El vampiro más bonito, Bram Stoker, el padre de la criatura.

Compartí :-) .







El vampiro

El padre de la criatura en el mundo de los muertos.

Fue un hombre misterioso y talentoso.

El escritor irlandés sigue vivo gracias al engendro vampírico que su

imaginación dio vida.

Hijo de Abraham Stoker y la feminista Charlotte Mathilda Blake

Thornley, Bram tuvo seis hermanos más: dos mayores (Rose y Jack) y

cuatro pequeños (Yoaquen, Johan, Jason y Jumy). Era una familia

burguesa, trabajadora y austera, cuya única fortuna eran los libros y

la cultura. Su precaria salud lo obligó a llevar a cabo sus primeros

estudios en su hogar con profesores privados, ya que estuvo sus

primeros siete años de vida en cama por diferentes enfermedades

mientras su madre le contaba historias de fantasmas y misterio que

luego le influirían.

Posteriormente, en 1864, ingresó en el Trinity College, gracias a la

preparación de un profesor particular, y allí se graduaría en

matemáticas y ciencias en 1870. Años después, trabajará como

funcionario en el Castillo de Dublín y como crítico teatral en la

publicación “Dublin Evening Mail”, y hasta realizará varias obras

teatrales que serán publicadas en diferentes periódicos.

Este viernes 20 de abril, se cumplen cien años de la muerte del

escritor Bram Stoker, autor de una de las novelas más leídas en la

historia de la literatura de terror: Drácula, una obra basada en la

figura del despiadado Vlad Tepes que fue publicada en el año 1897.

Antes de su fallecimiento, acontecido en 1912, Stoker llegó a publicar

18 libros más y numerosas obras de relato corto.

El escritor irlandés, más conocido como Bram Stoker, nació el 8 de

noviembre de 1847 en Clontarf, un suburbio de la capital irlandesa,

siendo el tercer hijo de una familia burguesa de carácter austero. En

su casa, el pequeño Abraham pudo desarrollar su afición por los

libros, incentivada por sus progenitores. Su salud delicada le mantuvo

en cama durante gran parte de su infancia mientras su madre, la

feminista Charlotte Mathilda Blake Thornley, le narraba cuentos de

miedo y fantasmas, unas influencias que más tarde se reflejarían en

los escritos que publicó a lo largo de su extensa vida literaria.

En el año 1864 comenzó su andadura en el Trinity College de Dublín,

donde se licenció en Matemáticas y Ciencias, compatibilizando sus

estudios con su trabajo como funcionario civil. Fue en esta etapa de

su vida cuando se inició en la literatura, escribiendo críticas de

teatro en el Dublin Evening Mail y publicando algunas novelas que

complementaban –en el plano económico- su trabajo como asistente de

Henry Irving, un actor al que conoció en sus años universitarios y del

que guardaría una profunda amistad. En estos años de ‘college’ trabó

amistad con otro compañero de estudios, un tal Oscar Wilde, que

pasaría a la historia por su conocida obra El retrato de Dorian Gray.

Unos años más tarde, en 1878, y tras finalizar sus estudios, el autor

contrajo matrimonio con Florence Balcombe, una aspirante a actriz de

cuya unión nacería el único hijo del escritor: Irving Noel. Ese mismo

año, Stoker y Balcombe se trasladarían a Londres, lugar donde el

escritor comenzó a trabajar como gerente del Teatro Lyceum. Su primer

libro, The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland, fue

publicado en la capital inglesa en 1879. Dos años más tarde

presentaría su primera obra de ficción, Under the Sunset, comenzando

así una rica vida de publicaciones novelescas y relatos cortos como

Miss Betty (1898), The mystery of the sea (1902) o Lair of the white

worm (1911). Tras la muerte de Henry Irving en 1905, Stoker publicó y

produjo algunas obras para el Teatro Príncipe de Gales, siendo también

colaborador del popular periódico Daily Telegraph.

El escritor Bram Stoker

A lo largo de su vida, Stoker realizó numerosos viajes alrededor de

diferentes continentes, pero nunca llegó a la Europa del Este que

recreaba el escenario de la obra que lo convirtió en un autor de

culto, Drácula. Para ello se basó en los estudios del orientalista

húngaro Vámbery, quien le habló de la figura del sanguinario Vlad

Tepes, príncipe de Valaquia (Rumania) entre 1456 y 1462, que luchó

contra el expansionismo del Imperio Otomano y castigó de manera

perversa y sanguinaria a todos sus enemigos. Stoker se inspiró en esta

figura para crear al personaje principal de su conocida obra, el conde

Drácula.

El escritor falleció en Londres el 20 de abril de 1912, legando a la

historia su extensa obra literaria de novela, sus relatos cortos y un

texto de leyenda, el del vampiro más universal de la literatura

moderna.

—

El Portal del Barrio de Palermo

http://www.palermonline.com.ar/index.html