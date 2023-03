¿Cómo protegerse de las estafas telefónicas: consejos y medidas preventivas?

Cuidado con las estafas telefónicas: cómo identificarlas y evitarlas

Soledad Aquino, mamá de Cande y Mica Tinelli, contó en su cuenta de Instagram que sufrió un robo de todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria. El hecho sucedió cuando ella ofreció sus datos durante un llamado que resultó ser una estafa telefónica.

La exmujer de Marcelo Tinelli detalló que dejó de recibir el servicio de la plataforma de Netflix y decidió llamar para que se lo resolvieran. Sin embargo, minutos más tarde, se comunicaron con ella y le pidieron datos del pago del servicio. El problema fue que ese llamado se trató de una estafa telefónica.

El posteo en redes sociales: son un peligro

“Me fueron pidiendo datos de mi pago y me hackearon la cuenta bancaria. ¡No atiendan a nadie!”, contó la madre de Micaela y Candelaria Tinelli en su cuenta de Instagram, indignada por haberse quedado sin su dinero: “Extrajeron lo que me quedaba”.

Aquino recibió varios mensajes de consuelo y otros tantos de enojo, como el de su hija Candelaria que se expresó con un emoji de cara de furia. “Hacé la denuncia policial y presentala en el banco”, le recomendó una de sus seguidoras de Instagram.

Unas horas antes, la ex de Tinelli había posteado un pedido de ayuda, pero luego decidió borrarlo.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio… les pido si alguien me da algún trabajo… Así vivo tanta tristeza tan profunda… Les pido ayuda para trabajar de lo que sea. Gracias, los amo”, decía parte del mensaje, que luego decidió eliminar.

¡Alerta! Estafas telefónicas en aumento: cómo protegerse

Si ha sido víctima de una estafa telefónica, es importante tomar medidas para minimizar el daño y prevenir futuras estafas. Aquí hay algunos pasos que puede seguir:

Informe la estafa: Siempre que sospeche que ha sido víctima de una estafa telefónica, informe la estafa a las autoridades policiales y a su proveedor de servicios telefónicos. Es posible que también desee informar la estafa a la Comisión Federal de Comercio.

No revele información personal: No revele información personal, como números de cuenta, números de seguridad social, contraseñas o cualquier otra información que pueda ser utilizada para robar su identidad o acceso a sus cuentas.

Verifique la identidad del llamante: Antes de proporcionar cualquier información personal, asegúrese de que la persona que llama sea realmente quien dice ser. Si es posible, solicite el nombre completo, la empresa o agencia que representa, su número de teléfono y una dirección de correo electrónico. Luego, verifique esta información antes de proporcionar cualquier información personal.

No haga clic en enlaces o descargue archivos adjuntos: Los estafadores pueden enviar mensajes de texto o correos electrónicos que contengan enlaces maliciosos o archivos adjuntos. No haga clic en estos enlaces o descargue estos archivos adjuntos, ya que pueden contener malware o virus que pueden dañar su dispositivo o robar su información.

Sea cauteloso con las llamadas de ventas: Sea cauteloso con las llamadas de ventas y siempre haga preguntas antes de proporcionar información personal o de realizar una compra. Siempre investigue la empresa antes de realizar una compra y nunca proporcione información de tarjeta de crédito o débito por teléfono a menos que esté seguro de que la empresa es legítima.

No confíe en llamadas no solicitadas: Nunca confíe en llamadas no solicitadas que ofrecen dinero o premios. Estas llamadas suelen ser estafas y deben ser ignoradas.

Recuerde que siempre es mejor ser cauteloso cuando se trata de proporcionar información personal o realizar compras por teléfono. Siempre confíe en su instinto y si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.