alquilar para hacer tu propio asado con amigos y aprovechar el lugar.

También hay una cancha de voley, por si querés pegar un parle a la pelota unos remates antes de salir a la verdadera cancha: El majestuoso salón dispensador de alimentos. 20 mesas, sin manteles y paneras de plástico en cada una de ellas. Cocina al fondo.

Muy buen lugar, «nada tredy, ni lo quiere ser», buen trato, buena comida y buenos precios. La milanesa y las papas fritas. Típico club de barrio. Platos caseros y un ambiente familiar y único. Recomendable el 1/2 bife de chorizo con papas fritas. También las pastas.

No es light, no es moderno ni gourmet y, sin embargo, es muy difícil encontrar mesa.

El buffet del Club Eros es uno de los lugares más famosos y respetados del barrio. Contra las canchas de fútbol techadas, el salón parece ser el único bodegón de la zona, con mozos tradicionales y soda en sifón. Los habitués y los turistas disfrutan de los contundentes platos de la carta. La elección es fácil: pastas o milanesa con papas fritas.

La comida muy rica, y las proporciones grandes.

Bodegón

La vigencia de esta tradición en la comunidad porteña (que se sienta a la mesa del bodegón de su barrio como si fuera el de su propia casa), es hoy uno de los pilares del atractivo de la oferta de Buenos Aires que, como polo gastronómico, propone opciones de calidad de las más diversas cocinas internacionales, pero que encuentra en la mesa del bodegón uno de sus gestos culturales más característicos.

HISTORIA Club Eros

El Club Eros, emplazado en un viejo edificio en Honduras y Uriarte. Es un club de barrio, con un restaurante donde se encuentran los amigos y un patio ansioso de niños y pelotas. La entrada es libre, y no hay un guardia en la puerta. Acostumbrados a la paranoia de estos tiempos, los visitantes se ven dubitativos al entrar, como esperando que alguien les exija una credencial o les pregunté para qué vinieron. «Pasa nomas»

«Este es un punto de concentración para la gente del barrio, se juntan los amigos para ver un partido o jugar a las cartas. Parece mentira que el lugar no haya sido contaminado por el diseño cool de Palermogólico que abunda a su alrededor», nos comentaba un vecino el otro día.

Eros es moda

En los últimos tiempos Eros se puso de moda -un poco a tono con la onda retro. Se mantiene funcionando con una cuota mínima de los socios, la concesión del restaurante y lo que se recauda de las canchas.

Palermo Viejo es el exponente del diseño argentino y cada vez son más los locales que abren sus puertas en la zona. Sin embargo, no dejan de existir los almacenes, los kioscos humildes, el silencio en las calles y sobre todo, esos bares antiguos, que no permiten que nadie se olvide de que eso alguna vez fue un barrio. Con todas las letras.

El club cumple una función social

El club cumple una función social: hay tres colegios municipales que vienen a hacer Educación Física: el Nicolás Avellaneda, el Normal 6 y el Gabriela Mistral. «Nosotros tuvimos un escenario. Las mejores orquestas tocaron acá. Hasta Trolio. Había básquet, boxeo, porque ese escenario se transformaba en un ring. Estamos hablando de hace mucho tiempo, en la década del Cincuenta. Yo era chico. Empecé a venir cuando tenía diez años. Éramos todos del barrio»

El TANGO EN EL CLUB EROS

A pesar de que, como se observa en los registros, la reunión de orquestas que sonaron en el club es impresionante, en aquellos años gloriosos del tango, esto no parecía, a los ojos de sus protagonistas, algo extraordinario. De hecho, las “orquestas típicas”, como se llamaba a las tangueras en aquellos tiempos, circulaban sin descanso por todos los clubes sociales y deportivos y por las asociaciones civiles similares que organizaban bailes. Tan sólo en Villa Crespo y sus proximidades encontramos: Atlanta, El Fulgor, El Club Social Villa Crespo, El Estrella de Maldonado, El Eros, El Círculo Israelita de Villa Crespo, etc . El hecho de que estas orquestas, hoy vistas como “próceres” del tango, tocaran en los clubes, se volvió un fenómeno tan habitual promediando la década del 40, Un ejemplo son las actas del Villa Malcolm ya ni siquiera se anotaba el nombre de la orquesta que la comisión directiva del club contrataba; apenas inscribía simplemente, fuera la orquesta que fuera, aún las mejores de ellas: “baile con orquesta”.

Orquestas que tocaron en el Club Eros en la década del 50

Ricardo Tanturi Director de la Orquesta Típica, Las orquestas de Osvaldo Pugliese, Juan D´Arienzo y René Varela.

Saludos por el Cumpleaños

Ex Jefe Comunal Alejandro Pérez envió saludos por medio de Palermonline Noticias y dijo que «Feliz nuevo año de vida para el más querido del barrio. El que siempre está dispuesto a recibir a los chicos del colegio público para realizar su educación física , el que cumple la función social de contener y brindar un espacio para el deporte, a la familia para disfrutar una comida de bodegón como pocas. Siempre dispuesto a cobijar una reunión de vecinos por algún tema de interés barrial. FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDOS EROS»

CARTA DE LECTORES

